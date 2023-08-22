https://sputniknews.com.tr/20230822/meteorolojiden-saganak-ve-ruzgar-uyarisi-il-il-uyardi-kuvvetli-olacak-1074820970.html

Meteoroloji'den sağanak ve rüzgar alarmı: İl il uyardı, kuvvetli olacak

Meteoroloji'den sağanak ve rüzgar alarmı: İl il uyardı, kuvvetli olacak

Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları bu hafta boyunca da etkisini sürdürecek. Meteoroloji'nin son raporuna göre, Doğu Karadeniz kıyıları ile... 22.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-22T06:31+0300

2023-08-22T06:31+0300

2023-08-22T06:33+0300

türkiye

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

hava durumu

istanbul hava durumu

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceğini duyurdu. Sıcaklığın mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.Meteoroloji'nin 22 Ağustos'a ilişkin hava durumu raporuna göre, yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Rize ile Artvin'in kuzeyinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.Yağışların, Rize ile Artvin'in kuzeyinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara tedbirli olunması gerektiği belirtildi. Rüzgarın, Marmara'da kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.Sıcak hava dalgası nedeniyle kronik rahatsızlığı bulunanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere tüm vatandaşların, günün en sıcak saatleri olan 11.00-16.00 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.İllere göre hava durumuMARMARAParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.EDİRNE °C, 38°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL °C, 34°CParçalı ve az bulutluKIRKLARELİ °C, 36°CParçalı ve az bulutluSAKARYA °C, 34°CParçalı ve az bulutluEGEAz bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 34°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ °C, 41°CParçalı ve az bulutluİZMİR °C, 38°CAz bulutlu ve açıkMANİSA °C, 41°CAz bulutlu ve açıkAKDENİZAz bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 38°CAz bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutluANTALYA °C, 31°CAz bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutluHATAY °C, 34°CAz bulutlu ve açıkMERSİN °C, 34°CAz bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutluİÇ ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 34°CAz bulutlu ve açıkÇANKIRI °C, 35°CAz bulutlu ve açıkESKİŞEHİR °C, 36°CAz bulutlu ve açıkKONYA °C, 33°CAz bulutlu ve açıkBATI KARADENİZAz bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 33°CParçalı ve az bulutluDÜZCE °C, 34°CAz bulutlu ve açıkKASTAMONU °C, 32°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK °C, 28°CAz bulutlu ve açıkORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Rize ile Artvin'in kuzeyinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.AMASYA °C, 34°CParçalı ve az bulutluSAMSUN °C, 31°CParçalı ve az bulutluTOKAT °C, 33°CParçalı ve az bulutluTRABZON °C, 29°CParçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 30°CParçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğu ilçelerinin öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKARS °C, 29°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA °C, 36°CAz bulutlu ve açıkVAN °C, 30°CParçalı ve az bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 41°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 41°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 40°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 41°CAz bulutlu ve açık

https://sputniknews.com.tr/20230821/meteorolojiden-saganak-ve-ruzgar-uyarisi-kavurucu-sicaklar-gidiyor-1074789086.html

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