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Emekliye ara zamda formüller netleşti
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https://sputniknews.com.tr/20230823/emekliye-ara-zamda-formuller-netlesti-1074853405.html
Emekliye ara zamda formüller netleşti
Emekliye ara zamda formüller netleşti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emeklilere yönelik ara zam mesajının ardından ilk adım ekimde atılacak. Kademeli artışın kök aylık üzerinden yapılması beklenirken... 23.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-23T08:57+0300
2023-08-23T08:57+0300
ekonomi
emekli maaşı
emeklilik
emekli
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SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklisinin gözü emekliye ara zam düzenlemesine çevrildi. Emekliye zam düzenlemesi, Meclis'in 1 Ekim'de başlayacak olan yeni yasama döneminin ilk gündem maddelerinden biri olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca yürütülen çalışma kapsamında emekli aylıklarına kademeli artışla prim günü ile aylık arasında kopan bağın kısmen telafi edilmesi hedefleniyor.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da Başkan Erdoğan'ın talimatıyla Meclis açılır açılmaz gerekenin yapılacağını ifade ederken kademeli artışın kök aylık üzerinden yapılması bekleniyor.Artış 100-200 lira seviyelerinde kaldıTemmuz ayında refah payıyla birlikte emeklilerin zam oranı yüzde 25'e tamamlandı. En düşük emekli aylığı 7 bin 500 lirada kalırken, zamlar kök aylık üzerinden hesaplanınca yaklaşık 6 milyon emeklinin aylığına yansıyan artış 100-200 lira seviyelerinde kaldı.En düşük aylığın 7 bin 500 lira olmasının ardından ortaya çıkan prim-aylık dengesizliğinin giderilmesi öncelikli başlıklar arasında yer alıyor.Kademeli artış formülüSSK ve Bağ-Kur emeklilerinin taban maaşından itibaren aylıklarda kademeli artışla daha az maaş alan emekliye verilecek zam oranı daha yüksek olacak. Emekli zammı da 7 bin 500-10 bin, 10 bin-15 bin, 15 bin-20 bin ve 20 bin üzerine kademeli olarak belirlenecek.Emekli ve memur maaşlarının baştan sona değişeceği maaş zammına refah payı ve seyyanen artışın söz konusu olması bekleniyor. Kademeli artışta 14 bin lira alan yüzde 45 zam formülüne göre temmuz ayı itibarıyla 20 bin 300 lira emekli aylığı alacak.Diğer yandan bugün 16 bin lira aylık alan, yüzde 40 artışla 22 bin 400 lira, 21 bin lira aylık alan da yüzde 35 artışla, 28 bin 350 lira alacak.Prime göre düzenleme masadaYaklaşık 15.9 milyon emekli yılın ikinci yarısında yüzde 25 zam aldı. Yapılan düzenlemeyle SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 5.23 puan, memur emeklilerine de 7.45 puan refah zammı yapıldı. Temmuz ayında yapılan zam emeklilerin kök aylıklarına uygulandı. Mevcut takvime göre ocak ayında SSK, Bağ-Kur emeklileri bu yılın ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam, memur emeklileri de toplu sözleşme artışı, enflasyon farkı alacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Macaristan dönüşü "ara zamma" ilişkin mesajı, emeklilere ocak ayında yapılacak zam öncesi bir iyileştirme yapılacağı şeklinde yorumlanıyor.Seyyanen artış gündemdeBu yıl olduğu gibi refah payı da dikkate alınarak oransal artışla iyileştirme yapılması birinci seçenek arasında bulunuyor. Bu durumda ocak ayı beklenmeden doğrudan bir ara zam yapılması söz konusu olabilir. Memurlara olduğu gibi emeklilere de seyyanen bir artış yapılması da seçenekler arasında yer alıyor.Çalışma Bakanlığı'nca ortaya konulacak formüller Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Söz verdik. Meclis açılır açılmaz gereken yapılacak inşallah, çalışıyoruz" derken, emekliler yeni yılda enflasyon zammıyla gelen artış oranını da 3 Ocak'ta öğrenecek.
https://sputniknews.com.tr/20230823/memur-ve-emeklisine-zam-oraninda-uzlasi-cikmadi-bakan-isikhan-ve-memur--senden-pes-pese-aciklama-1074851169.html
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emekli maaşı, emeklilik, emekli
emekli maaşı, emeklilik, emekli

Emekliye ara zamda formüller netleşti

08:57 23.08.2023
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© AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emeklilere yönelik ara zam mesajının ardından ilk adım ekimde atılacak. Kademeli artışın kök aylık üzerinden yapılması beklenirken masada 3 formül bulunuyor.
SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklisinin gözü emekliye ara zam düzenlemesine çevrildi. Emekliye zam düzenlemesi, Meclis'in 1 Ekim'de başlayacak olan yeni yasama döneminin ilk gündem maddelerinden biri olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca yürütülen çalışma kapsamında emekli aylıklarına kademeli artışla prim günü ile aylık arasında kopan bağın kısmen telafi edilmesi hedefleniyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da Başkan Erdoğan'ın talimatıyla Meclis açılır açılmaz gerekenin yapılacağını ifade ederken kademeli artışın kök aylık üzerinden yapılması bekleniyor.

Artış 100-200 lira seviyelerinde kaldı

Temmuz ayında refah payıyla birlikte emeklilerin zam oranı yüzde 25'e tamamlandı. En düşük emekli aylığı 7 bin 500 lirada kalırken, zamlar kök aylık üzerinden hesaplanınca yaklaşık 6 milyon emeklinin aylığına yansıyan artış 100-200 lira seviyelerinde kaldı.
En düşük aylığın 7 bin 500 lira olmasının ardından ortaya çıkan prim-aylık dengesizliğinin giderilmesi öncelikli başlıklar arasında yer alıyor.

Kademeli artış formülü

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin taban maaşından itibaren aylıklarda kademeli artışla daha az maaş alan emekliye verilecek zam oranı daha yüksek olacak. Emekli zammı da 7 bin 500-10 bin, 10 bin-15 bin, 15 bin-20 bin ve 20 bin üzerine kademeli olarak belirlenecek.
Emekli ve memur maaşlarının baştan sona değişeceği maaş zammına refah payı ve seyyanen artışın söz konusu olması bekleniyor. Kademeli artışta 14 bin lira alan yüzde 45 zam formülüne göre temmuz ayı itibarıyla 20 bin 300 lira emekli aylığı alacak.
Diğer yandan bugün 16 bin lira aylık alan, yüzde 40 artışla 22 bin 400 lira, 21 bin lira aylık alan da yüzde 35 artışla, 28 bin 350 lira alacak.

Prime göre düzenleme masada

Yaklaşık 15.9 milyon emekli yılın ikinci yarısında yüzde 25 zam aldı. Yapılan düzenlemeyle SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 5.23 puan, memur emeklilerine de 7.45 puan refah zammı yapıldı. Temmuz ayında yapılan zam emeklilerin kök aylıklarına uygulandı. Mevcut takvime göre ocak ayında SSK, Bağ-Kur emeklileri bu yılın ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam, memur emeklileri de toplu sözleşme artışı, enflasyon farkı alacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Macaristan dönüşü "ara zamma" ilişkin mesajı, emeklilere ocak ayında yapılacak zam öncesi bir iyileştirme yapılacağı şeklinde yorumlanıyor.

Seyyanen artış gündemde

Bu yıl olduğu gibi refah payı da dikkate alınarak oransal artışla iyileştirme yapılması birinci seçenek arasında bulunuyor. Bu durumda ocak ayı beklenmeden doğrudan bir ara zam yapılması söz konusu olabilir. Memurlara olduğu gibi emeklilere de seyyanen bir artış yapılması da seçenekler arasında yer alıyor.
Çalışma Bakanlığı'nca ortaya konulacak formüller Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Söz verdik. Meclis açılır açılmaz gereken yapılacak inşallah, çalışıyoruz" derken, emekliler yeni yılda enflasyon zammıyla gelen artış oranını da 3 Ocak'ta öğrenecek.
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Memur ve emeklisine zamda uzlaşma sağlanamadı: Bakan Işıkhan ve Memur- Sen'den peş peşe açıklama
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