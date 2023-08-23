Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yangının yayılması durduruldu

Dünden beri yangınla mücadele eden Çanakkaleli be Bursalı vatandaşlarıma geçmiş olsun diliyorum. Tarım Bakanlığımızın koordinesinde 8 uçak 26 helikopter 296 arazöz ve iş makinesinin yanı sıra 1328 personel ile yangına müdahale ediliyor.