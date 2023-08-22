https://sputniknews.com.tr/20230822/ukraynali-komutan-kendi-askerini-vurdu-1074834202.html
Ukraynalı komutan kendi askerini vurdu
Ukraynalı komutan kendi askerini vurdu
Ukraynalı komutan, Kupyansk yakınlarında, çatışmadan korkan askerini vurdu. 22.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-22T15:37+0300
2023-08-22T15:37+0300
2023-08-22T15:37+0300
ukrayna krizi
ukrayna krizi
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çatışma
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Sputnik’e konuşan bir kaynak, Kupyansk yakınlarında Ukraynalı bir takım komutanının bir grup Rus savaşçının saldırısı sırasında onlarla çatışmaya girmeye korkan askerini vurduğunu belirtti.Aynı zamanda olaya ilişkin videoyu da ulaştıran kaynak, “Saldırı sırasında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri biriminin tamamı yere yattı, ancak bir nüans var. Ukraynalı askerlerden birinin sırtından aldığı yara dikkat çekiciydi. Ve kendi cephe gerisine doğru uzanıyordu” dedi.Ukraynalı askerin üzerindeki çelik yeleğin cebindeki telefonun olan bitenleri kaydettiğini aktaran kaynak, “Ölen Ukraynalı bir askerin üzerindeki çelik yeleğin cebindeki telefon kayıttaydı ve çatışmaktan korkan askerin vurulduğu görüntüleri çekti. Belgelere göre, vurulan kişi moral gücünü çoktan kaybetmiş seferberlik kapsamında askere alınmış biriydi” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230822/ukrayna-savunma-bakani-reznikov-kiev-f-16lari-en-erken-6-7-ay-sonra-teslim-alabilir-1074833228.html
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ukrayna krizi, ukrayna, ukrayna ordusu, asker, çatışma
ukrayna krizi, ukrayna, ukrayna ordusu, asker, çatışma
Ukraynalı komutan kendi askerini vurdu
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Ukraynalı komutan, Kupyansk yakınlarında, çatışmadan korkan askerini vurdu.
Sputnik’e konuşan bir kaynak, Kupyansk yakınlarında Ukraynalı bir takım komutanının bir grup Rus savaşçının saldırısı sırasında onlarla çatışmaya girmeye korkan askerini vurduğunu belirtti.
Aynı zamanda olaya ilişkin videoyu da ulaştıran kaynak, “Saldırı sırasında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri biriminin tamamı yere yattı, ancak bir nüans var. Ukraynalı askerlerden birinin sırtından aldığı yara dikkat çekiciydi. Ve kendi cephe gerisine doğru uzanıyordu” dedi.
Ukraynalı askerin üzerindeki çelik yeleğin cebindeki telefonun olan bitenleri kaydettiğini aktaran kaynak, “Ölen Ukraynalı bir askerin üzerindeki çelik yeleğin cebindeki telefon kayıttaydı ve çatışmaktan korkan askerin vurulduğu görüntüleri çekti. Belgelere göre, vurulan kişi moral gücünü çoktan kaybetmiş seferberlik kapsamında askere alınmış biriydi” ifadelerini kullandı.