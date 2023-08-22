https://sputniknews.com.tr/20230822/israilden-samda-bazi-askeri-noktalara-fuze-saldirisi--1074818741.html
İsrail'den Şam'da bazı askeri noktalara füze saldırısı
İsrail'den Şam'da bazı askeri noktalara füze saldırısı
İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam'da bazı askeri noktalara füze saldırısı gerçekleştirdiği bildirildi. 22.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-22T01:31+0300
2023-08-22T01:31+0300
2023-08-22T01:31+0300
dünya
israil
suriye
saldırı
ortadoğu
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İsrail'in, Şam'da bazı askeri noktalara füze saldırısı düzenlediği aktarıldı.Suriye haber ajansı SANA'nın askeri kaynaklara dayandırdığı habere göre, yerel saatle 23.05'te Şam'daki bazı askeri noktalar, Golan Tepeleri'ndeki İsrail güçlerince füzelerle hedef alındı.Kaynak, "Füze saldırısında bir asker yaralandı. Maddi zarar oluştu" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230807/israilden-samin-cevresindeki-bazi-askeri-noktalara-hava-saldirisi--1074440353.html
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israil, suriye, saldırı, ortadoğu
israil, suriye, saldırı, ortadoğu
İsrail'den Şam'da bazı askeri noktalara füze saldırısı
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İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam'da bazı askeri noktalara füze saldırısı gerçekleştirdiği bildirildi.
İsrail'in, Şam'da bazı askeri noktalara füze saldırısı düzenlediği aktarıldı.
Suriye haber ajansı SANA'nın askeri kaynaklara dayandırdığı habere göre, yerel saatle 23.05'te Şam'daki bazı askeri noktalar, Golan Tepeleri'ndeki İsrail güçlerince füzelerle hedef alındı.
Kaynak, "Füze saldırısında bir asker yaralandı. Maddi zarar oluştu" ifadelerini kullandı.