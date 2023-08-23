https://sputniknews.com.tr/20230823/belcika-polisi-cansiz-mankeni-cinayet-kurbani-sanarak-uzun-sure-inceleme-yapti-1074879903.html
Belçika polisi cansız mankeni cinayet kurbanı sanarak uzun süre inceleme yaptı
Belçika polisi cansız mankeni cinayet kurbanı sanarak uzun süre inceleme yaptı
Belçika'da polisin "cansız mankeni" cinayet kurbanı sanarak saatlerce olay yeri incelemesi yaptığı belirtildi. 23.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-23T20:07+0300
2023-08-23T20:07+0300
2023-08-23T20:07+0300
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Belçika basınında yer alan bilgilere göre, Pays de Herve kentinde polis, muhtemel bir cinayet ihbarı aldı.Olay yerine intikal eden polis ekipleri, cansız bir bedeni çalılıkların içinde battaniyeye sarılı, ayakları dışarıda durumda gördü ve etrafına güvenlik şeridi çekti.Ardından başlatılan olay yeri incelemelerinde bedenin bir cansız mankene ait olduğu saatler sonra fark edildi.Durum çevredekiler tarafından gülünç bulundu.Verviers Bölge Savcısı Gilles de Villers Grand Champ ise yaptığı açıklamada, "Polisin suç mahalli için çok açık ve kesin talimatları var. Uzaktan fotoğraf çektiler ama kontrol edemezler, hiçbir şeye dokunamazlar. Bunun üzerine hakimi göreve çağırdılar. Sulh yargıcı bu bağlamda cesede dokunabilecek tek kişi olan adli tabibi gönderdi. Adli tabip cesede yaklaştığında olay anlaşıldı" ifadelerini kullandı.Champ, böyle bir olayın ilk kez başına geldiğini, olay yerindeki herkesin, vakayı potansiyel bir cinayet olarak değerlendirdiğini kaydetti.
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belçika, polis, avrupa
Belçika polisi cansız mankeni cinayet kurbanı sanarak uzun süre inceleme yaptı
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Belçika'da polisin "cansız mankeni" cinayet kurbanı sanarak saatlerce olay yeri incelemesi yaptığı belirtildi.
Belçika basınında yer alan bilgilere göre, Pays de Herve kentinde polis, muhtemel bir cinayet ihbarı aldı.
Olay yerine intikal eden polis ekipleri, cansız bir bedeni çalılıkların içinde battaniyeye sarılı, ayakları dışarıda durumda gördü ve etrafına güvenlik şeridi çekti.
Ardından başlatılan olay yeri incelemelerinde bedenin bir cansız mankene ait olduğu saatler sonra fark edildi.
Durum çevredekiler tarafından gülünç bulundu.
Verviers Bölge Savcısı Gilles de Villers Grand Champ ise yaptığı açıklamada, "Polisin suç mahalli için çok açık ve kesin talimatları var. Uzaktan fotoğraf çektiler ama kontrol edemezler, hiçbir şeye dokunamazlar. Bunun üzerine hakimi göreve çağırdılar. Sulh yargıcı bu bağlamda cesede dokunabilecek tek kişi olan adli tabibi gönderdi. Adli tabip cesede yaklaştığında olay anlaşıldı" ifadelerini kullandı.
Champ, böyle bir olayın ilk kez başına geldiğini, olay yerindeki herkesin, vakayı potansiyel bir cinayet olarak değerlendirdiğini kaydetti.