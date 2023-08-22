https://sputniknews.com.tr/20230822/merkezi-yonetim-brut-borc-stoku-5-trilyon-823-milyar-lira-oldu-1074817592.html
Merkezi yönetim brüt borç stoku 5 trilyon 823 milyar lira oldu
Merkezi yönetim brüt borç stoku 5 trilyon 823 milyar lira oldu
Merkezi yönetim brüt borç stoku, temmuz sonu itibarıyla 5 trilyon 823 milyar lira olarak belirlendi. 22.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-22T00:04+0300
2023-08-22T00:04+0300
2023-08-22T00:04+0300
ekonomi
hazine ve maliye bakanlığı
türk lirası
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Temmuz itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.Buna göre, merkezi yönetim brüt borç stoku, temmuz sonu itibarıyla 5 trilyon 823 milyar lira oldu.Borç stokunun 1 trilyon 917,4 milyar lira tutarındaki kısmı Türk lirası, 3 trilyon 905,5 milyar lira tutarındaki bölümü ise döviz cinsi borçlardan oluştu.
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hazine ve maliye bakanlığı, türk lirası
hazine ve maliye bakanlığı, türk lirası
Merkezi yönetim brüt borç stoku 5 trilyon 823 milyar lira oldu
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Merkezi yönetim brüt borç stoku, temmuz sonu itibarıyla 5 trilyon 823 milyar lira olarak belirlendi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Temmuz itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.
Buna göre, merkezi yönetim brüt borç stoku, temmuz sonu itibarıyla 5 trilyon 823 milyar lira oldu.
Borç stokunun 1 trilyon 917,4 milyar lira tutarındaki kısmı Türk lirası, 3 trilyon 905,5 milyar lira tutarındaki bölümü ise döviz cinsi borçlardan oluştu.