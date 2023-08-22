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https://sputniknews.com.tr/20230822/ev-sahibi-kiraciya-baltayla-saldirdi-kira-kontratim-dolmadan-evden-cikarmak-istedi-1074827064.html
Ev sahibi kiracıya baltayla saldırdı: 'Kira kontratım dolmadan evden çıkarmak istedi'
Ev sahibi kiracıya baltayla saldırdı: 'Kira kontratım dolmadan evden çıkarmak istedi'
Edirne'de ev sahibi-kiracı kavgası kanlı bitti. Kavgada ev sahibi F.B, kiracısı E.S'yi kolundan baltayla yaraladı. 22.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-22T12:05+0300
2023-08-22T12:05+0300
türkiye
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balta
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Edirne'de ev sahibi ve kiracı arasında baltalı ve satırlı kavgada kiracının oğlu ve eşi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Edirne’nin Yıldırım Mahallesi’nde ev sahibi F.B. ile kiracı Şükran Sügerli ve eşi Emrah Sügerli arasında tartışma çıktı. Ev sahibi ile kiracı arasında arasındaki tartışma tüfekli, satırlı, baltalı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayda kesici aletle yaralanan kiracı Emrah Sügerli ile 16 yaşındaki oğlu Poyraz Sügerli ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri, yoğun güvenlik önlemi aldı.Olay yerinde yapılan incelemede, kavgada kullanılan tüfeğe, satıra, baltaya el konuldu. Ev sahibi F.B. de polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.'Kira kontratım dolmadan evden çıkarmak istedi'Daha 4 ay kira süresinin olmasına rağmen evden çıkarılmak istediğini savunan kiracı Şükran Sügerli, evden çıkmak istemediğini söylediğinde 4 kişinin kendisine saldırdığını iddia ederek, “Bana hakaret edip üstüme başıma saldırdılar. 4 kişi birden üstüme saldırınca hiçbir şey yapamadım. Daha 4 ayım olmasına rağmen evden çıkartmak istiyorlar. Evi sattığı adama bizim daha 4 ay kontratımızın kaldığını söylememiş. Evde tek başımaydım ve tartışma çıkınca kapıya taşla ve sopalarla saldırdılar. Ben 4 ay sonra çıkacağım diyorum ama anlamıyorlar. Daha sonra eşim ve çocuğum da gelince kavga çıktı. Onlar satır ve sopalarla benim eşimin kolunu kestiler. Silahla da saldırdılar. Eşim hastaneye kaldırıldı” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230822/paylasimli-ev-donemi-ev-sahipleri-konutlarini-birden-fazla-kisiye-kiraya-veriyor-1074820276.html
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ev sahibi , kiracı, balta
ev sahibi , kiracı, balta

Ev sahibi kiracıya baltayla saldırdı: 'Kira kontratım dolmadan evden çıkarmak istedi'

12:05 22.08.2023
© İHAEv sahibi kiracıya baltayla saldırdı
Ev sahibi kiracıya baltayla saldırdı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2023
© İHA
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Edirne'de ev sahibi-kiracı kavgası kanlı bitti. Kavgada ev sahibi F.B, kiracısı E.S'yi kolundan baltayla yaraladı.
Edirne'de ev sahibi ve kiracı arasında baltalı ve satırlı kavgada kiracının oğlu ve eşi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Edirne’nin Yıldırım Mahallesi’nde ev sahibi F.B. ile kiracı Şükran Sügerli ve eşi Emrah Sügerli arasında tartışma çıktı. Ev sahibi ile kiracı arasında arasındaki tartışma tüfekli, satırlı, baltalı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayda kesici aletle yaralanan kiracı Emrah Sügerli ile 16 yaşındaki oğlu Poyraz Sügerli ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri, yoğun güvenlik önlemi aldı.
Olay yerinde yapılan incelemede, kavgada kullanılan tüfeğe, satıra, baltaya el konuldu. Ev sahibi F.B. de polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

'Kira kontratım dolmadan evden çıkarmak istedi'

Daha 4 ay kira süresinin olmasına rağmen evden çıkarılmak istediğini savunan kiracı Şükran Sügerli, evden çıkmak istemediğini söylediğinde 4 kişinin kendisine saldırdığını iddia ederek, “Bana hakaret edip üstüme başıma saldırdılar. 4 kişi birden üstüme saldırınca hiçbir şey yapamadım. Daha 4 ayım olmasına rağmen evden çıkartmak istiyorlar. Evi sattığı adama bizim daha 4 ay kontratımızın kaldığını söylememiş. Evde tek başımaydım ve tartışma çıkınca kapıya taşla ve sopalarla saldırdılar. Ben 4 ay sonra çıkacağım diyorum ama anlamıyorlar. Daha sonra eşim ve çocuğum da gelince kavga çıktı. Onlar satır ve sopalarla benim eşimin kolunu kestiler. Silahla da saldırdılar. Eşim hastaneye kaldırıldı” dedi.
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