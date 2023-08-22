https://sputniknews.com.tr/20230822/patrusev-japonyadaki-amerikan-fuzeleri-rusya-icin-tehdit-olusturuyor-1074844570.html
Patruşev: Japonya'daki Amerikan füzeleri Rusya için tehdit oluşturuyor
Patruşev: Japonya'daki Amerikan füzeleri Rusya için tehdit oluşturuyor
Rusya Güvenlik Servisi Sekreteri Patruşev, Japonya'nın ABD'nin Asya'da orta ve kısa menzilli füzeler konuşlandırma planına katılımının, Rusya için tehdit... 22.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-22T23:09+0300
2023-08-22T23:09+0300
2023-08-22T23:09+0300
savunma
nikolay patruşev
japonya
abd
füze
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Rusya Güvenlik Servisi Sekreteri Nikolay Patruşev, Japonya'nın ABD'nin Asya'da orta ve kısa menzilli füzeler konuşlandırma planına dahil olmasının Rusya’nın Uzak Doğu bölgesi için tehdit oluşturduğunu belirtti.Rusya’nın Uzak Doğu Federal Bölgesi'nin güvenliğine ilişkin Magadan'daki toplantıda konuşan Patruşev, Japonya'nın Pentagon'un Asya'ya orta ve kısa menzilli füzeler konuşlandırma planlarına dahil olmasının Rusya'nın Uzak Doğu bölgesinin güvenliğine yönelik ek tehditler oluşturduğunu vurguladı.Patruşev, “Pentagon'un Asya'da orta ve kısa menzilli füze konuşlandırma planlarında Japonya'ya da önemli bir rol veriliyor ve bu da Uzak Doğu bölgelerimiz için ek güvenlik tehditleri oluşturuyor” ifadelerini kullandı.
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nikolay patruşev, japonya, abd, füze
nikolay patruşev, japonya, abd, füze
Patruşev: Japonya'daki Amerikan füzeleri Rusya için tehdit oluşturuyor
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Rusya Güvenlik Servisi Sekreteri Patruşev, Japonya'nın ABD'nin Asya'da orta ve kısa menzilli füzeler konuşlandırma planına katılımının, Rusya için tehdit oluşturduğunu söyledi.
Rusya Güvenlik Servisi Sekreteri Nikolay Patruşev, Japonya'nın ABD'nin Asya'da orta ve kısa menzilli füzeler konuşlandırma planına dahil olmasının Rusya’nın Uzak Doğu bölgesi için tehdit oluşturduğunu belirtti.
Rusya’nın Uzak Doğu Federal Bölgesi'nin güvenliğine ilişkin Magadan'daki toplantıda konuşan Patruşev, Japonya'nın Pentagon'un Asya'ya orta ve kısa menzilli füzeler konuşlandırma planlarına dahil olmasının Rusya'nın Uzak Doğu bölgesinin güvenliğine yönelik ek tehditler oluşturduğunu vurguladı.
Patruşev, “Pentagon'un Asya'da orta ve kısa menzilli füze konuşlandırma planlarında Japonya'ya da önemli bir rol veriliyor ve bu da Uzak Doğu bölgelerimiz için ek güvenlik tehditleri oluşturuyor” ifadelerini kullandı.