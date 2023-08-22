https://sputniknews.com.tr/20230822/fransada-artan-sicaklar-nedeniyle-kirmizi-alarm-ilan-edilen-bolge-sayisi-19a-cikti-1074841133.html

Fransa'da artan sıcaklar nedeniyle kırmızı alarm ilan edilen bölge sayısı 19'a çıktı

Fransa'da artan sıcaklar nedeniyle kırmızı alarm ilan edilen bölge sayısı 19'a çıktı

Fransa'da son günlerdeki aşırı sıcaklar sebebiyle kırmızı alarm ilan edilen bölge sayısının 4'ten 19'a yükseldiği bildirildi. 22.08.2023, Sputnik Türkiye

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Fransa Meteoroloji İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, artan sıcaklar nedeniyle 15 bölgede daha kırmızı alarm durumuna geçildi.Böylece Drome, Haute-Loire, Rhone ve Ardeche'nin yanı sıra Ain, Loire, Isere, Lozere, Gard, Vaucluse, Herault, Aveyron, Tarn, Tarn-et-Garonne, Aude, Lot, Lot-et-Garonne, Haute-Garonne ve Gers bölgeleri de kırmızı alarm listesine eklendi. Sıcaklar artmaya devam edecekDün, 15 Ağustos'tan sonra ülke tarihinde kaydedilen en sıcak gün olurken, yarın ve ertesi gün ülkede sıcakların daha da artacağı öngörülüyor.Hava tahmin raporlarına göre, sıcakların gittikçe artması nedeniyle 24 Ağustos'ta da ülkenin güneybatısındaki bazı bölgeler kırmızı alarm listesine alınabilir.Ülkede yakın zamanda yüksek sıcaklıklar nedeniyle 50 bölgede turuncu alarm verilmişti.Fransız Meteoroloji İdaresi, bu bölgelerde yangın riskine karşı uyarıda bulunmuştu.Fransız hükümeti de, Paris, Lyon ve Marsilya kentleri dahil sıcaklıkların etkili olduğu bölgelerdeki tren istasyonlarında ücretsiz su hizmeti vermeye başladığını duyurmuştu.

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