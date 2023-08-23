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AFAD: Ağrı'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
AFAD: Ağrı'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
AFAD, saat 21.22'de Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. 23.08.2023, Sputnik Türkiye
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AFAD: Ağrı'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

21:33 23.08.2023 (güncellendi: 21:56 23.08.2023)
© AADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2023
© AA
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AFAD, saat 21.22'de Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
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