https://sputniknews.com.tr/20230822/fransada-artan-sicaklar-nedeniyle-kirmizi-alarm-ilan-edilen-bolge-sayisi-19a-cikti-1074841133.html
Fransa'da artan sıcaklar nedeniyle kırmızı alarm ilan edilen bölge sayısı 19'a çıktı
Fransa'da artan sıcaklar nedeniyle kırmızı alarm ilan edilen bölge sayısı 19'a çıktı
Fransa'da son günlerdeki aşırı sıcaklar sebebiyle kırmızı alarm ilan edilen bölge sayısının 4'ten 19'a yükseldiği bildirildi. 22.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-22T20:36+0300
2023-08-22T20:36+0300
2023-08-22T20:36+0300
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Fransa Meteoroloji İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, artan sıcaklar nedeniyle 15 bölgede daha kırmızı alarm durumuna geçildi.Böylece Drome, Haute-Loire, Rhone ve Ardeche'nin yanı sıra Ain, Loire, Isere, Lozere, Gard, Vaucluse, Herault, Aveyron, Tarn, Tarn-et-Garonne, Aude, Lot, Lot-et-Garonne, Haute-Garonne ve Gers bölgeleri de kırmızı alarm listesine eklendi. Sıcaklar artmaya devam edecekDün, 15 Ağustos'tan sonra ülke tarihinde kaydedilen en sıcak gün olurken, yarın ve ertesi gün ülkede sıcakların daha da artacağı öngörülüyor.Hava tahmin raporlarına göre, sıcakların gittikçe artması nedeniyle 24 Ağustos'ta da ülkenin güneybatısındaki bazı bölgeler kırmızı alarm listesine alınabilir.Ülkede yakın zamanda yüksek sıcaklıklar nedeniyle 50 bölgede turuncu alarm verilmişti.Fransız Meteoroloji İdaresi, bu bölgelerde yangın riskine karşı uyarıda bulunmuştu.Fransız hükümeti de, Paris, Lyon ve Marsilya kentleri dahil sıcaklıkların etkili olduğu bölgelerdeki tren istasyonlarında ücretsiz su hizmeti vermeye başladığını duyurmuştu.
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fransa, sıcak, sıcak hava
fransa, sıcak, sıcak hava
Fransa'da artan sıcaklar nedeniyle kırmızı alarm ilan edilen bölge sayısı 19'a çıktı
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Fransa'da son günlerdeki aşırı sıcaklar sebebiyle kırmızı alarm ilan edilen bölge sayısının 4'ten 19'a yükseldiği bildirildi.
Fransa Meteoroloji İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, artan sıcaklar nedeniyle 15 bölgede daha kırmızı alarm durumuna geçildi.
Böylece Drome, Haute-Loire, Rhone ve Ardeche'nin yanı sıra Ain, Loire, Isere, Lozere, Gard, Vaucluse, Herault, Aveyron, Tarn, Tarn-et-Garonne, Aude, Lot, Lot-et-Garonne, Haute-Garonne ve Gers bölgeleri de kırmızı alarm listesine eklendi.
Sıcaklar artmaya devam edecek
Dün, 15 Ağustos'tan sonra ülke tarihinde kaydedilen en sıcak gün olurken, yarın ve ertesi gün ülkede sıcakların daha da artacağı öngörülüyor.
Hava tahmin raporlarına göre, sıcakların gittikçe artması nedeniyle 24 Ağustos'ta da ülkenin güneybatısındaki bazı bölgeler kırmızı alarm listesine alınabilir.
Ülkede yakın zamanda yüksek sıcaklıklar nedeniyle 50 bölgede turuncu alarm verilmişti.
Fransız Meteoroloji İdaresi, bu bölgelerde yangın riskine karşı uyarıda bulunmuştu.
Fransız hükümeti de, Paris, Lyon ve Marsilya kentleri dahil sıcaklıkların etkili olduğu bölgelerdeki tren istasyonlarında ücretsiz su hizmeti vermeye başladığını duyurmuştu.