https://sputniknews.com.tr/20230822/fransa-scalp-fuzelerinin-ilk-partisini-ukraynaya-teslim-etti-1074844671.html
‘Fransa, SCALP füzelerinin ilk partisini Ukrayna’ya teslim etti’
‘Fransa, SCALP füzelerinin ilk partisini Ukrayna’ya teslim etti’
Ukrayna’nın Paris Büyükelçisi Vadim Omelçenko, Fransa yapımı SCALP füzelerinin ilk partisinin Ukrayna’ya ulaştırıldığını ve artık Ukrayna ordusunun hizmetinde... 22.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-22T23:15+0300
2023-08-22T23:15+0300
2023-08-22T23:15+0300
ukrayna krizi
fransa
füze
ukrayna krizi
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Ukrayna’nın Paris Büyükelçisi Omelçenko, Ukrayna medyasına açıklamasında, “Fransa’nın ilk parti kapsamında sağlamayı vaat ettiği tüm SCALP füzeleri artık bizde. Bu bir test partisiydi, roketler kendilerini iyi kanıtladı. Ukrayna SCALP füzelerine sahip olacak, teslimatlar mutlaka devam edecek. Bu tedarikin ana meselesi süreklilik ve yoğunluk, Fransa bunu sağlamaya hazır” ifadesini kullandı.SCALP füzelerinin kendini cephede iyi kanıtladığını dile getiren Ukraynalı diplomat, “Genel olarak, Başkan Zelenskiy veya Başkan Macron’dan, Fransa’nın Ukrayna tarafının talebi üzerine Kiev’e bir tür silah sağlamaya karar verdiğine dair bir açıklama duyarsanız bu silahın artık Ukrayna’da olduğunu ve artık cephede çalıştığını bilmeniz gerekiyor” diye ekledi.Fransa, geçen temmuz ayında Ukrayna’ya SCALP füzelerini vereceğini duyurmuştu.
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fransa, füze, ukrayna krizi
fransa, füze, ukrayna krizi
‘Fransa, SCALP füzelerinin ilk partisini Ukrayna’ya teslim etti’
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Ukrayna’nın Paris Büyükelçisi Vadim Omelçenko, Fransa yapımı SCALP füzelerinin ilk partisinin Ukrayna’ya ulaştırıldığını ve artık Ukrayna ordusunun hizmetinde olduğunu duyurdu.
Ukrayna’nın Paris Büyükelçisi Omelçenko, Ukrayna medyasına açıklamasında, “Fransa’nın ilk parti kapsamında sağlamayı vaat ettiği tüm SCALP füzeleri artık bizde. Bu bir test partisiydi, roketler kendilerini iyi kanıtladı. Ukrayna SCALP füzelerine sahip olacak, teslimatlar mutlaka devam edecek. Bu tedarikin ana meselesi süreklilik ve yoğunluk, Fransa bunu sağlamaya hazır” ifadesini kullandı.
SCALP füzelerinin kendini cephede iyi kanıtladığını dile getiren Ukraynalı diplomat, “Genel olarak, Başkan Zelenskiy veya Başkan Macron’dan, Fransa’nın Ukrayna tarafının talebi üzerine Kiev’e bir tür silah sağlamaya karar verdiğine dair bir açıklama duyarsanız bu silahın artık Ukrayna’da olduğunu ve artık cephede çalıştığını bilmeniz gerekiyor” diye ekledi.
Fransa, geçen temmuz ayında Ukrayna’ya SCALP füzelerini vereceğini duyurmuştu.