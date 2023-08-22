Yaptırımlar Türk şirketleri hedef aldı: 'Sanki İngiliz karakoluna düşmüş gibi hissettiriyor'

“Ticaret yapıldıktan birkaç ay sonra şirket e-postamıza bir mesaj geldiğini spamları temizlerken fark ettik. Mesajı gönderen kişi gazeteci olduğunu belirtiyordu ve Hong Kong’a sattığımız ürünün Rusya savunma sanayisine gittiğini öne sürüyordu. Mesaja verdiğimiz cevapta bizimle ilgili iddiaları yalanladık. Bu kişi Rusya gümrüklerindeki bağlantıları vasıtasıyla bu bilgileri aldığını öne sürüyordu. Bu kişinin daha sonra Batı cephesinde Rusya aleyhtarı tutumu olan bir araştırmacı olduğunu yani birilerinin bu kişiye bu bilgileri vererek bizi tehdit ettirdiğini anladık. Ne olur ne olmaz diye söz konusu ürünün ticaretini de bundan sonra yapmadık. Fakat geçen süreçte farklı farklı telefonlardan aranarak konuyla ilgili FETÖ iltisaklı medya organları tarafından rahatsız edildik. Sonrasında bir analiz haberde aile bağlarımıza kadar detaylar yayımladı. Bunlar tesadüf olamaz. Biz birden fazla ticaretle meşgulüz hangi ürün ne zaman yasaklandı bunu bilemeyiz. Ülkemizin kanunlarına bakarız. Ülkemizin kanunlarına uygunsa ise yaparız. Başka ülkelerin listelerini takip edemeyiz.