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8 Eylül 1999 sonrası sigortalılar mağdur mu oldu?
8 Eylül 1999 sonrası sigortalılar mağdur mu oldu?
8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanlar EYT’den yararlanıp emekli olabiliyor ancak 8 Eylül 1999 sonrası girişi olanlar 58-60 yaşında emekliliğe hak... 23.08.2023, Sputnik Türkiye
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Hürriyet gazetesinden Noyan Doğan bugün kaleme aldığı yazısında, 8 Eylül 1999 sonrası girişi olanların, 58-60 yaşında emekliliğe hak kazanacak olmalarından duydukları rahatsızlıkları dile getirdi.Doğan mağduriyet yaşayanların durumlarını şu şekilde özetledi:Doğan, ortaya çıkan durumun 'garip' olduğunu savundu:
https://sputniknews.com.tr/20230808/maasi-baglanmayan-eytlileri-ilgilendiriyor-nedeni-belli-oldu-1074464799.html
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eyt kısmi emeklilik şartları,eyt'yi kaçıranlara kısmi emeklilik formülü nedir,eyt 8 eylül 1999,kademeli emeklilik,eyt kademeli emeklilik
eyt kısmi emeklilik şartları,eyt'yi kaçıranlara kısmi emeklilik formülü nedir,eyt 8 eylül 1999,kademeli emeklilik,eyt kademeli emeklilik

8 Eylül 1999 sonrası sigortalılar mağdur mu oldu?

09:34 23.08.2023
© AAEYT
EYT - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2023
© AA
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8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanlar EYT’den yararlanıp emekli olabiliyor ancak 8 Eylül 1999 sonrası girişi olanlar 58-60 yaşında emekliliğe hak kazanacak. Hürriyet gazetesi yazarı Noyan Doğan, kendisine gelen şikayetleri ve haksızlık olup olmadığını değerlendirdi.
Hürriyet gazetesinden Noyan Doğan bugün kaleme aldığı yazısında, 8 Eylül 1999 sonrası girişi olanların, 58-60 yaşında emekliliğe hak kazanacak olmalarından duydukları rahatsızlıkları dile getirdi.
Doğan mağduriyet yaşayanların durumlarını şu şekilde özetledi:
"Ne istiyorlar? Haksızlığa uğradıklarını savunuyorlar. Emekli olmak istemiyorlar ama adil, adaletli, kademeli emeklilik istiyorlar. Bu kişiler –ki, sayıları milyonları buluyor- Emeklilikte Adalet Derneği adında bir de dernek kurmuşlar. 8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişi olanlar için kademeli emeklilik konusu hükümetin gündeminde mi; bu yönde bir çalışma var mı? Öncelikle şunu belirteyim. Bugün için bu konu ne hükümetin gündeminde ne de bu konu hakkında bir çalışma var. Doğrudur; EYT düzenlemesi sırasında bu konu da gündeme geldi ama gelir gelmez de gündemden kalktı. İleride ne olur; onu bilemem ama bugün için bir çalışma olmadığını biliyorum. Peki, EYT düzenlemesi ile 2.5 milyon kişi emekli edilirken, milyonlarca kişiye haksızlık mı yapıldı? Kısaca bir durum değerlendirmesi yapayım. Malum, sosyal güvenlikte reform adı altında birçok düzenleme yapıldı ve bu düzenlemeler ile emeklilik şartları ve koşulları değiştirildi. Bu kapsamda; 8 Eylül 1999 tarihi ve öncesi işe girenler, 8 Eylül 1999 tarihinden sonra ve 30 Nisan 2008 tarihi arasında işe girenler, 30 Nisan 2008 tarihinden sonra ilk kez sigortalı olanlar için emeklilik şartları birbirinden farklılaştı. Bu düzenlemeler arasında 8 Eylül 1999 tarihinin şöyle bir önemi var. Bu tarihten önce sigortalıların emekli olabilmeleri için kadın çalışanların 20 yıllık sigortalılık süresi ve 5 bin gün prim ödemiş olması; erkek çalışanların da 25 yıllık sigortalılık süresi ve 5 bin gün prim ödemiş olması gerekiyordu ve emeklilik için yaş şartı aranmıyordu. 1999’un Eylül ayında sosyal güvenlik sisteminde yapılan değişiklikle; sigortalılık süresi, prim gün sayısına ek olarak emeklilik için bir de yaş şartı getirildi. Emekli olabilmek için emeklilik yaşı kademeli olarak kadınlar için 58, erkek çalışanlar içinse 60’a çekildi ve prim gün sayısı da 7 bin güne çıkarıldı. Hal böyle olunca da bir gecede yapılan değişiklikle çalışanlar yılını, prim gün sayısını doldursa da emeklilikte yaşa takıldı."
Doğan, ortaya çıkan durumun 'garip' olduğunu savundu:
"8 Eylül 1999 tarihinde sosyal güvenlik alanında reform adı altında yapılan değişiklik ve çıkarılan kanunla bu tarihten önce ilk sigortalı olanlar bir anda emeklilik haklarını kaybettiler. Çünkü yeni bir şart eklendi; yaş şartı. İşin daha da ilginci, çıkarılan kanun geriye işletildi. Bu da, bugün EYT dediğimiz mağdur kitleyi doğurdu. Daha açık bir anlatımla, 8 Eylül 1999 tahinden önce çalışan; hangi şartlarda ve ne zaman emekli olacağını bilerek işe başladı; ancak çalışmaya devam ederken bir gecede sistem değişiyor, değişmekle kalmıyor, değişiklik geriye doğru işletiliyor ve o çalışan yeni şartlara göre emekli olmak zorunda bırakıldı. 8 Eylül 1999 sonrası işe başlayanlar ise -9 Eylül tarihinde bile başlamış olsa- yeni sisteme, yeni kanuna, yeni şartlara göre ve bu şartları kabul ederek işe başladı. Bana göre mağduriyetten öte ortada bir gariplik var. Birinin 43 yaşında emekli olurken, diğerinin 60 yaşında emekli olması; bir gün fark ile 17 yıl geç emekli olunması gibi."
EYT - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2023
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