https://sputniknews.com.tr/20230822/ukraynali-yonetmen-lopatenok-abdnin-uzun-sureli-bir-savasa-ihtiyaci-var-1074837012.html

Ukraynalı yönetmen Lopatenok: ABD'nin uzun süreli bir savaşa ihtiyacı var

Ukraynalı yönetmen Lopatenok: ABD'nin uzun süreli bir savaşa ihtiyacı var

Ukraynalı yönetmen İgor Lopatenok, ABD'nin daha fazla gelir sağlaması için Ukrayna'da uzun süreli bir savaşa ihtiyacı olduğunu söyledi. 22.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-22T17:17+0300

2023-08-22T17:17+0300

2023-08-22T17:17+0300

ukrayna krizi

dmitriy medvedev

ukrayna krizi

ukrayna

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Golos Eu.’ya konuşan İgor Lopatenok, “ABD’nin Ukrayna'da zafer getirecek bir savaşa ihtiyacı yok, çünkü iki taraftan birinin zaferiyle sonuçlanacak ve bu da çatışmanın tırmanmasına yol açacak. ABD’nin uzun süreli bir savaşa ihtiyacı var” açıklamasında bulundu.ABD'nin terörle mücadele ve Afganistan'daki savaşa benzer bir çatışmaya ihtiyacı olduğuna vurgu yapan yönetmen, ‘yönetilebilir ve uzun vadeli çatışma’ senaryosunun silah üretiminden ve satışından elde edilen geliri en üst düzeye çıkarmalarına imkan verdiğini belirterek, “Asıl para kaynağı Amerikan hükümetinin elinde bulunan para basma makinesidir. Bu nedenle, başkalarına silah satmanın bir anlamı yok, silahın Amerikan hükümetine satılması gerekiyor. Burada önemli olan, depolarda sürekli stok eksikliği sorunu yaratılmasıdır. Bay Zelenskiy'in meşgul olduğu şey de bu. Zelenskiy, ABD askeri-sanayi kompleksinin ‘mutluluğunun’ sürmesini sağlıyor” ifadelerini kullandı.Daha önce, Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Batı'nın Ukrayna'da barışçıl çözüm müzakereleriyle ilgilenmediğini, pozisyonlarını ‘askeri çarkı döndürmeye yönelik kurnazca bir tutum’ olarak nitelendirmişti.

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