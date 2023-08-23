https://sputniknews.com.tr/20230823/dolar-kuru-bugun-ne-kadar--1074853811.html
Dolar kuru bugün ne kadar?
Dolar kuru bugün ne kadar?
İstanbul serbest piyasada dolar 27,2040 liradan, euro 29,5480 liradan güne başladı. 23.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-23T09:20+0300
2023-08-23T09:20+0300
2023-08-23T09:20+0300
ekonomi
dolar
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euro
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altın
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Serbest piyasada 27,2020 liradan alınan dolar, 27,2040 liradan satılıyor. 29,5460 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 29,5480 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 27,2030 lira, euronun satış fiyatı ise 29,5030 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:Gram altın bin 663 lira, çeyrek altın 2 bin 695 lira, Cumhuriyet altını 10 bin 739 liradan el değiştiriyor.Ons altın güne 1302 puandan başladı.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 7.771 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 83.83 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 83.83 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Bitcoin bugün 26.069 dolar seviyesinde.
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dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın
dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın
Dolar kuru bugün ne kadar?
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İstanbul serbest piyasada dolar 27,2040 liradan, euro 29,5480 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 27,2020 liradan alınan dolar, 27,2040 liradan satılıyor. 29,5460 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 29,5480 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 27,2030 lira, euronun satış fiyatı ise 29,5030 lira olmuştu.
Gram altın ne kadar?
Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:
Gram altın bin 663 lira, çeyrek altın 2 bin 695 lira, Cumhuriyet altını 10 bin 739 liradan el değiştiriyor.
Ons altın güne 1302 puandan başladı.
Borsada günün ilk rakamları
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 7.771 puandan başladı.
Brent petrolün varil fiyatı 83.83 dolar
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 83.83 dolardan işlem görüyor.
Bitcoin'de son durum ne?
Bitcoin bugün 26.069 dolar seviyesinde.