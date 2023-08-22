https://sputniknews.com.tr/20230822/rus-askeri-heyeti-hafterin-davetlisi-olarak-libyaya-ilk-resmi-ziyaretini-gerceklestirdi-1074836607.html

Rus askeri heyeti, Hafter'in davetlisi olarak Libya'ya ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdi

Rus askeri heyeti, Hafter'in davetlisi olarak Libya'ya ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus askeri heyetin Libya Ulusal Ordusu Komutanı Halife Hafter'ın daveti üzerine Libya'ya ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdiğini... 22.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-22T16:57+0300

2023-08-22T16:57+0300

2023-08-22T16:57+0300

dünya

halife hafter

rus

heyet

kuzey afrika

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Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Yunus-Bek Yevkurov başkanlığındaki askeri heyet, Libya Ulusal Ordusu Komutanı Halife Hafter'ın daveti üzerine Libya'ya ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdi.Açıklamada, “22 Ağustos 2023 tarihinde Libya Ulusal Ordusu Komutanı Mareşal Halife Hafter'in daveti üzerine, Rusya Federasyonu Savunma Bakan Yardımcısı Korgeneral Yunus-Bek Yevkurov başkanlığındaki Rusya Savunma Bakanlığı heyeti Libya’ya geldi” ifadelerine yer verildi.Açıklamada, ‘bunun Rus askeri heyetinin Libya’ya yaptığı ilk resmi ziyaretinin olduğu’ ve 11. Moskova Uluslararası Güvenlik Konferansı ile Army-2023 askeri forumu kapsamında yapılan görüşmeler sonucunda yapılmasının kararlaştırıldığı kaydedildi.Bakanlık, “Ziyaret sırasında uluslararası terörle mücadele alanında işbirliği olanaklarının yanı sıra diğer ortak eylem konularının görüşülmesi planlanıyor” vurgusunu yaptı.

kuzey afrika

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halife hafter, rus, heyet, kuzey afrika