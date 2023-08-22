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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230822/eski-abdli-istihbaratci-shaffer-bu-nato-icin-kaybetme-durumu-1074817687.html
Eski ABD’li istihbaratçı Shaffer: Bu, NATO için kaybetme durumu
Eski ABD’li istihbaratçı Shaffer: Bu, NATO için kaybetme durumu
Eski ABD Ordusu istihbaratçısı Shaffer “NATO, Rusya’ya saldırma fikrini bile ele alırsa bu, Putin’in anlatısını kanıtlayacak… Bu, NATO için kaybetme durumu... 22.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-22T00:23+0300
2023-08-22T00:23+0300
ukrayna krizi
abd
abd
tony shaffer
ukrayna
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Eski ABD Ordusu istihbaratçısı Tony , NATO’nun Ukrayna’yla ilgili her türlü kararının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in haklılığını kanıtlayacağını belirtti.Shaffer, gazeteci Steven Gardner’e yaptığı açıklamada, “NATO, Rusya’ya saldırma fikrini bile ele alırsa bu, Putin’in anlatısını kanıtlayacak… Bu, NATO için kaybetme durumu. Onlar, daha agresif olmaya çalışıyorlar, bununla Putin’in bakış açısını kanıtlıyorlar. Ukrayna’ya mali yardımı sürdürüyorlar, bununla Putin’in bakış açısını kanıtlıyorlar. Onlar, Ukrayna’yı müzakerelere zorlamak zorunda olduklarını kabul etmekten başka bir şey yapamazlar” diye konuştu.Birçok ülkenin NATO’yu savaşlar başlatan saldırgan olarak gördüğünü dile getiren Shaffer, bu ülkelerin Ukrayna konusunda Rusya’nın bakış açısını kabul ederek NATO’ya karşı vekalet savaşına katıldıklarını söyledi.
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abd, abd, tony shaffer, ukrayna, ukrayna krizi

Eski ABD’li istihbaratçı Shaffer: Bu, NATO için kaybetme durumu

00:23 22.08.2023
© AATürkiye, Finlandiya'nın NATO üyeliğinin onaylandığı belgeyi ABD'ye teslim etti
Türkiye, Finlandiya'nın NATO üyeliğinin onaylandığı belgeyi ABD'ye teslim etti - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2023
© AA
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Eski ABD Ordusu istihbaratçısı Shaffer “NATO, Rusya’ya saldırma fikrini bile ele alırsa bu, Putin’in anlatısını kanıtlayacak… Bu, NATO için kaybetme durumu. Onlar, daha agresif olmaya çalışıyorlar, bununla Putin’in bakış açısını kanıtlıyorlar" DEDİ.
Eski ABD Ordusu istihbaratçısı Tony , NATO’nun Ukrayna’yla ilgili her türlü kararının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in haklılığını kanıtlayacağını belirtti.
Shaffer, gazeteci Steven Gardner’e yaptığı açıklamada, “NATO, Rusya’ya saldırma fikrini bile ele alırsa bu, Putin’in anlatısını kanıtlayacak… Bu, NATO için kaybetme durumu. Onlar, daha agresif olmaya çalışıyorlar, bununla Putin’in bakış açısını kanıtlıyorlar. Ukrayna’ya mali yardımı sürdürüyorlar, bununla Putin’in bakış açısını kanıtlıyorlar. Onlar, Ukrayna’yı müzakerelere zorlamak zorunda olduklarını kabul etmekten başka bir şey yapamazlar” diye konuştu.
Birçok ülkenin NATO’yu savaşlar başlatan saldırgan olarak gördüğünü dile getiren Shaffer, bu ülkelerin Ukrayna konusunda Rusya’nın bakış açısını kabul ederek NATO’ya karşı vekalet savaşına katıldıklarını söyledi.
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