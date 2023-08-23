https://sputniknews.com.tr/20230823/fsb-mariupol-limaninda-bir-silah-deposu-ele-gecirdi-1074849954.html
FSB, Mariupol limanında bir silah deposu ele geçirdi
FSB, Mariupol limanında bir silah deposu ele geçirdi
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Mariupol limanında Ukraynalı aşırı milliyetçi Azov taburuna ait gizli bir silah ve mühimmat deposunu ele geçirdi. 23.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-23T01:50+0300
2023-08-23T01:50+0300
2023-08-23T01:50+0300
ukrayna krizi
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FSB’den yapılan açıklamada, Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) topraklarında terörist saldırılar düzenlemeyi amaçlayan Ukraynalı aşırı milliyetçi Azov taburu militanlarına ait gizli bir silah ve mühimmat deposu ele geçirildiği belirtildi.Açıklamada, “Rusya Federal Güvenlik Servisi’nin Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Güney Askeri Bölgesi şubelerinin ortak faaliyetleri sonucunda Mariupol limanında tespit edilen bir silah ve mühimmat deposu ele geçirildi. Mariupol’deki çatışmalar sırasında Azov taburu militanları tarafından hazırlanan gizli depodaki silahların DHC topraklarına yönelik terör saldırılarda kullanılması amaçlanıyordu” denildi.Operasyon sonucunda 5 adet RPK-74 makineli tüfek, 5 adet AK-74 otomatik tüfek, 1 adet AKM otomatik tüfek ve 4 bin adet 5.45 mm kalibreli mermi bulunduğu kaydedildi.
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rus istihbarat teşkilatı (fsb), fsb, fsb, mariupol, ukrayna krizi, ukrayna, azov, azov, azov taburu
rus istihbarat teşkilatı (fsb), fsb, fsb, mariupol, ukrayna krizi, ukrayna, azov, azov, azov taburu
FSB, Mariupol limanında bir silah deposu ele geçirdi
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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Mariupol limanında Ukraynalı aşırı milliyetçi Azov taburuna ait gizli bir silah ve mühimmat deposunu ele geçirdi.
FSB’den yapılan açıklamada, Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) topraklarında terörist saldırılar düzenlemeyi amaçlayan Ukraynalı aşırı milliyetçi Azov taburu militanlarına ait gizli bir silah ve mühimmat deposu ele geçirildiği belirtildi.
Açıklamada, “Rusya Federal Güvenlik Servisi’nin Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Güney Askeri Bölgesi şubelerinin ortak faaliyetleri sonucunda Mariupol limanında tespit edilen bir silah ve mühimmat deposu ele geçirildi. Mariupol’deki çatışmalar sırasında Azov taburu militanları tarafından hazırlanan gizli depodaki silahların DHC topraklarına yönelik terör saldırılarda kullanılması amaçlanıyordu” denildi.
Operasyon sonucunda 5 adet RPK-74 makineli tüfek, 5 adet AK-74 otomatik tüfek, 1 adet AKM otomatik tüfek ve 4 bin adet 5.45 mm kalibreli mermi bulunduğu kaydedildi.