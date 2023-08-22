TFF resmen açıkladı. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un maçları ertelendi.

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD Temsilciler Meclisi üyesi: Rusya zenginleşirken ABD fakirleşti
12:31
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy'e böyle seslendi: Uyuşturucu tedavisi görmelisin
13:31
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
SESLİ HABER
Fransa, Afrika’dan kovuldu, yeni ortak Türkiye ve Rusya olabilir
15:00
1 dk
SESLİ HABER
Biden, ABD medyasını kızdırdı: Hawaii yanarken, o plajda tatil yaptı
16:00
2 dk
SESLİ HABER
Eski Fransa Cumhurbaşkanı: Kiev vazgeçmeli
17:00
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li askeri uzman açıkladı: ABD neden korkuyor?
18:00
2 dk
SESLİ HABER
Cumhuriyetçi başkan adayı Ramaswamy: Rusya ve Çin'le savaşırsak, ABD yok olur
19:00
1 dk
SESLİ HABER
Sputnik’ten BRICS haber ajansları için ortak platform geliştirme önerisi
20:00
3 dk
SESLİ HABER
ABD'li gazeteci Hersh: CIA, Blinken'ı Kiev ile ilgili uyardı
21:00
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
SESLİ HABER
Macaristan’dan Türkiye önerisi
13:31
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
SESLİ HABER
Rusya’dan Google’a para cezası
14:31
1 dk
SESLİ HABER
Rusya ve Çin’den BRICS açıklamaları
15:00
4 dk
SESLİ HABER
ABD’de bazı kongre üyeleri, Kiev’e yardıma karşı çıktı
16:00
2 dk
SESLİ HABER
ABD Temsilciler Meclisi üyesi Harris: Ukrayna’nın zafer şansı yok
17:00
1 dk
SESLİ HABER
Güney Afrika lideri: BRICS’ten en az 5 milyar dolar aldık
18:00
1 dk
SESLİ HABER
İngiliz bürokratlara yasak geldi: O sözü kullanmayın
19:00
2 dk
SESLİ HABER
ABD Temsilciler Meclisi üyesi Greene: Dünya savaşına doğru atılan bir adım
20:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://sputniknews.com.tr/20230822/tff-resmen-acikladi-galatasaray-fenerbahce-besiktas-ve-adana-demirsporun-maclari-ertelendi-1074836434.html
TFF resmen açıkladı: Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un maçları ertelendi
TFF resmen açıkladı: Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un maçları ertelendi
TFF resmen açıkladı. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un maçları ertelendi. 22.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-22T16:40+0300
2023-08-22T16:47+0300
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/14/1071330238_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_b2a5fd90311ca1c8674b24b2cd776471.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/14/1071330238_300:0:1200:675_1920x0_80_0_0_c36554bd743788923207681e822f3a4d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye futbol federasyonu (tff), fenerbahçe
türkiye futbol federasyonu (tff), fenerbahçe

TFF resmen açıkladı: Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un maçları ertelendi

16:40 22.08.2023 (güncellendi: 16:47 22.08.2023)
© AATürkiye Futbol Federasyonu (TFF)
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2023
© AA
Abone olTelegram
Ayrıntılar geliyor
TFF resmen açıkladı. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un maçları ertelendi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала