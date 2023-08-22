https://sputniknews.com.tr/20230822/kirtasiye-urunleri-yuzde-45-ila-yuzde-75-artti-1074832189.html

Kırtasiye ürünleri yüzde 40 ila yüzde 75 arttı

Kırtasiye ürünleri yüzde 40 ila yüzde 75 arttı

Yaz tatili biterken 2023-2024 eğitim-öğretim dönemi için geri sayım başladı. Veliler de okul hazırlığına başladı. Tüm Kırtasiyeciler Derneği Başkanı Vecdet... 22.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-22T15:01+0300

2023-08-22T15:01+0300

2023-08-22T15:33+0300

ekonomi

kırtasiye

okul

okul çantası

kalem

öğrenci

veli

alışveriş

masraf

kdv

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2023-2024 eğitim-öğretim dönemine sayılı günler kaldı. Yeni eğitim öğretim dönemi 11 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Milyonlarca öğrencinin okul sıralarındaki yerini alacağı yeni dönemde aileleri de okul alışverişi telaşı sardı.Velilerin alışverişlerini, alanında ihtisaslaşmış kırtasiye perakendecilerinden yapmalarını tavsiye eden Tüm Kırtasiyeciler Derneği Başkanı Vecdet F. Şendil “Velilerimizin, kendilerine on iki ay boyunca hizmet veren, işi kırtasiye olan, alanında ihtisaslaşmış, ürünleri tanıyan, onları doğru ürüne yönlendirebilecek, sorularına cevap alabilecekleri, zengin ürün çeşitliliğine sahip noktalar olan kırtasiye perakendecilerini tercih etmelerini öneriyoruz” uyarısında bulundu.Kırtasiye alışverişi yaparken nelere dikkat edilmeli?Ticaret Bakanlığı'nın geçtiğimiz yıllarda okul sezonunda yaptığı denetimler sonucu hazırladığı raporda, Türkiye'deki kırtasiye ürünlerinin yüzde 99'unun çocukların sağlığını tehdit edecek herhangi bir madde içermediği bilgisini aktaran Şendil “Taklit, sahte, korsan, sağlıksız kırtasiye ürünleri ile olan mücadelemiz devam edecek. Ancak bu süreçte velilere de çok iş düşüyor. Veliler merdiven altı, üreticisi ya da ithalatçısı belli olmayan ürünlerden uzak durmalıdır. Kimliği belli olan ürünler alınmalı. Ürünün kimliği derken neyi kastediyoruz, bunun da altını çizmek gerekir. Tüketiciler ürün alırken mutlaka etiketine bakmalılar. Ambalajlı, üreticisi ya da ithalatçısı belli olan, yani bir kimliği olan ürünleri tercih etmeliler“ dedi.'Çanta ortalama 900 ile 1200 lira arasında dolacak'Ürün fiyatlarının alım gücü ve tercihlere göre farklılık gösterdiğinin altını çizen Şendil “Geçen sene ile bu seneyi kıyasladığımızda genel olarak ürün bazında yüzde 40 ile yüzde 75 arasında bir artış olduğunu söyleyebiliriz. Bu yıl bir çanta ortalama 900 ile 1200 lira arasında dolacak. Ürün fiyatları, elbette alım gücüne ve tercihlere göre farklılık gösteriyor. Örneğin 200 liraya da okul çantası alabilirsiniz, 800 liraya da. Tüketicinin talebine ve gelir durumuna göre satın alma tercihleri değişiyor. Dünyadaki ve Türkiye'deki enflasyonist durumdan kaynaklı diğer tüm ürünlerde olduğu gibi kırtasiye ürünlerinde de bir artış söz konusu“ ifadelerini kullandı.‘Yüksek vergi zorluyor’Kırtasiye ürünlerinin bazılarının Katma Değer Vergisi’nin (KDV) oranı yüzde 20 bazılarının yüzde 10 olduğunu hatırlatan TÜKİD Yönetim Kurulu Başkanı Vecdet Şendil, “2004’te alınan kararla, kurşun kalem, boya kalemi, sulu boya, pastel boya, okul defteri, silgi, kalemtıraş, cetvel, pergel, gönye, iletki gibi kırtasiye ürünlerinde KDV yüzde 18'den yüzde 8'e indirilmişti. Resmi Gazete’de yayınlanan son kararlarla birlikte bu oran yüzde 10 oldu. Silgi, kurşun kalem, defter, boya gibi kırtasiye malzemeleri de en az gıda kadar temel ihtiyaç. Dar gelirli kişilerin kırtasiye ürünlerine daha kolay ulaşımı ve sektörün önünün açılması için yüzde 10 olan KDV oranının yüzde 1’e düşürülmesini istiyoruz. En kısa sürede kırtasiyedeki KDV oranının makul seviyelere düşürülmesini bekliyoruz” açıklamasını yaptı.‘Kredi desteği verilmeli’Dünyadaki ve Türkiye’deki enflasyonist ortamın doğurduğu bu olumsuz süreçte kırtasiye sektörünün nefes alabilmesi için kredi desteğinin de mutlaka verilmesi gerektiğinin altını çizen Şendil “Bu destek kırtasiye sektöründe ne kadar çok firmaya ulaşırsa, çarklar o kadar hızlı dönecektir. Taleplerimiz, isteklerimiz zinciri tamamlayan birer halka görevi görüyor. Bu taleplerimiz dikkate alınır da hayata geçirilirse işletmelerimiz rahat bir nefes alacak” dedi.

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kırtasiye, okul, okul çantası, kalem, öğrenci, veli, alışveriş, masraf, kdv, katma değer vergisi (kdv), kredi, инфографика