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Yunanistan'da yangınlar nedeniyle tahliyeler sürüyor
Yunanistan'da yangınlar nedeniyle tahliyeler sürüyor
Yunanistan’da devam eden yangınlar kontrol altına alınamıyor. Amigdaleza Göçmen Kampı tahliye edilirken, Dedeağaç'taki yangın nedeniyle Semadirek Adası'na 2... 23.08.2023, Sputnik Türkiye
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Eğriboz'da yeni yangınEğriboz Adası'nda bugün çıkan orman yangını nedeniyle bölge alarma geçti. Yangına karadan ve havadan müdahale başladı.Semadirek Adası'na elektrik verilemiyorDedeağaç’ın karşısındaki Semadirek (Samothraki) Adası'nda dün çıkan yangın kontrol altına alındı ancak Dedeağaç'ta çıkan yangının devam etmesi nedeniyle 2 gündür adaya elektrik verilemiyor.Dedeğaç'tan gelen elektrik hattının yangından gördüğü zarar henüz telafi edilemedi.Son 48 saatte 209 yangınİklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vasilis Kikilias, yaptığı açıklamada, son 48 saatte 209 yangın çıktığını ve İtfaiyenin son 5 günde 350 farklı cephede yangına müdahale ettiğini aktardı.Kikilias, itfaiyenin, Meriç'teki büyük yangının yanı sıra Attiki Bölgesi'nde 9, Viotia'da 6 ve Eğriboz Adası'nda 1 yangına müdahale ettiğini belirterek, şiddetli rüzgarın yangın söndürme çalışmalarına engel olduğunu vurguladı.
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фото, yangın, fotoğraf, atina, yunanistan
фото, yangın, fotoğraf, atina, yunanistan

Yunanistan'da yangınlar nedeniyle tahliyeler sürüyor

19:43 23.08.2023
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Yunanistan’da devam eden yangınlar kontrol altına alınamıyor. Amigdaleza Göçmen Kampı tahliye edilirken, Dedeağaç'taki yangın nedeniyle Semadirek Adası'na 2 gündür elektrik verilemiyor. Ülkede son 48 saatte 209 yangın çıktı, son 5 günde itfaiye ekipleri 350 farklı cephedeki yangına müdahale etti.
© AP Photo / Achilleas Chiras

Yunanistan'da kontrol altına alınamayan yangınlar nedeniyle yerleşim birimlerinin tahliyeleri devam ediyor.

Yunanistan&#x27;da kontrol altına alınamayan yangınlar nedeniyle yerleşim birimlerinin tahliyeleri devam ediyor. - Sputnik Türkiye
1/14
© AP Photo / Achilleas Chiras

Yunanistan'da kontrol altına alınamayan yangınlar nedeniyle yerleşim birimlerinin tahliyeleri devam ediyor.

© AP Photo / Philippos Christou

Başkent Atina'nın kuzeyindeki Amigdaleza Göçmen Kampının, yangının bölgeye yaklaşması dolayısıyla güvenlik gerekçesiyle tahliye edilmesine karar verildi.

Başkent Atina&#x27;nın kuzeyindeki Amigdaleza Göçmen Kampının, yangının bölgeye yaklaşması dolayısıyla güvenlik gerekçesiyle tahliye edilmesine karar verildi. - Sputnik Türkiye
2/14
© AP Photo / Philippos Christou

Başkent Atina'nın kuzeyindeki Amigdaleza Göçmen Kampının, yangının bölgeye yaklaşması dolayısıyla güvenlik gerekçesiyle tahliye edilmesine karar verildi.

© AP Photo / Thanassis Stavrakis

Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, Fili'deki yangının kamp yakınlarına ulaşması nedeniyle burada kalan 600 göçmen, otobüslerle Malakasa ve Petru Ralli'deki misafirhanelere nakledildi.

Yunan Devlet Ajansı AMNA&#x27;nın haberine göre, Fili&#x27;deki yangının kamp yakınlarına ulaşması nedeniyle burada kalan 600 göçmen, otobüslerle Malakasa ve Petru Ralli&#x27;deki misafirhanelere nakledildi. - Sputnik Türkiye
3/14
© AP Photo / Thanassis Stavrakis

Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, Fili'deki yangının kamp yakınlarına ulaşması nedeniyle burada kalan 600 göçmen, otobüslerle Malakasa ve Petru Ralli'deki misafirhanelere nakledildi.

© AP Photo / Achilleas Chiras

Amigdaleza'da Yunan Polis Teşkilatına ait birimlerin ise şimdilik boşaltılmasına gerek görülmemesine rağmen, yangının yaklaşması ihtimaline karşı tahliye için hazır olunması istendi.

Amigdaleza&#x27;da Yunan Polis Teşkilatına ait birimlerin ise şimdilik boşaltılmasına gerek görülmemesine rağmen, yangının yaklaşması ihtimaline karşı tahliye için hazır olunması istendi. - Sputnik Türkiye
4/14
© AP Photo / Achilleas Chiras

Amigdaleza'da Yunan Polis Teşkilatına ait birimlerin ise şimdilik boşaltılmasına gerek görülmemesine rağmen, yangının yaklaşması ihtimaline karşı tahliye için hazır olunması istendi.

© AP Photo / Thanassis Stavrakis

Atina'nın kuzeyindeki Parnita Dağı'nda çıkan yangın Milli Park'a doğru ilerlemeye başladı.

Atina&#x27;nın kuzeyindeki Parnita Dağı&#x27;nda çıkan yangın Milli Park&#x27;a doğru ilerlemeye başladı. - Sputnik Türkiye
5/14
© AP Photo / Thanassis Stavrakis

Atina'nın kuzeyindeki Parnita Dağı'nda çıkan yangın Milli Park'a doğru ilerlemeye başladı.

© AP Photo / Thanassis Stavrakis

Parnitha eteklerindeki yerleşim birimleri tahliye edildi.Yunanistan - yangın

Parnitha eteklerindeki yerleşim birimleri tahliye edildi.Yunanistan - yangın - Sputnik Türkiye
6/14
© AP Photo / Thanassis Stavrakis

Parnitha eteklerindeki yerleşim birimleri tahliye edildi.Yunanistan - yangın

© AP Photo / Thanassis Stavrakis

Tüm önlemlere ve hem karadan hem havadan süren yangın söndürme çalışmalarına rağmen Parnita eteklerindeki 10'ün üzerinde ev yandı.

Tüm önlemlere ve hem karadan hem havadan süren yangın söndürme çalışmalarına rağmen Parnita eteklerindeki 10&#x27;ün üzerinde ev yandı. - Sputnik Türkiye
7/14
© AP Photo / Thanassis Stavrakis

Tüm önlemlere ve hem karadan hem havadan süren yangın söndürme çalışmalarına rağmen Parnita eteklerindeki 10'ün üzerinde ev yandı.

© AP Photo / Achilleas Chiras

Yangın nedeniyle dün kapatılan Parnita Dağı'nın eteklerindeki kumarhaneye bugün de kimsenin girişine izin verilmedi.

Yangın nedeniyle dün kapatılan Parnita Dağı&#x27;nın eteklerindeki kumarhaneye bugün de kimsenin girişine izin verilmedi. - Sputnik Türkiye
8/14
© AP Photo / Achilleas Chiras

Yangın nedeniyle dün kapatılan Parnita Dağı'nın eteklerindeki kumarhaneye bugün de kimsenin girişine izin verilmedi.

© AP Photo / Thanassis Stavrakis

Parnita yakınlarındaki Menidi ve Agia Paraskevi'de çok sayıda ev yangından zarar gördü.

Parnita yakınlarındaki Menidi ve Agia Paraskevi&#x27;de çok sayıda ev yangından zarar gördü. - Sputnik Türkiye
9/14
© AP Photo / Thanassis Stavrakis

Parnita yakınlarındaki Menidi ve Agia Paraskevi'de çok sayıda ev yangından zarar gördü.

© AP Photo / Achilleas Chiras

Merkezi Dedeağaç olan Meriç ilindeki yangın Gümülcine merkezli Rodop iline doğru 15-20 kilometrelik büyük bir cephe oluşturdu.

Merkezi Dedeağaç olan Meriç ilindeki yangın Gümülcine merkezli Rodop iline doğru 15-20 kilometrelik büyük bir cephe oluşturdu. - Sputnik Türkiye
10/14
© AP Photo / Achilleas Chiras

Merkezi Dedeağaç olan Meriç ilindeki yangın Gümülcine merkezli Rodop iline doğru 15-20 kilometrelik büyük bir cephe oluşturdu.

© AP Photo / Achilleas Chiras

Sivil Korumadan bölgede bulunan cep telefonlarına gönderilen acil mesajda, Meriç'teki Kışlakköy (Koila) ve Melia'da bulunanların köyleri terk ederek Feres tarafına yönelmesi istendi.

Sivil Korumadan bölgede bulunan cep telefonlarına gönderilen acil mesajda, Meriç&#x27;teki Kışlakköy (Koila) ve Melia&#x27;da bulunanların köyleri terk ederek Feres tarafına yönelmesi istendi. - Sputnik Türkiye
11/14
© AP Photo / Achilleas Chiras

Sivil Korumadan bölgede bulunan cep telefonlarına gönderilen acil mesajda, Meriç'teki Kışlakköy (Koila) ve Melia'da bulunanların köyleri terk ederek Feres tarafına yönelmesi istendi.

© AP Photo / Achilleas Chiras

Meriç'te 1200 arı kovanı, 50'nin üzerinde ağıl yandı, 900'ün üzerinde küçükbaş ve büyükbaş hayvan telef oldu.

Meriç&#x27;te 1200 arı kovanı, 50&#x27;nin üzerinde ağıl yandı, 900&#x27;ün üzerinde küçükbaş ve büyükbaş hayvan telef oldu. - Sputnik Türkiye
12/14
© AP Photo / Achilleas Chiras

Meriç'te 1200 arı kovanı, 50'nin üzerinde ağıl yandı, 900'ün üzerinde küçükbaş ve büyükbaş hayvan telef oldu.

© AP Photo / Achilleas Chiras

Rodop'taki Güreci (Perama), Hotallar (Atarni), Petrota ve Maronya (Maronia) köylerinin tahliye edilmesi için de çağrı yapıldı.

Rodop&#x27;taki Güreci (Perama), Hotallar (Atarni), Petrota ve Maronya (Maronia) köylerinin tahliye edilmesi için de çağrı yapıldı. - Sputnik Türkiye
13/14
© AP Photo / Achilleas Chiras

Rodop'taki Güreci (Perama), Hotallar (Atarni), Petrota ve Maronya (Maronia) köylerinin tahliye edilmesi için de çağrı yapıldı.

© AP Photo / Thodoris Nikolaou

Trakya Tütün Üreticileri Kooperatifi yangından zarar gören üreticilerin zararlarını kooperatife bildirmelerini istedi.

Trakya Tütün Üreticileri Kooperatifi yangından zarar gören üreticilerin zararlarını kooperatife bildirmelerini istedi. - Sputnik Türkiye
14/14
© AP Photo / Thodoris Nikolaou

Trakya Tütün Üreticileri Kooperatifi yangından zarar gören üreticilerin zararlarını kooperatife bildirmelerini istedi.

Eğriboz'da yeni yangın

Eğriboz Adası'nda bugün çıkan orman yangını nedeniyle bölge alarma geçti. Yangına karadan ve havadan müdahale başladı.

Semadirek Adası'na elektrik verilemiyor

Dedeağaç’ın karşısındaki Semadirek (Samothraki) Adası'nda dün çıkan yangın kontrol altına alındı ancak Dedeağaç'ta çıkan yangının devam etmesi nedeniyle 2 gündür adaya elektrik verilemiyor.
Dedeğaç'tan gelen elektrik hattının yangından gördüğü zarar henüz telafi edilemedi.

Son 48 saatte 209 yangın

İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vasilis Kikilias, yaptığı açıklamada, son 48 saatte 209 yangın çıktığını ve İtfaiyenin son 5 günde 350 farklı cephede yangına müdahale ettiğini aktardı.
Kikilias, itfaiyenin, Meriç'teki büyük yangının yanı sıra Attiki Bölgesi'nde 9, Viotia'da 6 ve Eğriboz Adası'nda 1 yangına müdahale ettiğini belirterek, şiddetli rüzgarın yangın söndürme çalışmalarına engel olduğunu vurguladı.
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