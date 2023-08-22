https://sputniknews.com.tr/20230822/thierry-henry-fransa-21-yas-alti-milli-takiminin-basina-getirildi-1074819260.html

Thierry Henry, Fransa 21 Yaş Altı Milli Takımı'nın başına getirildi

Thierry Henry, Fransa 21 Yaş Altı Milli Takımı'nın başına getirildi

Eski Fransız yıldız futbolcu Thierry Henry, Fransa 21 Yaş Altı Milli Takımı'nın teknik direktörü oldu. 22.08.2023, Sputnik Türkiye

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spor

thierry henry

fransa

fransa futbol federasyonu

futbol

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Fransa Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, eski milli oyuncunun 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda takımın başında yer alacağı belirtildi.2025 yılına kadar sözleşme imzalayan 46 yaşındaki teknik adam Henry, futbolculuk kariyeri sonrası Arsenal'de altyapı antrenörlüğü, Monaco ve Montreal'de teknik direktör, Belçika Milli Takımı'nda ise yardımcı antrenörlük görevlerinde bulunmuştu.

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