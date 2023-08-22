https://sputniknews.com.tr/20230822/samsunspor-fenerbahce-macinda-sahaya-fare-girdi-1074825044.html
Samsunspor-Fenerbahçe maçında sahaya fare girdi
Samsunspor-Fenerbahçe maçında sahaya fare girdi
Trendyol Süper Lig’in ikinci haftasında Samsunspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta sahaya giren fare ilginç görüntüler oluşturdu. 22.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-22T10:35+0300
2023-08-22T10:35+0300
2023-08-22T10:35+0300
yaşam
fare
maç
fenerbahçe
stadyum
irfan can kahveci
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Fenerbahçe ile Samsunspor, Süper Lig'in 2. haftasında 19 Mayıs Stadyumunda karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 2. yarısında ilginç bir an yaşandı. Topun oyunda olduğu sırada sahaya giren fare, futbolcuların arasından geçerek ısınma hareketlerinde bulunan Fenerbahçeli oyuncuların yanına gitti.Fareyi önlerinde gören Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci, Batshuayi, Mert Müldür ve Szymanski kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Tüm sahayı dolaşan fare daha sonra seyircilerin arasına tribüne giderek gözlerden kayboldu.
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fare, maç, fenerbahçe, stadyum, irfan can kahveci
fare, maç, fenerbahçe, stadyum, irfan can kahveci
Samsunspor-Fenerbahçe maçında sahaya fare girdi
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Trendyol Süper Lig’in ikinci haftasında Samsunspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta sahaya giren fare ilginç görüntüler oluşturdu.
Fenerbahçe ile Samsunspor, Süper Lig'in 2. haftasında 19 Mayıs Stadyumunda karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 2. yarısında ilginç bir an yaşandı. Topun oyunda olduğu sırada sahaya giren fare, futbolcuların arasından geçerek ısınma hareketlerinde bulunan Fenerbahçeli oyuncuların yanına gitti.
Fareyi önlerinde gören Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci, Batshuayi, Mert Müldür ve Szymanski kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Tüm sahayı dolaşan fare daha sonra seyircilerin arasına tribüne giderek gözlerden kayboldu.