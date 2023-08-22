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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230822/ukraynali-komutan-kendi-askerini-vurdu-1074834202.html
Ukraynalı komutan kendi askerini vurdu
Ukraynalı komutan kendi askerini vurdu
Ukraynalı komutan, Kupyansk yakınlarında, çatışmadan korkan askerini vurdu. 22.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-22T15:37+0300
2023-08-22T15:37+0300
ukrayna krizi
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna ordusu
asker
çatışma
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Sputnik’e konuşan bir kaynak, Kupyansk yakınlarında Ukraynalı bir takım komutanının bir grup Rus savaşçının saldırısı sırasında onlarla çatışmaya girmeye korkan askerini vurduğunu belirtti.Aynı zamanda olaya ilişkin videoyu da ulaştıran kaynak, “Saldırı sırasında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri biriminin tamamı yere yattı, ancak bir nüans var. Ukraynalı askerlerden birinin sırtından aldığı yara dikkat çekiciydi. Ve kendi cephe gerisine doğru uzanıyordu” dedi.Ukraynalı askerin üzerindeki çelik yeleğin cebindeki telefonun olan bitenleri kaydettiğini aktaran kaynak, “Ölen Ukraynalı bir askerin üzerindeki çelik yeleğin cebindeki telefon kayıttaydı ve çatışmaktan korkan askerin vurulduğu görüntüleri çekti. Belgelere göre, vurulan kişi moral gücünü çoktan kaybetmiş seferberlik kapsamında askere alınmış biriydi” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230822/ukrayna-savunma-bakani-reznikov-kiev-f-16lari-en-erken-6-7-ay-sonra-teslim-alabilir-1074833228.html
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ukrayna krizi, ukrayna, ukrayna ordusu, asker, çatışma
ukrayna krizi, ukrayna, ukrayna ordusu, asker, çatışma

Ukraynalı komutan kendi askerini vurdu

15:37 22.08.2023
© AFP 2023 / ALEKSEY FILIPPOVUkrayna asker
Ukrayna asker - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2023
© AFP 2023 / ALEKSEY FILIPPOV
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Ukraynalı komutan, Kupyansk yakınlarında, çatışmadan korkan askerini vurdu.
Sputnik’e konuşan bir kaynak, Kupyansk yakınlarında Ukraynalı bir takım komutanının bir grup Rus savaşçının saldırısı sırasında onlarla çatışmaya girmeye korkan askerini vurduğunu belirtti.
Aynı zamanda olaya ilişkin videoyu da ulaştıran kaynak, “Saldırı sırasında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri biriminin tamamı yere yattı, ancak bir nüans var. Ukraynalı askerlerden birinin sırtından aldığı yara dikkat çekiciydi. Ve kendi cephe gerisine doğru uzanıyordu” dedi.
Ukraynalı askerin üzerindeki çelik yeleğin cebindeki telefonun olan bitenleri kaydettiğini aktaran kaynak, “Ölen Ukraynalı bir askerin üzerindeki çelik yeleğin cebindeki telefon kayıttaydı ve çatışmaktan korkan askerin vurulduğu görüntüleri çekti. Belgelere göre, vurulan kişi moral gücünü çoktan kaybetmiş seferberlik kapsamında askere alınmış biriydi” ifadelerini kullandı.
Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2023
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