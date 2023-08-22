Samsunspor-Fenerbahçe maçında sahaya fare girdi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD Temsilciler Meclisi üyesi: Rusya zenginleşirken ABD fakirleşti
12:31
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy'e böyle seslendi: Uyuşturucu tedavisi görmelisin
13:31
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
SESLİ HABER
Fransa, Afrika’dan kovuldu, yeni ortak Türkiye ve Rusya olabilir
15:00
1 dk
SESLİ HABER
Biden, ABD medyasını kızdırdı: Hawaii yanarken, o plajda tatil yaptı
16:00
2 dk
SESLİ HABER
Eski Fransa Cumhurbaşkanı: Kiev vazgeçmeli
17:00
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li askeri uzman açıkladı: ABD neden korkuyor?
18:00
2 dk
SESLİ HABER
Cumhuriyetçi başkan adayı Ramaswamy: Rusya ve Çin'le savaşırsak, ABD yok olur
19:00
1 dk
SESLİ HABER
Sputnik’ten BRICS haber ajansları için ortak platform geliştirme önerisi
20:00
3 dk
SESLİ HABER
ABD'li gazeteci Hersh: CIA, Blinken'ı Kiev ile ilgili uyardı
21:00
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
SESLİ HABER
Macaristan’dan Türkiye önerisi
13:31
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20230822/samsunspor-fenerbahce-macinda-sahaya-fare-girdi-1074825044.html
Samsunspor-Fenerbahçe maçında sahaya fare girdi
Samsunspor-Fenerbahçe maçında sahaya fare girdi
Trendyol Süper Lig’in ikinci haftasında Samsunspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta sahaya giren fare ilginç görüntüler oluşturdu. 22.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-22T10:35+0300
2023-08-22T10:35+0300
yaşam
fare
maç
fenerbahçe
stadyum
irfan can kahveci
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/16/1074824888_0:166:1600:1066_1920x0_80_0_0_17bae94a4ccdc01d6780ebda008a2720.jpg
Fenerbahçe ile Samsunspor, Süper Lig'in 2. haftasında 19 Mayıs Stadyumunda karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 2. yarısında ilginç bir an yaşandı. Topun oyunda olduğu sırada sahaya giren fare, futbolcuların arasından geçerek ısınma hareketlerinde bulunan Fenerbahçeli oyuncuların yanına gitti.Fareyi önlerinde gören Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci, Batshuayi, Mert Müldür ve Szymanski kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Tüm sahayı dolaşan fare daha sonra seyircilerin arasına tribüne giderek gözlerden kayboldu.
https://sputniknews.com.tr/20230801/istanbulda-bir-borekcinin-tezgahinda-fare-goruntulendi-1074247438.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/16/1074824888_138:0:1559:1066_1920x0_80_0_0_497eb62753213c19d08b57bb95fa9d8b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fare, maç, fenerbahçe, stadyum, irfan can kahveci
fare, maç, fenerbahçe, stadyum, irfan can kahveci

Samsunspor-Fenerbahçe maçında sahaya fare girdi

10:35 22.08.2023
© İHASamsunspor-Fenerbahçe maçında sahaya fare girdi
Samsunspor-Fenerbahçe maçında sahaya fare girdi - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2023
© İHA
Abone olTelegram
Trendyol Süper Lig’in ikinci haftasında Samsunspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta sahaya giren fare ilginç görüntüler oluşturdu.
Fenerbahçe ile Samsunspor, Süper Lig'in 2. haftasında 19 Mayıs Stadyumunda karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 2. yarısında ilginç bir an yaşandı. Topun oyunda olduğu sırada sahaya giren fare, futbolcuların arasından geçerek ısınma hareketlerinde bulunan Fenerbahçeli oyuncuların yanına gitti.
Fareyi önlerinde gören Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci, Batshuayi, Mert Müldür ve Szymanski kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Tüm sahayı dolaşan fare daha sonra seyircilerin arasına tribüne giderek gözlerden kayboldu.
İstanbul'da bir börekçinin tezgahında fare görüntülendi - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2023
TÜRKİYE
İstanbul'da bir börekçinin tezgahında fare görüntülendi
1 Ağustos, 15:46
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала