https://sputniknews.com.tr/20230823/bakan-yumaklidan-yangin-bolgesi-icin-uyari-ruzgar-hizi-60-kilometrenin-uzerine-cikti-1074868821.html
Bakan Yumaklı'dan yangın bölgesi için uyarı: 'Rüzgar hızı saatte 60 kilometrenin üzerine çıktı'
Bakan Yumaklı'dan yangın bölgesi için uyarı: 'Rüzgar hızı saatte 60 kilometrenin üzerine çıktı'
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale'deki yangına ilişkin açıklamalarda bulundu. 23.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-23T14:52+0300
2023-08-23T14:52+0300
2023-08-23T14:56+0300
türkiye
çanakkale
orman yangını
ibrahim yumaklı
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Bakan Yumaklı'nın açıklamalarından öne çıkanlar:
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çanakkale, orman yangını, ibrahim yumaklı
çanakkale, orman yangını, ibrahim yumaklı
Bakan Yumaklı'dan yangın bölgesi için uyarı: 'Rüzgar hızı saatte 60 kilometrenin üzerine çıktı'
14:52 23.08.2023 (güncellendi: 14:56 23.08.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale'deki yangına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bakan Yumaklı'nın açıklamalarından öne çıkanlar:
"Sabahki açıklamamda rüzgar hızının saatte 60 kilometreye ulaşacağını söylemiştim, öyle de oldu. Rüzgar bu hızın da üzerine çıktı. Alevler bulunduğumuz lokasyona doğru gelecek. Arkadaşlarımız şu anda bunu karşılamak üzere yığınak yapmış durumda. Tüm hava araçları da enerjisini düşürmek için tamamıyla konsantrasyonlarını buraya vermiş durumdalar. Ancak buraya geldiği zaman enerjisinin düşmesini bekliyoruz. Ümit ediyorum 1-2 saat içerisinde burayla alakalı gerçek resmi görmüş olacağız. Şu anda yoğun duman olduğu için arkadaşlarımızla haberleşerek, İHA’lardan gelen bilgilerle durum tespitimizi yapıyoruz."