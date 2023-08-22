https://sputniknews.com.tr/20230822/eski-abdli-istihbaratci-shaffer-bu-nato-icin-kaybetme-durumu-1074817687.html

Eski ABD’li istihbaratçı Shaffer: Bu, NATO için kaybetme durumu

Eski ABD’li istihbaratçı Shaffer: Bu, NATO için kaybetme durumu

Eski ABD Ordusu istihbaratçısı Shaffer “NATO, Rusya’ya saldırma fikrini bile ele alırsa bu, Putin’in anlatısını kanıtlayacak… Bu, NATO için kaybetme durumu... 22.08.2023, Sputnik Türkiye

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ukrayna krizi

abd

abd

tony shaffer

ukrayna

ukrayna krizi

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Eski ABD Ordusu istihbaratçısı Tony , NATO’nun Ukrayna’yla ilgili her türlü kararının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in haklılığını kanıtlayacağını belirtti.Shaffer, gazeteci Steven Gardner’e yaptığı açıklamada, “NATO, Rusya’ya saldırma fikrini bile ele alırsa bu, Putin’in anlatısını kanıtlayacak… Bu, NATO için kaybetme durumu. Onlar, daha agresif olmaya çalışıyorlar, bununla Putin’in bakış açısını kanıtlıyorlar. Ukrayna’ya mali yardımı sürdürüyorlar, bununla Putin’in bakış açısını kanıtlıyorlar. Onlar, Ukrayna’yı müzakerelere zorlamak zorunda olduklarını kabul etmekten başka bir şey yapamazlar” diye konuştu.Birçok ülkenin NATO’yu savaşlar başlatan saldırgan olarak gördüğünü dile getiren Shaffer, bu ülkelerin Ukrayna konusunda Rusya’nın bakış açısını kabul ederek NATO’ya karşı vekalet savaşına katıldıklarını söyledi.

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