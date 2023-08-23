https://sputniknews.com.tr/20230823/danimarkanin-ankara-buyukelciligi-maslahatguzari-disisleri-bakanligina-cagrildi-1074874460.html
Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
Kopenhag'da Kur'an-ı Kerim'in yakılması eylemlerine devam edilmesi üzerine Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı'nın Dışişleri Bakanlığına... 23.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-23T17:46+0300
2023-08-23T17:46+0300
2023-08-23T18:20+0300
türkiye
danimarka
son dakika
büyükelçi
kuran-ı kerim
kopenhag
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Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Kopenhag'da Kur'an-ı Kerim'in yakılması eylemlerine devam edilmesi üzerine, Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı, tekrar Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. Maslahatgüzar daha önce 18 Ağustos, 21 Ağustos ve 22 Ağustos tarihlerinde de Bakanlığa çağrılmıştı.
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danimarka, son dakika, büyükelçi, kuran-ı kerim, kopenhag
danimarka, son dakika, büyükelçi, kuran-ı kerim, kopenhag
Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
17:46 23.08.2023 (güncellendi: 18:20 23.08.2023) Abone ol
Kopenhag'da Kur'an-ı Kerim'in yakılması eylemlerine devam edilmesi üzerine Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı'nın Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı bildirildi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Kopenhag'da Kur'an-ı Kerim'in yakılması eylemlerine devam edilmesi üzerine, Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı, tekrar Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. Maslahatgüzar daha önce 18 Ağustos, 21 Ağustos ve 22 Ağustos tarihlerinde de Bakanlığa çağrılmıştı.