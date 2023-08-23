Bakan Yumaklı'dan yangın bölgesi için uyarı: 'Rüzgar hızı saatte 60 kilometrenin üzerine çıktı'

"Sabahki açıklamamda rüzgar hızının saatte 60 kilometreye ulaşacağını söylemiştim, öyle de oldu. Rüzgar bu hızın da üzerine çıktı. Alevler bulunduğumuz lokasyona doğru gelecek. Arkadaşlarımız şu anda bunu karşılamak üzere yığınak yapmış durumda. Tüm hava araçları da enerjisini düşürmek için tamamıyla konsantrasyonlarını buraya vermiş durumdalar. Ancak buraya geldiği zaman enerjisinin düşmesini bekliyoruz. Ümit ediyorum 1-2 saat içerisinde burayla alakalı gerçek resmi görmüş olacağız. Şu anda yoğun duman olduğu için arkadaşlarımızla haberleşerek, İHA’lardan gelen bilgilerle durum tespitimizi yapıyoruz."