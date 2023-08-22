https://sputniknews.com.tr/20230822/tff-resmen-acikladi-galatasaray-fenerbahce-besiktas-ve-adana-demirsporun-maclari-ertelendi-1074836434.html
TFF resmen açıkladı: Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un maçları ertelendi
TFF resmen açıkladı: Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un maçları ertelendi
TFF resmen açıkladı. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un maçları ertelendi. 22.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-22T16:40+0300
2023-08-22T16:40+0300
2023-08-22T16:47+0300
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türkiye futbol federasyonu (tff), fenerbahçe
türkiye futbol federasyonu (tff), fenerbahçe
TFF resmen açıkladı: Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un maçları ertelendi
16:40 22.08.2023 (güncellendi: 16:47 22.08.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
TFF resmen açıkladı. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un maçları ertelendi.