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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230822/ukraynali-yonetmen-lopatenok-abdnin-uzun-sureli-bir-savasa-ihtiyaci-var-1074837012.html
Ukraynalı yönetmen Lopatenok: ABD'nin uzun süreli bir savaşa ihtiyacı var
Ukraynalı yönetmen Lopatenok: ABD'nin uzun süreli bir savaşa ihtiyacı var
Ukraynalı yönetmen İgor Lopatenok, ABD'nin daha fazla gelir sağlaması için Ukrayna'da uzun süreli bir savaşa ihtiyacı olduğunu söyledi. 22.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-22T17:17+0300
2023-08-22T17:17+0300
ukrayna krizi
dmitriy medvedev
ukrayna krizi
ukrayna
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Golos Eu.’ya konuşan İgor Lopatenok, “ABD’nin Ukrayna'da zafer getirecek bir savaşa ihtiyacı yok, çünkü iki taraftan birinin zaferiyle sonuçlanacak ve bu da çatışmanın tırmanmasına yol açacak. ABD’nin uzun süreli bir savaşa ihtiyacı var” açıklamasında bulundu.ABD'nin terörle mücadele ve Afganistan'daki savaşa benzer bir çatışmaya ihtiyacı olduğuna vurgu yapan yönetmen, ‘yönetilebilir ve uzun vadeli çatışma’ senaryosunun silah üretiminden ve satışından elde edilen geliri en üst düzeye çıkarmalarına imkan verdiğini belirterek, “Asıl para kaynağı Amerikan hükümetinin elinde bulunan para basma makinesidir. Bu nedenle, başkalarına silah satmanın bir anlamı yok, silahın Amerikan hükümetine satılması gerekiyor. Burada önemli olan, depolarda sürekli stok eksikliği sorunu yaratılmasıdır. Bay Zelenskiy'in meşgul olduğu şey de bu. Zelenskiy, ABD askeri-sanayi kompleksinin ‘mutluluğunun’ sürmesini sağlıyor” ifadelerini kullandı.Daha önce, Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Batı'nın Ukrayna'da barışçıl çözüm müzakereleriyle ilgilenmediğini, pozisyonlarını ‘askeri çarkı döndürmeye yönelik kurnazca bir tutum’ olarak nitelendirmişti.
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dmitriy medvedev, ukrayna krizi, ukrayna
dmitriy medvedev, ukrayna krizi, ukrayna

Ukraynalı yönetmen Lopatenok: ABD'nin uzun süreli bir savaşa ihtiyacı var

17:17 22.08.2023
© AFP 2023Ukrayna'ya gönderilen ABD silahları
Ukrayna'ya gönderilen ABD silahları - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2023
© AFP 2023
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Ukraynalı yönetmen İgor Lopatenok, ABD'nin daha fazla gelir sağlaması için Ukrayna'da uzun süreli bir savaşa ihtiyacı olduğunu söyledi.
Golos Eu.’ya konuşan İgor Lopatenok, “ABD’nin Ukrayna'da zafer getirecek bir savaşa ihtiyacı yok, çünkü iki taraftan birinin zaferiyle sonuçlanacak ve bu da çatışmanın tırmanmasına yol açacak. ABD’nin uzun süreli bir savaşa ihtiyacı var” açıklamasında bulundu.

ABD'nin terörle mücadele ve Afganistan'daki savaşa benzer bir çatışmaya ihtiyacı olduğuna vurgu yapan yönetmen, ‘yönetilebilir ve uzun vadeli çatışma’ senaryosunun silah üretiminden ve satışından elde edilen geliri en üst düzeye çıkarmalarına imkan verdiğini belirterek, “Asıl para kaynağı Amerikan hükümetinin elinde bulunan para basma makinesidir. Bu nedenle, başkalarına silah satmanın bir anlamı yok, silahın Amerikan hükümetine satılması gerekiyor. Burada önemli olan, depolarda sürekli stok eksikliği sorunu yaratılmasıdır. Bay Zelenskiy'in meşgul olduğu şey de bu. Zelenskiy, ABD askeri-sanayi kompleksinin ‘mutluluğunun’ sürmesini sağlıyor” ifadelerini kullandı.

Daha önce, Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Batı'nın Ukrayna'da barışçıl çözüm müzakereleriyle ilgilenmediğini, pozisyonlarını ‘askeri çarkı döndürmeye yönelik kurnazca bir tutum’ olarak nitelendirmişti.
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