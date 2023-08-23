https://sputniknews.com.tr/20230823/abdulkadir-selvi-yazdi-ak-partide-aday-icin-anket-1074853161.html

Abdulkadir Selvi yazdı: AK Parti'de aday için anket

Abdulkadir Selvi yazdı: AK Parti'de aday için anket

Abdulkadir Selvi, AK Parti'nin belediye başkan adaylarıyla ilgili anket çalışmasına kongreden sonra başlayacağını ifade etti. 23.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-23T08:30+0300

2023-08-23T08:30+0300

2023-08-23T08:30+0300

politika

abdulkadir selvi

anket

belediye başkanları

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Yerel seçimlere doğru AK Parti'nin İstanbul ve Ankara için göstereceği adaylar merak ediliyor. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "AK Parti’nin İstanbul adayı kim olacak" başlıklı yazısında belediye başkan adaylarıyla ilgili anket çalışması yapılacağına yer verdi. "7 Ekim’de kongreden çıkan yeni yönetim belediye başkanlarıyla ilgili süreci başlatacak" diyen Selvi yazısında, "Anket için sahaya çıkılacak. Tabii ki anketler aday belirlemeyecek ama kazanacak aday konusunda önemli bir veri olacak" ifadelerini kullandı.Selvi'nin yazısının ilgili bölümü özetle şöyle:"AK Parti seçimlerden sonra 30 büyükşehirde anket çalışması yaptı. Bir anlamda seçimin röntgeni çekildi. AK Parti, belediye başkan adaylarıyla ilgili anket çalışmasına ise kongreden sonra başlayacak. 7 Ekim’de kongreden çıkan yeni yönetim belediye başkanlarıyla ilgili süreci başlatacak. Anket için sahaya çıkılacak. Tabii ki anketler aday belirlemeyecek ama kazanacak aday konusunda önemli bir veri olacak.AK Parti, muhalefeti bu kadar dağınık yakalamışken İstanbul ve Ankara başta olmak üzere yerel seçimleri kazanıp cumhurbaşkanlığı seçimi zaferini tahkim etmek istiyor.Şimdiye kadar girdiği tüm seçimleri kazanan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kafasında elbette ki bazı isimler vardır. Ayrıca anketlerden çıkacak sonuçlar da adaylar hakkında bir bilgi verecek. Ama sonuçta en geniş istişare ile adaylar belirlenecek.Ama bu arada bir yandan da İstanbul’la ilgili belediye başkan adaylarının isimleri konuşulmaya başlandı. Ama bu konuşulanlar sağlıklı bilgiye dayalı değil. Sağdan soldan duyulanlar, sağdan soldan yazdırılanlar ile ismi ön plana çıksın diye konuşulanlar."

https://sputniknews.com.tr/20230822/abdulkadir-selvi-yazdi-mecliste-yeni-ittifak-sinyali-1074822555.html

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abdulkadir selvi, anket, belediye başkanları