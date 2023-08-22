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https://sputniknews.com.tr/20230822/motorine-yeni-zam-guncel-akaryakit-fiyatlari-1074820824.html
Motorine yeni zam: Güncel akaryakıt fiyatları
Motorine yeni zam: Güncel akaryakıt fiyatları
Akaryakıtta fiyatlar değişmeye devam ediyor. Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 1 TL zam geldi. Motorine geçen günlerde 1 lira 52 kuruşluk... 22.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-22T05:56+0300
2023-08-22T05:56+0300
ekonomi
motorin
benzin
akaryakıt
akaryakıt zammı
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Akaryakıt ürünlerine üst üste gelen zamlara yenisi eklendi. Motorinin litre fiyatına bu gece yarısından (22 Ağustos) geçerli olmak üzere 1 TL zam geldi. Zam sonrası İstanbul'da ortalama 36.80 liradan satılan mazotun litre fiyatı 37.80 lira oldu.Güncel akaryakıt fiyatlarıMotorinin litre fiyatı İstanbul'da 37.80 TL'ye, Ankara'da 38.36 TL'ye, İzmir'de ise 38.52 TL'ye yükseldi.Benzinin litre fiyatında herhangi bir değişiklik yapılmadı.Benzinin litre fiyatı İstanbul'da 37.74 TL, Ankara'da 38.28 TL, İzmir'de 38.38 TL seviyesinde bulunuyor.Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
https://sputniknews.com.tr/20230821/motorine-indirim-sonrasi-zam-geliyor-1074791484.html
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Motorine yeni zam: Güncel akaryakıt fiyatları

05:56 22.08.2023
© AAMotorin
Motorin - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2023
© AA
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Akaryakıtta fiyatlar değişmeye devam ediyor. Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 1 TL zam geldi. Motorine geçen günlerde 1 lira 52 kuruşluk indirim yapılmıştı.
Akaryakıt ürünlerine üst üste gelen zamlara yenisi eklendi. Motorinin litre fiyatına bu gece yarısından (22 Ağustos) geçerli olmak üzere 1 TL zam geldi. Zam sonrası İstanbul'da ortalama 36.80 liradan satılan mazotun litre fiyatı 37.80 lira oldu.

Güncel akaryakıt fiyatları

Motorinin litre fiyatı İstanbul'da 37.80 TL'ye, Ankara'da 38.36 TL'ye, İzmir'de ise 38.52 TL'ye yükseldi.
Benzinin litre fiyatında herhangi bir değişiklik yapılmadı.
Benzinin litre fiyatı İstanbul'da 37.74 TL, Ankara'da 38.28 TL, İzmir'de 38.38 TL seviyesinde bulunuyor.
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Benzin ve motorin - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2023
EKONOMİ
Motorine indirim sonrası zam geliyor
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