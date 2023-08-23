https://sputniknews.com.tr/20230823/afad-agrida-41-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi-1074880886.html
AFAD: Ağrı'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
AFAD: Ağrı'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
AFAD, saat 21.22'de Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. 23.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-23T21:33+0300
2023-08-23T21:33+0300
2023-08-23T21:56+0300
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/03/1074317307_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_03bb4ca0b8581713ad11f7f10836bfaf.jpg
türkiye
ağrı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/03/1074317307_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_43b632effbf502fdb308a7435152d93a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
son dakika, afad, ağrı
AFAD: Ağrı'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
21:33 23.08.2023 (güncellendi: 21:56 23.08.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
AFAD, saat 21.22'de Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.