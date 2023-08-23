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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230823/fsb-mariupol-limaninda-bir-silah-deposu-ele-gecirdi-1074849954.html
FSB, Mariupol limanında bir silah deposu ele geçirdi
FSB, Mariupol limanında bir silah deposu ele geçirdi
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Mariupol limanında Ukraynalı aşırı milliyetçi Azov taburuna ait gizli bir silah ve mühimmat deposunu ele geçirdi. 23.08.2023, Sputnik Türkiye
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mariupol
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ukrayna
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FSB’den yapılan açıklamada, Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) topraklarında terörist saldırılar düzenlemeyi amaçlayan Ukraynalı aşırı milliyetçi Azov taburu militanlarına ait gizli bir silah ve mühimmat deposu ele geçirildiği belirtildi.Açıklamada, “Rusya Federal Güvenlik Servisi’nin Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Güney Askeri Bölgesi şubelerinin ortak faaliyetleri sonucunda Mariupol limanında tespit edilen bir silah ve mühimmat deposu ele geçirildi. Mariupol’deki çatışmalar sırasında Azov taburu militanları tarafından hazırlanan gizli depodaki silahların DHC topraklarına yönelik terör saldırılarda kullanılması amaçlanıyordu” denildi.Operasyon sonucunda 5 adet RPK-74 makineli tüfek, 5 adet AK-74 otomatik tüfek, 1 adet AKM otomatik tüfek ve 4 bin adet 5.45 mm kalibreli mermi bulunduğu kaydedildi.
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rus istihbarat teşkilatı (fsb), fsb, fsb, mariupol, ukrayna krizi, ukrayna, azov, azov, azov taburu
rus istihbarat teşkilatı (fsb), fsb, fsb, mariupol, ukrayna krizi, ukrayna, azov, azov, azov taburu

FSB, Mariupol limanında bir silah deposu ele geçirdi

01:50 23.08.2023
© Sputnik / ЦОС ФСБ РФ / Multimedya arşivine gidinFSB
FSB - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2023
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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Mariupol limanında Ukraynalı aşırı milliyetçi Azov taburuna ait gizli bir silah ve mühimmat deposunu ele geçirdi.
FSB’den yapılan açıklamada, Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) topraklarında terörist saldırılar düzenlemeyi amaçlayan Ukraynalı aşırı milliyetçi Azov taburu militanlarına ait gizli bir silah ve mühimmat deposu ele geçirildiği belirtildi.
Açıklamada, “Rusya Federal Güvenlik Servisi’nin Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Güney Askeri Bölgesi şubelerinin ortak faaliyetleri sonucunda Mariupol limanında tespit edilen bir silah ve mühimmat deposu ele geçirildi. Mariupol’deki çatışmalar sırasında Azov taburu militanları tarafından hazırlanan gizli depodaki silahların DHC topraklarına yönelik terör saldırılarda kullanılması amaçlanıyordu” denildi.
Operasyon sonucunda 5 adet RPK-74 makineli tüfek, 5 adet AK-74 otomatik tüfek, 1 adet AKM otomatik tüfek ve 4 bin adet 5.45 mm kalibreli mermi bulunduğu kaydedildi.
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