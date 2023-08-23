https://sputniknews.com.tr/20230823/abdde-beneksiz-bir-zurafa-yavrusu-dogdu-1074849018.html
ABD’de beneksiz bir zürafa yavrusu doğdu
ABD’de beneksiz bir zürafa yavrusu doğdu
ABD’nin Tennessee Eyaleti’ndeki bir hayvanat bahçesinde, Temmuz ayı sonunda beneksiz bir zürafa yavrusu dünyaya geldi. Bu yavrunun, türünün sadece tek örneği... 23.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-23T00:47+0300
2023-08-23T00:47+0300
2023-08-23T00:47+0300
yaşam
abd
abd
zürafa
yavru
yavru
tennessee
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CBS News’un aktardığına göre, Tennessee’daki Brights Hayvanat Bahçesi’de beneksiz bir zürafa doğumu gerçekleşti. Üzerinde hiçbir desenin olmadığı yavrunun 31 Temmuz’da dünyaya geldiği bildirildi. Uzmanların sözlerine göre, bu yavru, dünyada düz renge sahip tek zürafa olma özelliğini taşıyor.ABD News televizyonu, kahverengi bir görünümü olan yavrunun 6 fit (yaklaşık 183 santim) yüksekliğe sahip.Hayvanat Bahçesi yönetimi, zürafa yavrusu için ad koyma yarışını başlattı.Brights Hayvanat Bahçesi Müdürü David Bright, CBS News’a açıklamasında, beneksiz zürafanın en son 1972’de Tokyo’da görüldüğünü söyledi.Yönetim, bu olayın, toplumun dikkatini zürafaların karşı karşıya olduğu sorunlara çekeceğini umuyor.Bright, “Yabani zürafa popülasyonu yavaş yavaş yok oluyor. Sadece son 30 yılda popülasyonlarının yüzde 40’ı yok oldu” dedi.
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abd, abd, zürafa, yavru, yavru, tennessee
abd, abd, zürafa, yavru, yavru, tennessee
ABD’de beneksiz bir zürafa yavrusu doğdu
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ABD’nin Tennessee Eyaleti’ndeki bir hayvanat bahçesinde, Temmuz ayı sonunda beneksiz bir zürafa yavrusu dünyaya geldi. Bu yavrunun, türünün sadece tek örneği olduğu belirtildi.
CBS News’un aktardığına göre, Tennessee’daki Brights Hayvanat Bahçesi’de beneksiz bir zürafa doğumu gerçekleşti. Üzerinde hiçbir desenin olmadığı yavrunun 31 Temmuz’da dünyaya geldiği bildirildi. Uzmanların sözlerine göre, bu yavru, dünyada düz renge sahip tek zürafa olma özelliğini taşıyor.
ABD News televizyonu, kahverengi bir görünümü olan yavrunun 6 fit (yaklaşık 183 santim) yüksekliğe sahip.
Hayvanat Bahçesi yönetimi, zürafa yavrusu için ad koyma yarışını başlattı.
Brights Hayvanat Bahçesi Müdürü David Bright, CBS News’a açıklamasında, beneksiz zürafanın en son 1972’de Tokyo’da görüldüğünü söyledi.
Yönetim, bu olayın, toplumun dikkatini zürafaların karşı karşıya olduğu sorunlara çekeceğini umuyor.
Bright, “Yabani zürafa popülasyonu yavaş yavaş yok oluyor. Sadece son 30 yılda popülasyonlarının yüzde 40’ı yok oldu” dedi.