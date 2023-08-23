https://sputniknews.com.tr/20230823/duma-baskani-volodin-polonyanin-en-buyuk-sorunu-cilgin-yoneticileri-1074881013.html
Duma Başkanı Volodin: Polonya'nın en büyük sorunu çılgın yöneticileri
Duma Başkanı Volodin: Polonya'nın en büyük sorunu çılgın yöneticileri
Duma Başkanı Volodin, Polonya'nın en büyük sorununun çılgın yöneticileri olduğunu belirtti. 23.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-23T21:56+0300
2023-08-23T21:56+0300
2023-08-23T21:57+0300
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Telegram hesabından açıklama yapan Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Başkanı Vyaçeslav Volodin, Polonya'nın en büyük sorununun çılgın yöneticileri olduğunu ifade etti.Volodin, "Duda ve partisinin iktidarlarını korumak için her yola başvurmaya hazır oldukları çok açık. Bu bağlamda şu soru ortaya çıkıyor: Polonya'yı ve Belarus sınırında gerilimi artırmak için atılan adımların sonuçlarını düşünüyorlar mı? Bütün bunlardan şu sonuca varabiliriz: İktidardaki çılgın insanlar günümüz Polonya'sının en büyük sorunu durumunda” ifadelerini kullandı.Polonya Cumhurbaşkanı'nın politikasının Hukuk ve Adalet Partisi'nin notunu olumsuz etkilediğine vurgu yapan Volodin, son verilere göre Polonyalıların yalnızca yüzde 33'ünün yaklaşan seçimlerde kendisini desteklemeye hazır olduğunu gözterdiğini kaydetti.Seçmenlerin iktidarın Nazi Kiev rejimine olan desteğini anlamaması nedeniyle Ukrayna'ya yönelik politikanın da ‘popülerliklerini artırmadığını belirten Volodin, "Polonya liderliği, iktidarını korumak için dış tehdit kartını oynuyor. Böyle bir tehdit olmamasına rağmen yaklaşık 10 bin Polonyalı asker Belarus sınırlarına çekildi" ifadelerine yer verdi.
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rusya, polonya, duma, vyaçeslav volodin
rusya, polonya, duma, vyaçeslav volodin
Duma Başkanı Volodin: Polonya'nın en büyük sorunu çılgın yöneticileri
21:56 23.08.2023 (güncellendi: 21:57 23.08.2023) Abone ol
Duma Başkanı Volodin, Polonya'nın en büyük sorununun çılgın yöneticileri olduğunu belirtti.
Telegram hesabından açıklama yapan Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Başkanı Vyaçeslav Volodin, Polonya'nın en büyük sorununun çılgın yöneticileri olduğunu ifade etti.
Volodin, "Duda ve partisinin iktidarlarını korumak için her yola başvurmaya hazır oldukları çok açık. Bu bağlamda şu soru ortaya çıkıyor: Polonya'yı ve Belarus sınırında gerilimi artırmak için atılan adımların sonuçlarını düşünüyorlar mı? Bütün bunlardan şu sonuca varabiliriz: İktidardaki çılgın insanlar günümüz Polonya'sının en büyük sorunu durumunda” ifadelerini kullandı.
Polonya Cumhurbaşkanı'nın politikasının Hukuk ve Adalet Partisi'nin notunu olumsuz etkilediğine vurgu yapan Volodin, son verilere göre Polonyalıların yalnızca yüzde 33'ünün yaklaşan seçimlerde kendisini desteklemeye hazır olduğunu gözterdiğini kaydetti.
Seçmenlerin iktidarın Nazi Kiev rejimine olan desteğini anlamaması nedeniyle Ukrayna'ya yönelik politikanın da ‘popülerliklerini artırmadığını belirten Volodin, "Polonya liderliği, iktidarını korumak için dış tehdit kartını oynuyor. Böyle bir tehdit olmamasına rağmen yaklaşık 10 bin Polonyalı asker Belarus sınırlarına çekildi" ifadelerine yer verdi.