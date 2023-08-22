İngiltere'de 133 binden fazla kişi sığınma başvurusu sonucunu bekliyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD Temsilciler Meclisi üyesi: Rusya zenginleşirken ABD fakirleşti
12:31
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy'e böyle seslendi: Uyuşturucu tedavisi görmelisin
13:31
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
SESLİ HABER
Fransa, Afrika’dan kovuldu, yeni ortak Türkiye ve Rusya olabilir
15:00
1 dk
SESLİ HABER
Biden, ABD medyasını kızdırdı: Hawaii yanarken, o plajda tatil yaptı
16:00
2 dk
SESLİ HABER
Eski Fransa Cumhurbaşkanı: Kiev vazgeçmeli
17:00
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li askeri uzman açıkladı: ABD neden korkuyor?
18:00
2 dk
SESLİ HABER
Cumhuriyetçi başkan adayı Ramaswamy: Rusya ve Çin'le savaşırsak, ABD yok olur
19:00
1 dk
SESLİ HABER
Sputnik’ten BRICS haber ajansları için ortak platform geliştirme önerisi
20:00
3 dk
SESLİ HABER
ABD'li gazeteci Hersh: CIA, Blinken'ı Kiev ile ilgili uyardı
21:00
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
SESLİ HABER
Macaristan’dan Türkiye önerisi
13:31
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
SESLİ HABER
Rusya’dan Google’a para cezası
14:31
1 dk
SESLİ HABER
Rusya ve Çin’den BRICS açıklamaları
15:00
4 dk
SESLİ HABER
ABD’de bazı kongre üyeleri, Kiev’e yardıma karşı çıktı
16:00
2 dk
SESLİ HABER
ABD Temsilciler Meclisi üyesi Harris: Ukrayna’nın zafer şansı yok
17:00
1 dk
SESLİ HABER
Güney Afrika lideri: BRICS’ten en az 5 milyar dolar aldık
18:00
1 dk
SESLİ HABER
İngiliz bürokratlara yasak geldi: O sözü kullanmayın
19:00
2 dk
SESLİ HABER
ABD Temsilciler Meclisi üyesi Greene: Dünya savaşına doğru atılan bir adım
20:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230822/ingilterede-133-binden-fazla-kisi-siginma-basvurusu-sonucunu-bekliyor-1074841955.html
İngiltere'de 133 binden fazla kişi sığınma başvurusu sonucunu bekliyor
İngiltere'de 133 binden fazla kişi sığınma başvurusu sonucunu bekliyor
İngiltere'de 133 binden fazla sığınma başvurusunun sonuç beklediği ve bu tıkanıklığın ülke bütçesine yıllık 3,6 milyar sterlin (Yaklaşık 125 milyar Türk... 22.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-22T21:35+0300
2023-08-22T21:35+0300
dünya
ingiltere
avrupa
sığınmacı
sığınmacı krizi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/01/1074220652_0:139:3146:1909_1920x0_80_0_0_2976f586211a01235cacacff331ba7aa.jpg
Kamu Politikaları Araştırma Enstitüsü'nün (IPPR) hazırladığı rapor, İngiltere'deki sığınma başvuru sisteminde çözüm bekleyen 130 bini aşkın başvurunun kalıcı bir probleme dönüşme tehlikesi taşıdığını ortaya koydu.Başvuru sonuçlanana kadar konaklama ve finansal yardım alan sığınmacıların ülke ekonomisine maliyetinin 3,6 milyar sterlin olduğu belirtilen raporda, 2018 yılında 299 olan ülkeye kaçak yollardan girenlerin sayısının 2022'de 45 bine yükseldiğine işaret edildi.Raporda, ülkedeki geri gönderme merkezlerinde mart ayı itibariyle 1591 kişinin tutulduğu, bu kişilerin devlete günlük maliyetinin ise 113 sterlin (Yaklaşık 4 bin Türk Lirası ) olduğu bilgisi de yer aldı.Sığınma talebinde bulunanların bir kısmının devlet tarafından otellere yerleştirildiği de belirtilen raporda, sadece otellere harcanan paranın 2,3 milyar sterlin olduğu ifade edildi.Bir sığınmacıyı otele yerleştirmenin maliyeti ise günlük 90 sterlin (yaklaşık 3 bin Türk Lirası) olarak açıklandı. Refakatçisiz çocuk göçmen sayısı 5 bin 570Raporda, temmuzda yasalaşan Yasa Dışı Göç Yasası kapsamında 28 gün içinde sınır dışı etme uygulamasının risklerine de yer verildi.Düzensiz göçmenlerin, sınır dışı edilme endişesiyle yasal yolları denemeden kayıtsız şekilde ülkede kalma yolları aradığı vurgulanan raporda, bu durumun sömürü ve yoksulluğa neden olacağının altı çizildi.Bir yakını olmadan ülkeye giren 18 yaş altı düzensiz göçmen sayısının da yüzde 34'lük artışla 5 bin 570'e ulaştığına işaret edilen raporda, bu çocuklara yerel yönetimlerin sahip çıktığı ve bunun ülkeye yönelik yükünün arttığı hatırlatıldı.Yasa Dışı Göç Yasasının hükümete 18 yaş altı düzensiz göçmenleri 18 yaşından sonra sınır dışı etme hakkı verdiği de belirtilen raporda, bu durumun yerel yönetimlere finansal ve duygusal yönden zorluklar yaşatacağının altı çizildi.Üçüncü ülkelere 105 bin sterlinRapora göre, 2022'de gönüllü şekilde İngiltere'den ülkesine dönenlerin sayısı 2 bin oldu. Bunun çoğunluğunu Arnavutluk'tan gelen düzensiz göçmenler oluştururken İngiltere'nin ülkesine gönderdiği kişi sayısı ise 1000'in altında kaldı.İngiltere, ülkesindeki savaş ve adli süreçler nedeniyle yalnızca 12 düzensiz göçmeni üçüncü ülkelere gönderdi.Raporda sınır dışı etme işlemlerinin maliyetleri de yer aldı. Buna göre bir kişiyi adli ya da emniyet personeli refakatiyle sınır dışı etme maliyetinin ortalama 22 bin sterlin (yaklaşık 760 bin Türk Lirası), gözaltı ve geri gönderme merkezinde tutmanın maliyetinin yıllık ortalama 7 bin sterlin (yaklaşık 240 bin Türk Lirası), İçişleri Bakanlığı hizmetlerine maliyetinin 18 bin sterlin (yaklaşık 620 bin Türk Lirası), yasal masrafların ise ortalama 1000 sterlin (yaklaşık 35 bin Türk Lirası) olduğu açıklandı.Sınır dışı edilen kişi kendi ülkesi dışında bir ülkeye gönderildiyse bu maliyete, üçüncü ülkeye ödenen ek 105 bin sterlinlik (yaklaşık 3,6 milyon Türk Lirası) maliyetin de eklendiği belirtildi.
ingiltere
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/01/1074220652_208:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_b80feec44f057929db88d07c19a310e0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ingiltere, avrupa, sığınmacı, sığınmacı krizi
ingiltere, avrupa, sığınmacı, sığınmacı krizi

İngiltere'de 133 binden fazla kişi sığınma başvurusu sonucunu bekliyor

21:35 22.08.2023
© AFP 2023 / ANDREW MATTHEWSİngiltere'de 500 erkek sığınmacının konaklaması için hazırlanan Bibby Stockholm gemisi
İngiltere'de 500 erkek sığınmacının konaklaması için hazırlanan Bibby Stockholm gemisi - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2023
© AFP 2023 / ANDREW MATTHEWS
Abone olTelegram
İngiltere'de 133 binden fazla sığınma başvurusunun sonuç beklediği ve bu tıkanıklığın ülke bütçesine yıllık 3,6 milyar sterlin (Yaklaşık 125 milyar Türk Lirası) yük getirdiği bildirildi.
Kamu Politikaları Araştırma Enstitüsü'nün (IPPR) hazırladığı rapor, İngiltere'deki sığınma başvuru sisteminde çözüm bekleyen 130 bini aşkın başvurunun kalıcı bir probleme dönüşme tehlikesi taşıdığını ortaya koydu.
Başvuru sonuçlanana kadar konaklama ve finansal yardım alan sığınmacıların ülke ekonomisine maliyetinin 3,6 milyar sterlin olduğu belirtilen raporda, 2018 yılında 299 olan ülkeye kaçak yollardan girenlerin sayısının 2022'de 45 bine yükseldiğine işaret edildi.
Raporda, ülkedeki geri gönderme merkezlerinde mart ayı itibariyle 1591 kişinin tutulduğu, bu kişilerin devlete günlük maliyetinin ise 113 sterlin (Yaklaşık 4 bin Türk Lirası ) olduğu bilgisi de yer aldı.
Sığınma talebinde bulunanların bir kısmının devlet tarafından otellere yerleştirildiği de belirtilen raporda, sadece otellere harcanan paranın 2,3 milyar sterlin olduğu ifade edildi.
Bir sığınmacıyı otele yerleştirmenin maliyeti ise günlük 90 sterlin (yaklaşık 3 bin Türk Lirası) olarak açıklandı.

Refakatçisiz çocuk göçmen sayısı 5 bin 570

Raporda, temmuzda yasalaşan Yasa Dışı Göç Yasası kapsamında 28 gün içinde sınır dışı etme uygulamasının risklerine de yer verildi.
Düzensiz göçmenlerin, sınır dışı edilme endişesiyle yasal yolları denemeden kayıtsız şekilde ülkede kalma yolları aradığı vurgulanan raporda, bu durumun sömürü ve yoksulluğa neden olacağının altı çizildi.
Bir yakını olmadan ülkeye giren 18 yaş altı düzensiz göçmen sayısının da yüzde 34'lük artışla 5 bin 570'e ulaştığına işaret edilen raporda, bu çocuklara yerel yönetimlerin sahip çıktığı ve bunun ülkeye yönelik yükünün arttığı hatırlatıldı.
Yasa Dışı Göç Yasasının hükümete 18 yaş altı düzensiz göçmenleri 18 yaşından sonra sınır dışı etme hakkı verdiği de belirtilen raporda, bu durumun yerel yönetimlere finansal ve duygusal yönden zorluklar yaşatacağının altı çizildi.

Üçüncü ülkelere 105 bin sterlin

Rapora göre, 2022'de gönüllü şekilde İngiltere'den ülkesine dönenlerin sayısı 2 bin oldu. Bunun çoğunluğunu Arnavutluk'tan gelen düzensiz göçmenler oluştururken İngiltere'nin ülkesine gönderdiği kişi sayısı ise 1000'in altında kaldı.
İngiltere, ülkesindeki savaş ve adli süreçler nedeniyle yalnızca 12 düzensiz göçmeni üçüncü ülkelere gönderdi.
Raporda sınır dışı etme işlemlerinin maliyetleri de yer aldı. Buna göre bir kişiyi adli ya da emniyet personeli refakatiyle sınır dışı etme maliyetinin ortalama 22 bin sterlin (yaklaşık 760 bin Türk Lirası), gözaltı ve geri gönderme merkezinde tutmanın maliyetinin yıllık ortalama 7 bin sterlin (yaklaşık 240 bin Türk Lirası), İçişleri Bakanlığı hizmetlerine maliyetinin 18 bin sterlin (yaklaşık 620 bin Türk Lirası), yasal masrafların ise ortalama 1000 sterlin (yaklaşık 35 bin Türk Lirası) olduğu açıklandı.
Sınır dışı edilen kişi kendi ülkesi dışında bir ülkeye gönderildiyse bu maliyete, üçüncü ülkeye ödenen ek 105 bin sterlinlik (yaklaşık 3,6 milyon Türk Lirası) maliyetin de eklendiği belirtildi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала