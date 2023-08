https://sputniknews.com.tr/20230822/istanbulda-poz-turizmi-2-bin-turist-ayni-pozu-veriyor-1074829258.html

İstanbul’da poz turizmi: 2 bin turist aynı pozu veriyor

Ayasofya Camii ve Sultan Ahmet Camii’nin ortasında martıları çatalla beslemek için dünyanın birçok ülkesinden turist İstanbul’a geliyor. Sosyal medyada tüm... 22.08.2023, Sputnik Türkiye

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/16/1074829071_0:125:3099:1868_1920x0_80_0_0_1e77242306139a185f0a990d5679d6b1.jpg

İstanbul'un simgelerinden Ayasofya Camii ve Sultanahmet Camii'nin manzarası eşliğinde artık yemeklerden martıları besleyen turistler, fotoğraf çekmek için binlerce kilometre yol katediyor. Dünyanın birçok ülkesinden binlerce kilometre yol katederek İstanbul'a gelen yabancı turistler, Ayasofya Camii ve Sultanahmet Camii manzarasında martıları besliyor. Turistler martıları besleyerek fotoğraf çekinmek için tatil rotalarını İstanbul'a çevirdi. Turistlerin uğrak tarihi mekanlarından olan Ayasofya ve Sultanahmet Camii'nde İstanbul manzarasında yer alan bir işletme günde yaklaşık 2 bin turisti ağırlıyor. Buraya gelen turistler yemek artıklarını restoranın terasında martılara veriyor. Turistlerin martıları besleyerek fotoğraf çektirmek için binlerce kilometre yol katettiği dikkat çekerken, restorana bir şey yiyip içmeden de misafirler ücretsiz bir şekilde gelebiliyor.Günde 2 bin kişi martıları besliyor, yemek artıkları çöpe gitmiyorTürkiye'de turistlerin uğrak mekanları arasında yer alan Ayasofya ve Sultanahmet Camii'nde yer alan işletmeye günde yaklaşık 2 bin müşteri gelerek fotoğraf çektiriyor. Burada müşterilerden arta kalan yiyecekleri martıları beslemek için kullanan işletme, israfın da önüne geçmiş oluyor.Turistler ajandasına bu aktiviteyi ekliyorİşletme, sosyal medyadan martıları besleyerek paylaşılan fotoğraflarla popüler olurken, dünyanın birçok yerinden gelen turistleri ağırlıyor. İstanbul'un eşsiz manzarasında martıları besleyen turistler, çektikleri fotoğraflarını arkadaşları ve sosyal medyadaki takipçileriyle paylaşıyor.İşletmenin sahibi Cemil Çelik, martıları besleme fikrinin nasıl çıktığıyla ilgili olarak, “Kahvaltı yaparken masama martı geldi. Bende martıya peynir verdim. Martılar da bu durumu her sabah alışkanlık haline getirdi. Her sabah martıları bu şekilde besledim. Daha sonra restoranımıza gelen misafirlerimiz elleriyle martıları beslemeye başladı" dedi.'Günde yaklaşık 2 bin kişi fotoğraf çektiriyor'Daha sonra yemek artıklarını martılara vermeye başladıklarını aktaran Çelik, "Özellikle yabancı turistler binlerce yol gelerek bu manzarada martıları besleyerek fotoğraf çekmek istiyorlar. Şu anda dünyanın her yerinden sırf bu fotoğrafı çekmek için günübirlik gelen turistler de var. Günde yaklaşık 2 bin kişi buraya gelip martıları besleyerek fotoğraf çekiniyor. Buraya bir şey yiyip içmeden gelip ücretsiz bir şekilde fotoğraf çekebilirler" ifadelerini kullandı.İşletmenin restoran şefi Mustafa Altuntaş ise “Buradaki amacımız ülkemize turist çekip onları en iyi şekilde ağırlamak. Buraya gelen turistler martıları besleyerek fotoğraf çekiniyorlar" diye konuştu.'Arta kalan yiyecekleri martıları besleyerek kullanıyoruz'Martıların zaman zaman müşterileri rahatsız ederek yemeklerini alabildiğini kaydeden Altuntaş, "Biz de martıların misafirleri rahatsız etmemesi adına böyle bir uygulama yaptık. Turistler burada hem martıları besliyor hem de fotoğraf çekiniyor. Aynı zamanda geri dönüşüm sağlıyoruz. Misafirlerimizden arta kalan yiyecekleri martıları besleyerek kullanıyoruz. İstanbul'u ziyaret eden turistlerin yüzde 90'ı işletmemizi ziyaret ediyor. Turistler tatil rotalarını belirlerken ajandasına burayı da mutlaka ekliyor" açıklamalarında bulundu.'Burayı sosyal medya üzerinden gördük'Rusya'dan gelen bir çift, restorana ikinci kez geldiklerini ve burayı çok beğendiklerini söyledi. Çift, burayı sosyal medya üzerinden görüp geldiklerini belirtti.'Martılara beslemek biraz korkutucu ancak çok güzel'Tunus'tan ailesiyle gelen bir diğer turist ise "Türkçeyi Türk dizilerinden öğrendim. Türkiye'ye ikinci kez geldim. Arkadaşım buranın fotoğrafını attı bende buraya geldim. Annem, babam ve kardeşimle geldim. Burayı arkadaşlarıma da öneriyorum. Martılara yemek vermek biraz korkutucu ancak çok güzel. Burada yeni şeyler öğreniyorum" dedi.

