https://sputniknews.com.tr/20230822/eski-abdli-istihbaratci-shaffer-bu-nato-icin-kaybetme-durumu-1074817687.html
Eski ABD’li istihbaratçı Shaffer: Bu, NATO için kaybetme durumu
Eski ABD’li istihbaratçı Shaffer: Bu, NATO için kaybetme durumu
Eski ABD Ordusu istihbaratçısı Shaffer “NATO, Rusya’ya saldırma fikrini bile ele alırsa bu, Putin’in anlatısını kanıtlayacak… Bu, NATO için kaybetme durumu... 22.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-22T00:23+0300
2023-08-22T00:23+0300
2023-08-22T00:23+0300
ukrayna krizi
abd
abd
tony shaffer
ukrayna
ukrayna krizi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/04/1069165882_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_461d28101039d3c50afb5acbdb529e98.jpg
Eski ABD Ordusu istihbaratçısı Tony , NATO’nun Ukrayna’yla ilgili her türlü kararının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in haklılığını kanıtlayacağını belirtti.Shaffer, gazeteci Steven Gardner’e yaptığı açıklamada, “NATO, Rusya’ya saldırma fikrini bile ele alırsa bu, Putin’in anlatısını kanıtlayacak… Bu, NATO için kaybetme durumu. Onlar, daha agresif olmaya çalışıyorlar, bununla Putin’in bakış açısını kanıtlıyorlar. Ukrayna’ya mali yardımı sürdürüyorlar, bununla Putin’in bakış açısını kanıtlıyorlar. Onlar, Ukrayna’yı müzakerelere zorlamak zorunda olduklarını kabul etmekten başka bir şey yapamazlar” diye konuştu.Birçok ülkenin NATO’yu savaşlar başlatan saldırgan olarak gördüğünü dile getiren Shaffer, bu ülkelerin Ukrayna konusunda Rusya’nın bakış açısını kabul ederek NATO’ya karşı vekalet savaşına katıldıklarını söyledi.
abd
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/04/1069165882_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_fe47a07725d284fbc7b284f620139189.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
abd, abd, tony shaffer, ukrayna, ukrayna krizi
abd, abd, tony shaffer, ukrayna, ukrayna krizi
Eski ABD’li istihbaratçı Shaffer: Bu, NATO için kaybetme durumu
Abone ol
Eski ABD Ordusu istihbaratçısı Shaffer “NATO, Rusya’ya saldırma fikrini bile ele alırsa bu, Putin’in anlatısını kanıtlayacak… Bu, NATO için kaybetme durumu. Onlar, daha agresif olmaya çalışıyorlar, bununla Putin’in bakış açısını kanıtlıyorlar" DEDİ.
Eski ABD Ordusu istihbaratçısı Tony , NATO’nun Ukrayna’yla ilgili her türlü kararının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in haklılığını kanıtlayacağını belirtti.
Shaffer, gazeteci Steven Gardner’e yaptığı açıklamada, “NATO, Rusya’ya saldırma fikrini bile ele alırsa bu, Putin’in anlatısını kanıtlayacak… Bu, NATO için kaybetme durumu. Onlar, daha agresif olmaya çalışıyorlar, bununla Putin’in bakış açısını kanıtlıyorlar. Ukrayna’ya mali yardımı sürdürüyorlar, bununla Putin’in bakış açısını kanıtlıyorlar. Onlar, Ukrayna’yı müzakerelere zorlamak zorunda olduklarını kabul etmekten başka bir şey yapamazlar” diye konuştu.
Birçok ülkenin NATO’yu savaşlar başlatan saldırgan olarak gördüğünü dile getiren Shaffer, bu ülkelerin Ukrayna konusunda Rusya’nın bakış açısını kabul ederek NATO’ya karşı vekalet savaşına katıldıklarını söyledi.