Meteoroloji'den sağanak ve rüzgar alarmı: İl il uyardı, kuvvetli olacak

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD Temsilciler Meclisi üyesi: Rusya zenginleşirken ABD fakirleşti
12:31
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy'e böyle seslendi: Uyuşturucu tedavisi görmelisin
13:31
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
SESLİ HABER
Fransa, Afrika’dan kovuldu, yeni ortak Türkiye ve Rusya olabilir
15:00
1 dk
SESLİ HABER
Biden, ABD medyasını kızdırdı: Hawaii yanarken, o plajda tatil yaptı
16:00
2 dk
SESLİ HABER
Eski Fransa Cumhurbaşkanı: Kiev vazgeçmeli
17:00
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li askeri uzman açıkladı: ABD neden korkuyor?
18:00
2 dk
SESLİ HABER
Cumhuriyetçi başkan adayı Ramaswamy: Rusya ve Çin'le savaşırsak, ABD yok olur
19:00
1 dk
SESLİ HABER
Sputnik’ten BRICS haber ajansları için ortak platform geliştirme önerisi
20:00
3 dk
SESLİ HABER
ABD'li gazeteci Hersh: CIA, Blinken'ı Kiev ile ilgili uyardı
21:00
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230822/meteorolojiden-saganak-ve-ruzgar-uyarisi-il-il-uyardi-kuvvetli-olacak-1074820970.html
Meteoroloji'den sağanak ve rüzgar alarmı: İl il uyardı, kuvvetli olacak
Meteoroloji'den sağanak ve rüzgar alarmı: İl il uyardı, kuvvetli olacak
Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları bu hafta boyunca da etkisini sürdürecek. Meteoroloji'nin son raporuna göre, Doğu Karadeniz kıyıları ile... 22.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-22T06:31+0300
2023-08-22T06:33+0300
türkiye
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
hava durumu
istanbul hava durumu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/16/1074821628_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_63ee11aca35b4b0d7c47820cf2821512.jpg
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceğini duyurdu. Sıcaklığın mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.Meteoroloji'nin 22 Ağustos'a ilişkin hava durumu raporuna göre, yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Rize ile Artvin'in kuzeyinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.Yağışların, Rize ile Artvin'in kuzeyinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara tedbirli olunması gerektiği belirtildi. Rüzgarın, Marmara'da kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.Sıcak hava dalgası nedeniyle kronik rahatsızlığı bulunanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere tüm vatandaşların, günün en sıcak saatleri olan 11.00-16.00 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.İllere göre hava durumuMARMARAParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.EDİRNE °C, 38°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL °C, 34°CParçalı ve az bulutluKIRKLARELİ °C, 36°CParçalı ve az bulutluSAKARYA °C, 34°CParçalı ve az bulutluEGEAz bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 34°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ °C, 41°CParçalı ve az bulutluİZMİR °C, 38°CAz bulutlu ve açıkMANİSA °C, 41°CAz bulutlu ve açıkAKDENİZAz bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 38°CAz bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutluANTALYA °C, 31°CAz bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutluHATAY °C, 34°CAz bulutlu ve açıkMERSİN °C, 34°CAz bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutluİÇ ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 34°CAz bulutlu ve açıkÇANKIRI °C, 35°CAz bulutlu ve açıkESKİŞEHİR °C, 36°CAz bulutlu ve açıkKONYA °C, 33°CAz bulutlu ve açıkBATI KARADENİZAz bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 33°CParçalı ve az bulutluDÜZCE °C, 34°CAz bulutlu ve açıkKASTAMONU °C, 32°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK °C, 28°CAz bulutlu ve açıkORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Rize ile Artvin'in kuzeyinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.AMASYA °C, 34°CParçalı ve az bulutluSAMSUN °C, 31°CParçalı ve az bulutluTOKAT °C, 33°CParçalı ve az bulutluTRABZON °C, 29°CParçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 30°CParçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğu ilçelerinin öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKARS °C, 29°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA °C, 36°CAz bulutlu ve açıkVAN °C, 30°CParçalı ve az bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 41°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 41°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 40°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 41°CAz bulutlu ve açık
https://sputniknews.com.tr/20230821/meteorolojiden-saganak-ve-ruzgar-uyarisi-kavurucu-sicaklar-gidiyor-1074789086.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/16/1074821628_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_646311a294afab1a24713c4d321fb56f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
hava durumu meteoroloji, meteoroloji istanbul, meteoroloji ankara, meteoroloji izmir, meteoroloji antalya, meteoroloji bursa, istanbul hava durumu, ankara hava durumu, izmir hava durumu, konya hava durumu,
hava durumu meteoroloji, meteoroloji istanbul, meteoroloji ankara, meteoroloji izmir, meteoroloji antalya, meteoroloji bursa, istanbul hava durumu, ankara hava durumu, izmir hava durumu, konya hava durumu,

Meteoroloji'den sağanak ve rüzgar alarmı: İl il uyardı, kuvvetli olacak

06:31 22.08.2023 (güncellendi: 06:33 22.08.2023)
© AAYağış
Yağış - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2023
© AA
Abone olTelegram
Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları bu hafta boyunca da etkisini sürdürecek. Meteoroloji'nin son raporuna göre, Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların, Rize ile Artvin'in kuzeyinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceğini duyurdu. Sıcaklığın mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji'nin 22 Ağustos'a ilişkin hava durumu raporuna göre, yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Rize ile Artvin'in kuzeyinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Yağışların, Rize ile Artvin'in kuzeyinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara tedbirli olunması gerektiği belirtildi. Rüzgarın, Marmara'da kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
Sıcak hava dalgası nedeniyle kronik rahatsızlığı bulunanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere tüm vatandaşların, günün en sıcak saatleri olan 11.00-16.00 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

İllere göre hava durumu

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

SAKARYA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 41°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu

HATAY °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 34°C

Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

KASTAMONU °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Rize ile Artvin'in kuzeyinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğu ilçelerinin öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 41°C

Az bulutlu ve açık
Yağış - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2023
TÜRKİYE
Meteoroloji'den sağanak ve rüzgar uyarısı: Kavurucu sıcaklar gidiyor
Dün, 06:51
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала