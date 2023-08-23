Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yangının yayılması durduruldu
19:20 23.08.2023 (güncellendi: 20:17 23.08.2023)
© AA / Murat KulaCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Adıyaman Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma ve Adıyaman Hastane Farklı Seviyeli Kavşağı Açılış Töreni'ne canlı bağlantı ile katıldı.
© AA / Murat Kula
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çanakkale'deki yangına ilişkin, "Hızı 70 kilometreye ulaşan şiddetli rüzgar işimizi zorlaştırsa da yayılması durduruldu. İnşallah kısa sürede kontrol altına alacağız" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep TayyipErdoğan, canlı bağlantı ile katıldığı Adıyaman Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma ve Adıyaman Hastane Farklı Seviyeli Kavşağı Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:
Dünden beri yangınla mücadele eden Çanakkaleli be Bursalı vatandaşlarıma geçmiş olsun diliyorum. Tarım Bakanlığımızın koordinesinde 8 uçak 26 helikopter 296 arazöz ve iş makinesinin yanı sıra 1328 personel ile yangına müdahale ediliyor.
(Çanakkale'deki yangın) Hızı 70 kilometreye ulaşan şiddetli rüzgar işimizi zorlaştırsa da yayılması durduruldu. İnşallah kısa sürede kontrol altına alacağız.
1500 hektar alanın etkilendiği yangının can kaybına yol açmaması için gerekli önlemler alındı.
Depremde toprağa verdiğimiz 50 bini aşkın canımızın acısını unutmadık, unutmayacağız.