Yunanistan'da yangınlar nedeniyle tahliyeler sürüyor

Eğriboz'da yeni yangınEğriboz Adası'nda bugün çıkan orman yangını nedeniyle bölge alarma geçti. Yangına karadan ve havadan müdahale başladı.Semadirek Adası'na elektrik verilemiyorDedeağaç’ın karşısındaki Semadirek (Samothraki) Adası'nda dün çıkan yangın kontrol altına alındı ancak Dedeağaç'ta çıkan yangının devam etmesi nedeniyle 2 gündür adaya elektrik verilemiyor.Dedeğaç'tan gelen elektrik hattının yangından gördüğü zarar henüz telafi edilemedi.Son 48 saatte 209 yangınİklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vasilis Kikilias, yaptığı açıklamada, son 48 saatte 209 yangın çıktığını ve İtfaiyenin son 5 günde 350 farklı cephede yangına müdahale ettiğini aktardı.Kikilias, itfaiyenin, Meriç'teki büyük yangının yanı sıra Attiki Bölgesi'nde 9, Viotia'da 6 ve Eğriboz Adası'nda 1 yangına müdahale ettiğini belirterek, şiddetli rüzgarın yangın söndürme çalışmalarına engel olduğunu vurguladı.
Yunanistan’da devam eden yangınlar kontrol altına alınamıyor. Amigdaleza Göçmen Kampı tahliye edilirken, Dedeağaç'taki yangın nedeniyle Semadirek Adası'na 2 gündür elektrik verilemiyor. Ülkede son 48 saatte 209 yangın çıktı, son 5 günde itfaiye ekipleri 350 farklı cephedeki yangına müdahale etti.
Trakya Tütün Üreticileri Kooperatifi yangından zarar gören üreticilerin zararlarını kooperatife bildirmelerini istedi.
Eğriboz'da yeni yangın
Eğriboz Adası'nda bugün çıkan orman yangını nedeniyle bölge alarma geçti. Yangına karadan ve havadan müdahale başladı.
Semadirek Adası'na elektrik verilemiyor
Dedeağaç’ın karşısındaki Semadirek (Samothraki) Adası'nda dün çıkan yangın kontrol altına alındı ancak Dedeağaç'ta çıkan yangının devam etmesi nedeniyle 2 gündür adaya elektrik verilemiyor.
Dedeğaç'tan gelen elektrik hattının yangından gördüğü zarar henüz telafi edilemedi.
Son 48 saatte 209 yangın
İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vasilis Kikilias, yaptığı açıklamada, son 48 saatte 209 yangın çıktığını ve İtfaiyenin son 5 günde 350 farklı cephede yangına müdahale ettiğini aktardı.
Kikilias, itfaiyenin, Meriç'teki büyük yangının yanı sıra Attiki Bölgesi'nde 9, Viotia'da 6 ve Eğriboz Adası'nda 1 yangına müdahale ettiğini belirterek, şiddetli rüzgarın yangın söndürme çalışmalarına engel olduğunu vurguladı.