https://sputniknews.com.tr/20230822/ukrayna-abdden-jassm-fuzelerini-talep-etti-hedef-kirim-1074838024.html

Ukrayna ABD’den JASSM füzelerini talep etti: Hedef Kırım

Ukrayna ABD’den JASSM füzelerini talep etti: Hedef Kırım

Forbes, Ukrayna’nın ABD’den F-16 savaş uçakları için JASSM seyir füzelerini talep ettiğini, bu füzelerin Kırım’ı ele geçirmesine yardımcı olabileceğini... 22.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-22T18:12+0300

2023-08-22T18:12+0300

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Forbes'ta yer alan David Axe imzalı yazıda, “F-16 henüz Storm Shadow veya SCALP ile uyumlu değil, ama JASSM ile uyumlu. Ukrayna Hava Kuvvetleri, F-16’ları JASSM ile birleştirerek derin saldırı gücünü ikiye katlayabilir. Ukrayna Hava Kuvvetleri’nin seyir füzesi gücünün genişletilmesi, Kiev’in ana hedeflerinden birine ulaşmasına yardımcı olabilir: Kırım Yarımadası’nı dokuz yıllık Rus işgalinden kurtarmak” ifadesine yer verildi.370 km menzile sahip ‘havadan karaya’ görünmez seyir füzesi JASSM’ın şimdiden Kiev’in ‘talep listesinde’ yer aldığını belirten Axe, Ukrayna’nın F-16 aldıktan sonra bile bu füzeler olmadan uçağın kapasitesini tam kullanamayacağını kaydetti.Ukrayna ordusunun cephe hattını yararak Rusya ile Kırım arasındaki kara iletişimini kesmeyi planladığını anımsatan ABD’li gazetecinin görüşüne göre, JASSM füzeleriyle donatılan F-16’lar olsaydı bu amacına daha az kayıpla ulaşabilirdi.

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