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Sınavda derece yaptı: Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği'ni tercih etti
Sınavda derece yaptı: Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği'ni tercih etti
Tıp fakültesi öğrencisi olan ve bu yıl da üniversite sınavına giren Oğuz Çat sınavda 509 puan almasına rağmen taban puanı 225 olan Bolu Abant İzzet Baysal... 22.08.2023, Sputnik Türkiye
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üniversite
tıp
kanatlı eti
öğrenci
başarı
tercih
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Aksaray’da yaşayan 22 yaşındaki Oğuz Çat, Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 4’üncü sınıf öğrencisi. Çat, bu yıl sınava hem öğrencilerini motive etmek hem de kendi bilgilerini güncel tutmak için girdi. Elde ettiği 509 puanlık başarının tıp fakültesine yerleştiği dönemden bile daha iyi olduğunu söyleyen Çat, önce tercih yapmayı düşünmedi. Hürriyet'ten Melike Çalkap ve Beyazıt Şenbük'ün haberine göre Çat son anda fikrini değiştirdi ve 225 puanlık Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği bölümünü tercih listesine yazdı.'Kayıt yaptırmayacağım'Çat, tercih yaptığını ancak kayıt yaptırmayacağını da söyledi:
https://sputniknews.com.tr/20230621/yok-baskani-ozvardan-universite-sinavinin-kaldirilmasi-tartismalarina-iliskin-aciklama-1072714716.html
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türkiye, üniversite, tıp, kanatlı eti, öğrenci, başarı, tercih
türkiye, üniversite, tıp, kanatlı eti, öğrenci, başarı, tercih

Sınavda derece yaptı: Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği'ni tercih etti

10:00 22.08.2023
© AAüniversite tercihleri
üniversite tercihleri - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2023
© AA
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Tıp fakültesi öğrencisi olan ve bu yıl da üniversite sınavına giren Oğuz Çat sınavda 509 puan almasına rağmen taban puanı 225 olan Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde ‘Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği’ bölümünü tercih etti.
Aksaray’da yaşayan 22 yaşındaki Oğuz Çat, Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 4’üncü sınıf öğrencisi. Çat, bu yıl sınava hem öğrencilerini motive etmek hem de kendi bilgilerini güncel tutmak için girdi. Elde ettiği 509 puanlık başarının tıp fakültesine yerleştiği dönemden bile daha iyi olduğunu söyleyen Çat, önce tercih yapmayı düşünmedi.
Hürriyet'ten Melike Çalkap ve Beyazıt Şenbük'ün haberine göre Çat son anda fikrini değiştirdi ve 225 puanlık Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği bölümünü tercih listesine yazdı.

'Kayıt yaptırmayacağım'

Çat, tercih yaptığını ancak kayıt yaptırmayacağını da söyledi:
“Tıp, diş hekimliği, eczacılık ya da hukuk gibi bir bölümü yazarak insanların önüne geçip haklarını Yemek istemedim. Bu sebeple kontenjanı boş kalan ve fazla tercih edilmeyen lisans bölümlerini araştırdım. Ayrıca ilginç, pek duyulmamış ve espri konusu olabilecek bir bölüm yazmak istedim. Karşıma, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nin Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği bölümü çıktı. Terk tercih yaparak orayı yazdım ve yerleştim. Ancak kayıt yaptırmayacağım. Çünkü tıp öğrenimini bırakmayı düşünmüyorum. YKS’ye ilk girdiğim yıl olan 2019 yılında üniversite sınavında sıralamam 22 bin oldu ancak Tıp o yıl en düşük 20 binden öğrenci aldı. Ben de bir yıl daha hazırlanıp 2020 yılında 18 bininci olarak tıp fakültesine yerleştim. Ancak bu yıl önceki yıllarda elde ettiğim başarının da üstüne çıktım. Sıralamam 13 bin oldu. İnsanlar buna da çok şaşırdı. Kanatlı hayvan yetiştiriciliği bölümüne yerleştikten ve bu sosyal medyada duyulduktan sonra adım ‘Kanatlı Tıpçı’ya çıktı. Diğer yandan yerleştirme sonucumu ilginç bulanlar kadar olumsuz eleştirenler de oldu. Başkalarının hakkını yediğimi söylediler ya da bu puanla neden kanatlı hayvan yetiştiriciliği bölümünü seçtiğimi sorguladılar.”
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2023
TÜRKİYE
YÖK Başkanı Özvar'dan 'üniversite sınavının kaldırılması' tartışmalarına ilişkin açıklama
21 Haziran , 19:17
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