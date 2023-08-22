https://sputniknews.com.tr/20230822/fenerbahce-ayriligi-duyurdu-gustavo-henrique-valladolidde-1074829888.html

Fenerbahçe ayrılığı duyurdu: Gustavo Henrique Valladolid'de

Fenerbahçe ayrılığı duyurdu: Gustavo Henrique Valladolid'de

Fenerbahçe, Gustavo Henrique için Valladolid kulübüyle anlaşma sağlandığını açıkladı. 22.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-22T13:20+0300

2023-08-22T13:20+0300

2023-08-22T13:20+0300

spor

fenerbahçe

gustavo henrique

transfer

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Fenerbahçe Kulübü, Brezilyalı stoper Gustavo Henrique'nin İspanya'nın Valladolid Kulübüne transfer olduğunu duyurdu.Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "2023-2024 sezonu yapılanmasına devam edilen futbol a takımımızda, oyuncularımızdan Gustavo Henrique'nin kalıcı transferi konusunda İspanya'nın Valladolid Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncuya bugüne kadarki hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.Gustavo Henrique, geçtiğimiz sezon başında sarı-lacivertli takıma katılmıştı.

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fenerbahçe, gustavo henrique, transfer