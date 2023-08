https://sputniknews.com.tr/20230822/tevfik-ozlu-eris-varyantini-degerlendirdi-daha-agir-hastalik-yaptigina-dair-bilgi-sahibi-degiliz-1074826737.html

Tevfik Özlü, Eris varyantını değerlendirdi: 'Daha ağır hastalık yaptığına dair bilgi sahibi değiliz'

Tevfik Özlü, Eris varyantını değerlendirdi: 'Daha ağır hastalık yaptığına dair bilgi sahibi değiliz'

Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Kovid-19 pandemisinin bittiğini ancak virüsün yok olmadığını belirterek “Eskiden olduğu gibi yasaklar... 22.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-22T11:48+0300

2023-08-22T11:48+0300

2023-08-22T11:48+0300

koronavirüs

koronavirüs

kovid-19

tevfik özlü

eris

pandemi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/0b/14/1043258703_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_4c2431224d4063fa04c19f79345631a9.jpg

İngiltere'de ortaya çıkan Kovid-19’un yeni varyantı EG.5 (Eris) virüsü dünyada bazı ülkelerde yayılmaya ve paniğe neden olmaya başladı.Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Tevfik Özlü, geçirdiğimiz pandemi süresince Korana virüsün çok sayıda mutasyon geçirdiğine dikkat çekti. Özlü, “Covid-19 pandemisi bitti ama virüs yok olmadı virüs yaşamaya bulaşmaya devam ediyor. Hala Covid hastaları görülüyor. Geçirdiğimiz bu süre içerisinde virüs çok mutasyonlar geçirdi, değişik varyantlar oluştu ve virüs bizimle yaşamayı öğrendi. Bizi ağır hasta etmeden bizi öldürmeden virüs bizimle beraber yaşamayı öğrendi. Biz de virüsle beraber yaşamayı öğrendik. Çünkü ya hastalığı geçirerek ya da virüse karşı aşılanarak bağışıklılığımızı sağlamış olduk. Dolayısıyla artık eskisi gibi ağır bir hastalık tablosu ölümcül bir hastalık tablosu çok gözükmüyor çok nadir olarak görülüyor. Pandemi dönemlerindeki dikkatimiz şu anda yok çünkü normal sıradan döngüsel bir hastalık haline gelmiş durumda. Solunum yolu virüsleri her sene Eylül aylarında yükselmeye başlarlar. Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat gibi artar Mart-Nisan gibi de tekrar azalır. Böyle döngüsel bir süreç var. Covid-19 diğer virüsleri gibi soğuk algınlığı virüsleri gibi bu döngüde devam edecekmiş gibi duruyor” diye konuştu.'EG.5 varyantının daha ağır bir hastalık daha ölümcül bir hastalık yaptığına dair bilgi sahibi değiliz'EG.5 varyantının daha ağır bir hastalık, daha ölümcül bir hastalık yaptığına dair bilgi sahibi olmadıklarını kaydeden Özlü, “Şu an itibariyle dünyada vaka sayıları ve ölüm sayıları oldukça düşük. Son zamanlarda bazı ülkelerde yeni varyanta bağlı olarak vaka sayılarında artışlar ya da hastane yatışlarda artışlar rapor edilmeye başlandı. Ancak henüz biz yeni varyantın da EG.5 varyantının da daha ağır bir hastalık daha ölümcül bir hastalık yaptığına dair bilgi sahibi değiliz. Mevcut Kovid-19 hastaları arasında bu varyantın saptana bilirliği artıyor yani daha sık görülmeye başlandı. Bu da virüsün değişimle birlikte bir avantaj yakaladığını gösteriyor. Belki bir miktar bağışlılıktan kendini kurtarıyor özellikle hücreye yapışma özelliği arttığını görüyoruz. O açıdan şu anda Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de bu virüsü izleme altında tutuyor, gözetim altında tutuyor. Artık şu anda pek çok ülke DSÖ’ye Covid-19’la ilgili düzenli veri göndermiyor. O bakımdan vaka sayıları ölüm sayıları pandemideki gibi sağlıklı değil. Onun için dikkatli olmakta fayda var” şeklinde konuştu.'2020, 2021’de olduğu gibi bir kaosa dönüşme olasılığı şu an için söz konusu değil'Yeni varyantın 2020-2021 yıllarındaki gibi bir kaosa dönüşme olasılığının bulunmadığını ifade eden Özlü, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

https://sputniknews.com.tr/20230821/cinde-eris-varyanti-kovid-19-vakalarinda-hakim-hale-geldi-1074814874.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

koronavirüs, kovid-19, tevfik özlü, eris, pandemi