https://sputniknews.com.tr/20230822/ukrayna-abdden-jassm-fuzelerini-talep-etti-hedef-kirim-1074838024.html
Ukrayna ABD’den JASSM füzelerini talep etti: Hedef Kırım
Ukrayna ABD’den JASSM füzelerini talep etti: Hedef Kırım
Forbes, Ukrayna’nın ABD’den F-16 savaş uçakları için JASSM seyir füzelerini talep ettiğini, bu füzelerin Kırım’ı ele geçirmesine yardımcı olabileceğini... 22.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-22T18:12+0300
2023-08-22T18:12+0300
2023-08-22T18:13+0300
ukrayna krizi
jassm-er kruz füzesi
ukrayna krizi
ukrayna
abd
kırım
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Forbes'ta yer alan David Axe imzalı yazıda, “F-16 henüz Storm Shadow veya SCALP ile uyumlu değil, ama JASSM ile uyumlu. Ukrayna Hava Kuvvetleri, F-16’ları JASSM ile birleştirerek derin saldırı gücünü ikiye katlayabilir. Ukrayna Hava Kuvvetleri’nin seyir füzesi gücünün genişletilmesi, Kiev’in ana hedeflerinden birine ulaşmasına yardımcı olabilir: Kırım Yarımadası’nı dokuz yıllık Rus işgalinden kurtarmak” ifadesine yer verildi.370 km menzile sahip ‘havadan karaya’ görünmez seyir füzesi JASSM’ın şimdiden Kiev’in ‘talep listesinde’ yer aldığını belirten Axe, Ukrayna’nın F-16 aldıktan sonra bile bu füzeler olmadan uçağın kapasitesini tam kullanamayacağını kaydetti.Ukrayna ordusunun cephe hattını yararak Rusya ile Kırım arasındaki kara iletişimini kesmeyi planladığını anımsatan ABD’li gazetecinin görüşüne göre, JASSM füzeleriyle donatılan F-16’lar olsaydı bu amacına daha az kayıpla ulaşabilirdi.
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jassm-er kruz füzesi, ukrayna krizi, ukrayna, abd, kırım
jassm-er kruz füzesi, ukrayna krizi, ukrayna, abd, kırım
Ukrayna ABD’den JASSM füzelerini talep etti: Hedef Kırım
18:12 22.08.2023 (güncellendi: 18:13 22.08.2023) Abone ol
Forbes, Ukrayna’nın ABD’den F-16 savaş uçakları için JASSM seyir füzelerini talep ettiğini, bu füzelerin Kırım’ı ele geçirmesine yardımcı olabileceğini belirtti.
Forbes'ta yer alan David Axe imzalı yazıda, “F-16 henüz Storm Shadow veya SCALP ile uyumlu değil, ama JASSM ile uyumlu. Ukrayna Hava Kuvvetleri, F-16’ları JASSM ile birleştirerek derin saldırı gücünü ikiye katlayabilir. Ukrayna Hava Kuvvetleri’nin seyir füzesi gücünün genişletilmesi, Kiev’in ana hedeflerinden birine ulaşmasına yardımcı olabilir: Kırım Yarımadası’nı dokuz yıllık Rus işgalinden kurtarmak” ifadesine yer verildi.
370 km menzile sahip ‘havadan karaya’ görünmez seyir füzesi JASSM’ın şimdiden Kiev’in ‘talep listesinde’ yer aldığını belirten Axe, Ukrayna’nın F-16 aldıktan sonra bile bu füzeler olmadan uçağın kapasitesini tam kullanamayacağını kaydetti.
Ukrayna ordusunun cephe hattını yararak Rusya ile Kırım arasındaki kara iletişimini kesmeyi planladığını anımsatan ABD’li gazetecinin görüşüne göre, JASSM füzeleriyle donatılan F-16’lar olsaydı bu amacına daha az kayıpla ulaşabilirdi.