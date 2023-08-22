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Thierry Henry, Fransa 21 Yaş Altı Milli Takımı'nın başına getirildi
Thierry Henry, Fransa 21 Yaş Altı Milli Takımı'nın başına getirildi
Eski Fransız yıldız futbolcu Thierry Henry, Fransa 21 Yaş Altı Milli Takımı'nın teknik direktörü oldu. 22.08.2023, Sputnik Türkiye
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spor
thierry henry
fransa
fransa futbol federasyonu
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Fransa Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, eski milli oyuncunun 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda takımın başında yer alacağı belirtildi.2025 yılına kadar sözleşme imzalayan 46 yaşındaki teknik adam Henry, futbolculuk kariyeri sonrası Arsenal'de altyapı antrenörlüğü, Monaco ve Montreal'de teknik direktör, Belçika Milli Takımı'nda ise yardımcı antrenörlük görevlerinde bulunmuştu.
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thierry henry, fransa, fransa futbol federasyonu, futbol

Thierry Henry, Fransa 21 Yaş Altı Milli Takımı'nın başına getirildi

01:35 22.08.2023
© Sputnik / Владимир АстапковичThierry Henry
Thierry Henry - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2023
© Sputnik / Владимир Астапкович
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Eski Fransız yıldız futbolcu Thierry Henry, Fransa 21 Yaş Altı Milli Takımı'nın teknik direktörü oldu.
Fransa Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, eski milli oyuncunun 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda takımın başında yer alacağı belirtildi.
2025 yılına kadar sözleşme imzalayan 46 yaşındaki teknik adam Henry, futbolculuk kariyeri sonrası Arsenal'de altyapı antrenörlüğü, Monaco ve Montreal'de teknik direktör, Belçika Milli Takımı'nda ise yardımcı antrenörlük görevlerinde bulunmuştu.
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