https://sputniknews.com.tr/20230823/bahceli-alcaklarin-yanginin-imar-ranti-gayesiyle-cikarildigini-iddia-etmeleri-serefsiz-bir-buhtan-1074870290.html

Bahçeli: Alçakların, yangının imar rantı gayesiyle çıkarıldığını iddia etmeleri şerefsiz bir bühtan

Bahçeli: Alçakların, yangının imar rantı gayesiyle çıkarıldığını iddia etmeleri şerefsiz bir bühtan

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Çanakkale'deki orman yangınının nasıl ve neden çıktığının ilerleyen günlerde ayrıntısıyla tespit edileceğini belirterek... 23.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-23T15:54+0300

2023-08-23T15:54+0300

2023-08-23T15:54+0300

türkiye

mhp

milliyetçi hareket partisi (mhp)

devlet bahçeli

yangın

çanakkale

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Bahçeli, sosyal medya hesabından Çanakkale'deki orman yangınına ilişkin yaptığı paylaşımda, Çanakkale'nin sadece bir şehrin adı değil, bir hilal uğruna kara toprağın koynunda sere serpe uzanıp yatan şehitlerin mukaddes yadigarı ve tarihin en büyük şehitlik anıtı olduğunu belirtti.Çanakkale'de dün öğle saatlerinde çıkan orman yangınının rüzgarın da etkisiyle çok geniş bir alana yayıldığını aktaran Bahçeli, "Üzülerek ifade etmeliyim ki Ege'nin iki yakası tutuşmuştur. Tesellimiz, şu ana kadar can kaybının olmamasının yanında alevlerin çok şükür önünün kesilmesidir." ifadesini kullandı.Bahçeli, devletin tüm imkanlarıyla sahada olduğunu, 1500 hektarlık alana havadan ve karadan seferberlik ruhuyla müdahale edildiğini ve 9 köyün tedbir amaçlı tahliyesinin sağlandığını bildirerek, şöyle devam etti:'Yangınla mücadeleyi ön şartsız destekliyoruz'Yangın nedeniyle zarara uğrayan yöre insanına geçmiş olsun dileklerini ileten ve yanan ormanlık alanların eskisi gibi yine yeşile bürüneceğine inandığını ifade eden Bahçeli, "Bu süreçte parti olarak yangınla mücadeleyi ön şartsız destekliyor ve dua ediyoruz. Hiç kuşkumuz yoktur ki devrilse bile ağaçlarımız, dikilir yeni fidanlarımız." değerlendirmesinde bulundu.

https://sputniknews.com.tr/20230823/bakan-yumaklidan-yangin-bolgesi-icin-uyari-ruzgar-hizi-60-kilometrenin-uzerine-cikti-1074868821.html

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mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), devlet bahçeli, yangın, çanakkale