https://sputniknews.com.tr/20230823/goc-dalgasinda-urdun-detayi-1074865486.html
Göç dalgasında Ürdün detayı
Göç dalgasında Ürdün detayı
Göç dalgasının arka planına ilişkin açıklamalarda bulunan Gazeteci Nevzat Çiçek, Ürdün'e dikkat çekti. Çiçek, "Ürdün politika değişikliği yaptı ve Arap ligine... 23.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-23T13:39+0300
2023-08-23T13:39+0300
2023-08-23T13:39+0300
türkiye
ürdün
göç
suriye
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4 ülkede Suriyelileri incelediğini ifade eden Gazeteci Nevzat Çiçek, göç meseleleri kontrol altına alınmazsa devletler için güvenlik meselesi olabileceğine dikkat çekti. “Bu coğrafya hep bir göç coğrafyası oldu” diyen Çiçek, “Yine altını çizeyim hep kontrol edilebilir bir mekanizma üzerinden göç coğrafyası oldu” ifadelerini kullandı. Çiçek’in Sözcü TV’de göç dalgasının arka planına ilişkin yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar özetle şöyle: "Seçim öncesi ile seçim sonrası göç politikası değişti. Geçenler de İstanbul Valisi gazetecileri topladı. O toplantıda devletin aldığı göçle ilgili kararı var onu uyguluyoruz. Ben Ürdün’e gittim. Ürdün Başbakanı sağ olsun evinde ağırladı. Biz ona sohbette dedim ki naptınız bu meseleyi. Kampları açtı, ben gezdim. Ürdün’deki sistem şuydu: bir geldiklerinde Ürdün’de bütün Suriyelilerin fotoğraflarını ve parmaz izlerini almışlar. İki belli meslek gruplarını yapmalarına izin vermemişler. Üçüncüsü kefillik sistemini getirmişler. Buradaki sıkıntı bütün Arapları aynı kategoriye koyan bir zihniyet var. Arap'ın zengini geldiğinde Suriyeli olmadığı zaman bu Arap'ın zengininde bir sorun yok ki. Ama şu an Arap'ın zenginini de Suriyeli olarak görüyor. Suriyelinin hepsi de aynı değil. Suriye meselesi başladığında 89 ülke ‘Biz Esad’ı göndereceğiz’ dedi. Türkiye’de bunların içindeydi. Sonra bu 89 ülke çekildi. Katar ve Türkiye kaldı. Sonra onlar da politika değişikliği yapmak zorunda kaldılar. Neden? Çünkü Ürdün politika değişikliği yaptı ve Arap ligine Esad’ı davet etti. Arap ligine dedi ki; Suriye sınırı bizim için önemli dolasıyla biz bunu halledeceğiz. Türkiye’nin işini kolaylaştıracak olan şey orada bir güvenli alanın oluşması."
https://sputniknews.com.tr/20230817/rusya-turkiye-ve-suriye-savunma-bakanlarinin-gorusmesi-mevcut-sorunlarin-cozumune-katki-sunacak-1074720080.html
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Göç dalgasında Ürdün detayı
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Göç dalgasının arka planına ilişkin açıklamalarda bulunan Gazeteci Nevzat Çiçek, Ürdün'e dikkat çekti. Çiçek, "Ürdün politika değişikliği yaptı ve Arap ligine Esad’ı davet etti. Arap ligine dedi ki; Suriye sınırı bizim için önemli dolasıyla biz bunu halledeceğiz" dedi.
4 ülkede Suriyelileri incelediğini ifade eden Gazeteci Nevzat Çiçek, göç meseleleri kontrol altına alınmazsa devletler için güvenlik meselesi olabileceğine dikkat çekti.
“Bu coğrafya hep bir göç coğrafyası oldu” diyen Çiçek, “Yine altını çizeyim hep kontrol edilebilir bir mekanizma üzerinden göç coğrafyası oldu” ifadelerini kullandı.
Çiçek’in Sözcü TV’de göç dalgasının arka planına ilişkin yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar özetle şöyle:
"Seçim öncesi ile seçim sonrası göç politikası değişti. Geçenler de İstanbul Valisi gazetecileri topladı. O toplantıda devletin aldığı göçle ilgili kararı var onu uyguluyoruz. Ben Ürdün’e gittim. Ürdün Başbakanı sağ olsun evinde ağırladı. Biz ona sohbette dedim ki naptınız bu meseleyi. Kampları açtı, ben gezdim. Ürdün’deki sistem şuydu: bir geldiklerinde Ürdün’de bütün Suriyelilerin fotoğraflarını ve parmaz izlerini almışlar. İki belli meslek gruplarını yapmalarına izin vermemişler. Üçüncüsü kefillik sistemini getirmişler. Buradaki sıkıntı bütün Arapları aynı kategoriye koyan bir zihniyet var. Arap'ın zengini geldiğinde Suriyeli olmadığı zaman bu Arap'ın zengininde bir sorun yok ki. Ama şu an Arap'ın zenginini de Suriyeli olarak görüyor. Suriyelinin hepsi de aynı değil. Suriye meselesi başladığında 89 ülke ‘Biz Esad’ı göndereceğiz’ dedi. Türkiye’de bunların içindeydi. Sonra bu 89 ülke çekildi. Katar ve Türkiye kaldı. Sonra onlar da politika değişikliği yapmak zorunda kaldılar. Neden? Çünkü Ürdün politika değişikliği yaptı ve Arap ligine Esad’ı davet etti. Arap ligine dedi ki; Suriye sınırı bizim için önemli dolasıyla biz bunu halledeceğiz. Türkiye’nin işini kolaylaştıracak olan şey orada bir güvenli alanın oluşması."