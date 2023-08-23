Bahçeli: Alçakların, yangının imar rantı gayesiyle çıkarıldığını iddia etmeleri şerefsiz bir bühtan

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
SESLİ HABER
Macaristan’dan Türkiye önerisi
13:31
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
SESLİ HABER
Rusya’dan Google’a para cezası
14:31
1 dk
SESLİ HABER
Rusya ve Çin’den BRICS açıklamaları
15:00
4 dk
SESLİ HABER
ABD’de bazı kongre üyeleri, Kiev’e yardıma karşı çıktı
16:00
2 dk
SESLİ HABER
ABD Temsilciler Meclisi üyesi Harris: Ukrayna’nın zafer şansı yok
17:00
1 dk
SESLİ HABER
Güney Afrika lideri: BRICS’ten en az 5 milyar dolar aldık
18:00
1 dk
SESLİ HABER
İngiliz bürokratlara yasak geldi: O sözü kullanmayın
19:00
2 dk
SESLİ HABER
ABD Temsilciler Meclisi üyesi Greene: Dünya savaşına doğru atılan bir adım
20:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD’li eski istihbaratçı: F-16, Zelenskiy için intihar tuzağı
13:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
SESLİ HABER
Mısır’dan Rus tahılı için Süveyş formülü
14:31
2 dk
SESLİ HABER
ABD’li ünlü televizyon sunucusu: Bu süreç Türkiye’yi güçlendiriyor
15:00
2 dk
SESLİ HABER
İran ve Mısırlı uzmanlar: BRICS, Batı’ya karşı koyacak tek kutup
16:00
2 dk
SESLİ HABER
Arjantinli uzman Castro: Dünya ekonomisinde Asya yönünde kayma yaşanıyor
17:00
2 dk
SESLİ HABER
Rusya çekildi, Ukrayna ticareti bir ayda çakıldı
18:00
2 dk
SESLİ HABER
ABD’li eski istihbaratçı Shaffer: Bu, NATO için kaybetme durumu
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230823/bahceli-alcaklarin-yanginin-imar-ranti-gayesiyle-cikarildigini-iddia-etmeleri-serefsiz-bir-buhtan-1074870290.html
Bahçeli: Alçakların, yangının imar rantı gayesiyle çıkarıldığını iddia etmeleri şerefsiz bir bühtan
Bahçeli: Alçakların, yangının imar rantı gayesiyle çıkarıldığını iddia etmeleri şerefsiz bir bühtan
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Çanakkale'deki orman yangınının nasıl ve neden çıktığının ilerleyen günlerde ayrıntısıyla tespit edileceğini belirterek... 23.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-23T15:54+0300
2023-08-23T15:54+0300
türkiye
mhp
milliyetçi hareket partisi (mhp)
devlet bahçeli
yangın
çanakkale
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/0c/1071005269_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b7581fb48f38010ea02cec172a8c9232.jpg
Bahçeli, sosyal medya hesabından Çanakkale'deki orman yangınına ilişkin yaptığı paylaşımda, Çanakkale'nin sadece bir şehrin adı değil, bir hilal uğruna kara toprağın koynunda sere serpe uzanıp yatan şehitlerin mukaddes yadigarı ve tarihin en büyük şehitlik anıtı olduğunu belirtti.Çanakkale'de dün öğle saatlerinde çıkan orman yangınının rüzgarın da etkisiyle çok geniş bir alana yayıldığını aktaran Bahçeli, "Üzülerek ifade etmeliyim ki Ege'nin iki yakası tutuşmuştur. Tesellimiz, şu ana kadar can kaybının olmamasının yanında alevlerin çok şükür önünün kesilmesidir." ifadesini kullandı.Bahçeli, devletin tüm imkanlarıyla sahada olduğunu, 1500 hektarlık alana havadan ve karadan seferberlik ruhuyla müdahale edildiğini ve 9 köyün tedbir amaçlı tahliyesinin sağlandığını bildirerek, şöyle devam etti:'Yangınla mücadeleyi ön şartsız destekliyoruz'Yangın nedeniyle zarara uğrayan yöre insanına geçmiş olsun dileklerini ileten ve yanan ormanlık alanların eskisi gibi yine yeşile bürüneceğine inandığını ifade eden Bahçeli, "Bu süreçte parti olarak yangınla mücadeleyi ön şartsız destekliyor ve dua ediyoruz. Hiç kuşkumuz yoktur ki devrilse bile ağaçlarımız, dikilir yeni fidanlarımız." değerlendirmesinde bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20230823/bakan-yumaklidan-yangin-bolgesi-icin-uyari-ruzgar-hizi-60-kilometrenin-uzerine-cikti-1074868821.html
türkiye
çanakkale
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/0c/1071005269_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_e699ae9b3c90787b72a441eda29966a5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), devlet bahçeli, yangın, çanakkale
mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), devlet bahçeli, yangın, çanakkale

Bahçeli: Alçakların, yangının imar rantı gayesiyle çıkarıldığını iddia etmeleri şerefsiz bir bühtan

15:54 23.08.2023
© AABahçeli
Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2023
© AA
Abone olTelegram
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Çanakkale'deki orman yangınının nasıl ve neden çıktığının ilerleyen günlerde ayrıntısıyla tespit edileceğini belirterek, "Ancak sosyal medyaya üşüşmüş bazı alçakların yangının imar rantı gayesiyle çıkarıldığını iddia etmeleri sefil ve şerefsiz bir bühtandır." ifadesini kullandı.
Bahçeli, sosyal medya hesabından Çanakkale'deki orman yangınına ilişkin yaptığı paylaşımda, Çanakkale'nin sadece bir şehrin adı değil, bir hilal uğruna kara toprağın koynunda sere serpe uzanıp yatan şehitlerin mukaddes yadigarı ve tarihin en büyük şehitlik anıtı olduğunu belirtti.
Çanakkale'de dün öğle saatlerinde çıkan orman yangınının rüzgarın da etkisiyle çok geniş bir alana yayıldığını aktaran Bahçeli, "Üzülerek ifade etmeliyim ki Ege'nin iki yakası tutuşmuştur. Tesellimiz, şu ana kadar can kaybının olmamasının yanında alevlerin çok şükür önünün kesilmesidir." ifadesini kullandı.
Bahçeli, devletin tüm imkanlarıyla sahada olduğunu, 1500 hektarlık alana havadan ve karadan seferberlik ruhuyla müdahale edildiğini ve 9 köyün tedbir amaçlı tahliyesinin sağlandığını bildirerek, şöyle devam etti:
"Allah'ın izniyle son kıvılcımın söndürülmesine kadar mücadele sürecektir. Elbette yangınların nasıl ve neden çıktığı ilerleyen günlerde ayrıntısıyla tespit edilecektir. Ancak sosyal medyaya üşüşmüş bazı alçakların yangının imar rantı gayesiyle çıkarıldığını iddia etmeleri sefil ve şerefsiz bir bühtandır. Böylesi zamanlarda ortalığı bulandıranların deşifre edilip yakalarından tutulması, hukuk ve demokrasi namusunun da bir gereğidir."

'Yangınla mücadeleyi ön şartsız destekliyoruz'

Yangın nedeniyle zarara uğrayan yöre insanına geçmiş olsun dileklerini ileten ve yanan ormanlık alanların eskisi gibi yine yeşile bürüneceğine inandığını ifade eden Bahçeli, "Bu süreçte parti olarak yangınla mücadeleyi ön şartsız destekliyor ve dua ediyoruz. Hiç kuşkumuz yoktur ki devrilse bile ağaçlarımız, dikilir yeni fidanlarımız." değerlendirmesinde bulundu.
Bakan Yumaklı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2023
TÜRKİYE
Bakan Yumaklı'dan yangın bölgesi için uyarı: 'Rüzgar hızı saatte 60 kilometrenin üzerine çıktı'
14:52
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала