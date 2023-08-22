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https://sputniknews.com.tr/20230822/rusya-idlibde-heyet-tahrir-el-samin-karargahini-vurduk-1074844767.html
Rusya: İdlib’de Heyet Tahrir el-Şam’ın karargahını vurduk
Rusya: İdlib’de Heyet Tahrir el-Şam’ın karargahını vurduk
Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, İdlib’de Heyet Tahrir el-Şam örgütünün karargahına düzenlenen hava saldırısında 17 militanın etkisiz hale... 22.08.2023, Sputnik Türkiye
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Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Vadim Kulit, bugünkü basın toplantısında, “Rusya Hava ve Uzay Kuvvetleri, 21 Ağustos günü, Heyet Tahrir el-Şam terörist örgütünün İdlib şehrinin 4 km güneybatısındaki Bekfalun yerleşiminde bulunan idare merkezine saldırı düzenledi. Aralarında, Lazkiye ilinin kuzeyinde Suriye hükümet birliklerinin konuşlandırıldığı noktalara son saldırıların organizasyonundan ve uygulanmasından sorumlu birkaç üst düzey saha komutanı dahil 17 militan yok edildi” ifadesini kullandı.Yasadışı silahlı oluşumların komutanlarına, Suriye hükümet güçlerinin mevzilerine ve sivil altyapı tesislerine saldırılara son verme çağrısında bulunan Kulit, provokasyonların devam etmesi durumunda terörist örgütleri yok etmeye yönelik hassas hava saldırılarının süreceğini sözünü verdi.
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rusya savunma bakanlığı, rusya, idlib, suriye, suriye ordusu

Rusya: İdlib’de Heyet Tahrir el-Şam’ın karargahını vurduk

23:20 22.08.2023
© AARusya / Suriye
Rusya / Suriye - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2023
© AA
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Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, İdlib’de Heyet Tahrir el-Şam örgütünün karargahına düzenlenen hava saldırısında 17 militanın etkisiz hale getirildiğini belirtti.
Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Vadim Kulit, bugünkü basın toplantısında, “Rusya Hava ve Uzay Kuvvetleri, 21 Ağustos günü, Heyet Tahrir el-Şam terörist örgütünün İdlib şehrinin 4 km güneybatısındaki Bekfalun yerleşiminde bulunan idare merkezine saldırı düzenledi. Aralarında, Lazkiye ilinin kuzeyinde Suriye hükümet birliklerinin konuşlandırıldığı noktalara son saldırıların organizasyonundan ve uygulanmasından sorumlu birkaç üst düzey saha komutanı dahil 17 militan yok edildi” ifadesini kullandı.
Yasadışı silahlı oluşumların komutanlarına, Suriye hükümet güçlerinin mevzilerine ve sivil altyapı tesislerine saldırılara son verme çağrısında bulunan Kulit, provokasyonların devam etmesi durumunda terörist örgütleri yok etmeye yönelik hassas hava saldırılarının süreceğini sözünü verdi.
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