https://sputniknews.com.tr/20230822/milli-egitim-bakanligindan-merdiven-alti-yapilara-karsi-uyari-1074844131.html

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 'merdiven altı' yapılara karşı uyarı

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 'merdiven altı' yapılara karşı uyarı

Milli Eğitim Bakanlığı , "merdiven altı" kurslara karşı öğrenci ve velilerin dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu. Bakanlığa bağlı olarak faaliyet... 22.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-22T22:43+0300

2023-08-22T22:43+0300

2023-08-22T22:43+0300

türkiye

milli eğitim bakanlığı (meb)

kurs

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), izinsiz ve ruhsatsız olarak "liselere ve üniversitelere hazırlık kursu" adı altında çevrim içi eğitim verdiği iddiasıyla faaliyet gösteren sitelere karşı öğrenci ve velilerden dikkatli olmalarını istedi.MEB'den yapılan yazılı açıklamada, "öğrenci ve velilerin herhangi bir mağduriyet yaşamaması için merdiven altı yapılara karşı Bakanlığın mücadelesini sürdürdüğü" belirtildi.Kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı almadan liselere ve üniversitelere hazırlık kursu adı altında çevrim içi eğitim verdiği iddiasıyla faaliyet gösteren sitelere karşı öğrenci ve velilerin çok daha dikkatli olmaları gerektiği vurgulanan açıklamada, öğrenci ve velilerin mağduriyet yaşamamaları için izinsiz faaliyet gösteren bu tip yapılara itibar etmemelerinin önem arz ettiği kaydedildi.Açıklamada, MEB'e bağlı faaliyet gösteren özel kurs ve uzaktan öğretim kurslarının listesine "https://ookgm.meb.gov.tr/kurumlar.php?=kurs" adresinden ulaşılabileceği belirtildi.

türkiye

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milli eğitim bakanlığı (meb), kurs