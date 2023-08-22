https://sputniknews.com.tr/20230822/motorine-yeni-zam-guncel-akaryakit-fiyatlari-1074820824.html

Motorine yeni zam: Güncel akaryakıt fiyatları

Motorine yeni zam: Güncel akaryakıt fiyatları

Akaryakıtta fiyatlar değişmeye devam ediyor. Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 1 TL zam geldi. Motorine geçen günlerde 1 lira 52 kuruşluk... 22.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-22T05:56+0300

2023-08-22T05:56+0300

2023-08-22T05:56+0300

ekonomi

motorin

benzin

akaryakıt

akaryakıt zammı

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Akaryakıt ürünlerine üst üste gelen zamlara yenisi eklendi. Motorinin litre fiyatına bu gece yarısından (22 Ağustos) geçerli olmak üzere 1 TL zam geldi. Zam sonrası İstanbul'da ortalama 36.80 liradan satılan mazotun litre fiyatı 37.80 lira oldu.Güncel akaryakıt fiyatlarıMotorinin litre fiyatı İstanbul'da 37.80 TL'ye, Ankara'da 38.36 TL'ye, İzmir'de ise 38.52 TL'ye yükseldi.Benzinin litre fiyatında herhangi bir değişiklik yapılmadı.Benzinin litre fiyatı İstanbul'da 37.74 TL, Ankara'da 38.28 TL, İzmir'de 38.38 TL seviyesinde bulunuyor.Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

https://sputniknews.com.tr/20230821/motorine-indirim-sonrasi-zam-geliyor-1074791484.html

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