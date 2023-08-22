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https://sputniknews.com.tr/20230822/israilden-samda-bazi-askeri-noktalara-fuze-saldirisi--1074818741.html
İsrail'den Şam'da bazı askeri noktalara füze saldırısı
İsrail'den Şam'da bazı askeri noktalara füze saldırısı
İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam'da bazı askeri noktalara füze saldırısı gerçekleştirdiği bildirildi. 22.08.2023, Sputnik Türkiye
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İsrail'in, Şam'da bazı askeri noktalara füze saldırısı düzenlediği aktarıldı.Suriye haber ajansı SANA'nın askeri kaynaklara dayandırdığı habere göre, yerel saatle 23.05'te Şam'daki bazı askeri noktalar, Golan Tepeleri'ndeki İsrail güçlerince füzelerle hedef alındı.Kaynak, "Füze saldırısında bir asker yaralandı. Maddi zarar oluştu" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230807/israilden-samin-cevresindeki-bazi-askeri-noktalara-hava-saldirisi--1074440353.html
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israil, suriye, saldırı, ortadoğu
israil, suriye, saldırı, ortadoğu

İsrail'den Şam'da bazı askeri noktalara füze saldırısı

01:31 22.08.2023
© AASuriye'nin başkenti Şam'da bazı noktalara İsrail tarafından hava saldırısı gerçekleştirildiği öne sürüldü. Hava savunma sistemlerinin saldırıları başarıyla püskürttüğü bildirildi.
Suriye'nin başkenti Şam'da bazı noktalara İsrail tarafından hava saldırısı gerçekleştirildiği öne sürüldü. Hava savunma sistemlerinin saldırıları başarıyla püskürttüğü bildirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2023
© AA
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İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam'da bazı askeri noktalara füze saldırısı gerçekleştirdiği bildirildi.
İsrail'in, Şam'da bazı askeri noktalara füze saldırısı düzenlediği aktarıldı.
Suriye haber ajansı SANA'nın askeri kaynaklara dayandırdığı habere göre, yerel saatle 23.05'te Şam'daki bazı askeri noktalar, Golan Tepeleri'ndeki İsrail güçlerince füzelerle hedef alındı.
Kaynak, "Füze saldırısında bir asker yaralandı. Maddi zarar oluştu" ifadelerini kullandı.
İsrail- Suriye - Sputnik Türkiye, 1920, 07.08.2023
DÜNYA
İsrail'den Şam'ın çevresindeki bazı askeri noktalara hava saldırısı
7 Ağustos, 09:36
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