https://sputniknews.com.tr/20230822/ukraynali-komutan-kendi-askerini-vurdu-1074834202.html

Ukraynalı komutan kendi askerini vurdu

Ukraynalı komutan kendi askerini vurdu

Ukraynalı komutan, Kupyansk yakınlarında, çatışmadan korkan askerini vurdu. 22.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-22T15:37+0300

2023-08-22T15:37+0300

2023-08-22T15:37+0300

ukrayna krizi

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna ordusu

asker

çatışma

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/04/15/1044324362_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_3d58364f07112ebdb92d9654013387a5.jpg

Sputnik’e konuşan bir kaynak, Kupyansk yakınlarında Ukraynalı bir takım komutanının bir grup Rus savaşçının saldırısı sırasında onlarla çatışmaya girmeye korkan askerini vurduğunu belirtti.Aynı zamanda olaya ilişkin videoyu da ulaştıran kaynak, “Saldırı sırasında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri biriminin tamamı yere yattı, ancak bir nüans var. Ukraynalı askerlerden birinin sırtından aldığı yara dikkat çekiciydi. Ve kendi cephe gerisine doğru uzanıyordu” dedi.Ukraynalı askerin üzerindeki çelik yeleğin cebindeki telefonun olan bitenleri kaydettiğini aktaran kaynak, “Ölen Ukraynalı bir askerin üzerindeki çelik yeleğin cebindeki telefon kayıttaydı ve çatışmaktan korkan askerin vurulduğu görüntüleri çekti. Belgelere göre, vurulan kişi moral gücünü çoktan kaybetmiş seferberlik kapsamında askere alınmış biriydi” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230822/ukrayna-savunma-bakani-reznikov-kiev-f-16lari-en-erken-6-7-ay-sonra-teslim-alabilir-1074833228.html

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ukrayna krizi, ukrayna, ukrayna ordusu, asker, çatışma