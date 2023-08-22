https://sputniknews.com.tr/20230822/thierry-henry-fransa-21-yas-alti-milli-takiminin-basina-getirildi-1074819260.html
Thierry Henry, Fransa 21 Yaş Altı Milli Takımı'nın başına getirildi
Thierry Henry, Fransa 21 Yaş Altı Milli Takımı'nın başına getirildi
Eski Fransız yıldız futbolcu Thierry Henry, Fransa 21 Yaş Altı Milli Takımı'nın teknik direktörü oldu. 22.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-22T01:35+0300
2023-08-22T01:35+0300
2023-08-22T01:35+0300
spor
thierry henry
fransa
fransa futbol federasyonu
futbol
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Fransa Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, eski milli oyuncunun 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda takımın başında yer alacağı belirtildi.2025 yılına kadar sözleşme imzalayan 46 yaşındaki teknik adam Henry, futbolculuk kariyeri sonrası Arsenal'de altyapı antrenörlüğü, Monaco ve Montreal'de teknik direktör, Belçika Milli Takımı'nda ise yardımcı antrenörlük görevlerinde bulunmuştu.
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thierry henry, fransa, fransa futbol federasyonu, futbol
thierry henry, fransa, fransa futbol federasyonu, futbol
Thierry Henry, Fransa 21 Yaş Altı Milli Takımı'nın başına getirildi
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Eski Fransız yıldız futbolcu Thierry Henry, Fransa 21 Yaş Altı Milli Takımı'nın teknik direktörü oldu.
Fransa Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, eski milli oyuncunun 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda takımın başında yer alacağı belirtildi.
2025 yılına kadar sözleşme imzalayan 46 yaşındaki teknik adam Henry, futbolculuk kariyeri sonrası Arsenal'de altyapı antrenörlüğü, Monaco ve Montreal'de teknik direktör, Belçika Milli Takımı'nda ise yardımcı antrenörlük görevlerinde bulunmuştu.