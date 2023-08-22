https://sputniknews.com.tr/20230822/samsunspor-fenerbahce-macinda-sahaya-fare-girdi-1074825044.html

Samsunspor-Fenerbahçe maçında sahaya fare girdi

Samsunspor-Fenerbahçe maçında sahaya fare girdi

Trendyol Süper Lig’in ikinci haftasında Samsunspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta sahaya giren fare ilginç görüntüler oluşturdu. 22.08.2023, Sputnik Türkiye

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yaşam

fare

maç

fenerbahçe

stadyum

irfan can kahveci

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Fenerbahçe ile Samsunspor, Süper Lig'in 2. haftasında 19 Mayıs Stadyumunda karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 2. yarısında ilginç bir an yaşandı. Topun oyunda olduğu sırada sahaya giren fare, futbolcuların arasından geçerek ısınma hareketlerinde bulunan Fenerbahçeli oyuncuların yanına gitti.Fareyi önlerinde gören Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci, Batshuayi, Mert Müldür ve Szymanski kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Tüm sahayı dolaşan fare daha sonra seyircilerin arasına tribüne giderek gözlerden kayboldu.

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fare, maç, fenerbahçe, stadyum, irfan can kahveci