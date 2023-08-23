https://sputniknews.com.tr/20230823/1074878435.html

Yunanistan'da yangınlar nedeniyle tahliyeler sürüyor

Yunanistan'da yangınlar nedeniyle tahliyeler sürüyor

Yunanistan’da devam eden yangınlar kontrol altına alınamıyor. Amigdaleza Göçmen Kampı tahliye edilirken, Dedeağaç'taki yangın nedeniyle Semadirek Adası'na 2... 23.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-23T19:43+0300

2023-08-23T19:43+0300

2023-08-23T19:43+0300

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yangın

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atina

yunanistan

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Eğriboz'da yeni yangınEğriboz Adası'nda bugün çıkan orman yangını nedeniyle bölge alarma geçti. Yangına karadan ve havadan müdahale başladı.Semadirek Adası'na elektrik verilemiyorDedeağaç’ın karşısındaki Semadirek (Samothraki) Adası'nda dün çıkan yangın kontrol altına alındı ancak Dedeağaç'ta çıkan yangının devam etmesi nedeniyle 2 gündür adaya elektrik verilemiyor.Dedeğaç'tan gelen elektrik hattının yangından gördüğü zarar henüz telafi edilemedi.Son 48 saatte 209 yangınİklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vasilis Kikilias, yaptığı açıklamada, son 48 saatte 209 yangın çıktığını ve İtfaiyenin son 5 günde 350 farklı cephede yangına müdahale ettiğini aktardı.Kikilias, itfaiyenin, Meriç'teki büyük yangının yanı sıra Attiki Bölgesi'nde 9, Viotia'da 6 ve Eğriboz Adası'nda 1 yangına müdahale ettiğini belirterek, şiddetli rüzgarın yangın söndürme çalışmalarına engel olduğunu vurguladı.

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