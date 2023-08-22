https://sputniknews.com.tr/20230822/fenerbahce-ayriligi-duyurdu-gustavo-henrique-valladolidde-1074829888.html
Fenerbahçe ayrılığı duyurdu: Gustavo Henrique Valladolid'de
Fenerbahçe ayrılığı duyurdu: Gustavo Henrique Valladolid'de
Fenerbahçe, Gustavo Henrique için Valladolid kulübüyle anlaşma sağlandığını açıkladı. 22.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-22T13:20+0300
2023-08-22T13:20+0300
2023-08-22T13:20+0300
spor
fenerbahçe
gustavo henrique
transfer
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/16/1074829730_0:0:999:562_1920x0_80_0_0_6054056d0534582ea9428279fb6463dd.jpg
Fenerbahçe Kulübü, Brezilyalı stoper Gustavo Henrique'nin İspanya'nın Valladolid Kulübüne transfer olduğunu duyurdu.Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "2023-2024 sezonu yapılanmasına devam edilen futbol a takımımızda, oyuncularımızdan Gustavo Henrique'nin kalıcı transferi konusunda İspanya'nın Valladolid Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncuya bugüne kadarki hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.Gustavo Henrique, geçtiğimiz sezon başında sarı-lacivertli takıma katılmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230822/besiktas-talisca-ve-sergio-ramosla-yaptigi-transfer-gorusmelerini-sonlandirdi-1074820014.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/16/1074829730_0:0:999:750_1920x0_80_0_0_eb582e91311faaca34ecee3063e79f61.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
fenerbahçe, gustavo henrique, transfer
fenerbahçe, gustavo henrique, transfer
Fenerbahçe ayrılığı duyurdu: Gustavo Henrique Valladolid'de
Abone ol
Fenerbahçe, Gustavo Henrique için Valladolid kulübüyle anlaşma sağlandığını açıkladı.
Fenerbahçe Kulübü, Brezilyalı stoper Gustavo Henrique'nin İspanya'nın Valladolid Kulübüne transfer olduğunu duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "2023-2024 sezonu yapılanmasına devam edilen futbol a takımımızda, oyuncularımızdan Gustavo Henrique'nin kalıcı transferi konusunda İspanya'nın Valladolid Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncuya bugüne kadarki hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Gustavo Henrique, geçtiğimiz sezon başında sarı-lacivertli takıma katılmıştı.