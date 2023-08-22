Erdoğan: Türkiye'yi faiz, kur ve enflasyon cenderesinde tutmak isteyenlerle boğuşarak bugüne geldik

Türkiye'nin geleceğine dair vizyonu olmayanlar mücadeleyi anlayamazlar. Türkiye'nin geleceğine dair vizyonu olmayanlar mücadeleyi anlayamazlar.

Dünyanın en büyük ekonomisi olma hedefinde olan bizler için 2053 ve 2071 yılı hedefleri hayal değil. Dünyanın en büyükolma hedefinde olan bizler için 2053 ve 2071 yılı hedefleri hayal değil.

Türkiye'yi faiz ve enflasyon cenderesinde tutmak isteyenlerle boğuşarak bugüne geldik. Ekonomide yaşadığımız sıkıntıların çok önemli kısmı iktisadi değil, siyasi saikle hayata geçirilen oyunların ürünüydü. Türkiye'yi faiz ve enflasyon cenderesinde tutmak isteyenlerle boğuşarak bugüne geldik. Ekonomide yaşadığımız sıkıntıların çok önemli kısmı iktisadi değil, siyasi saikle hayata geçirilen oyunların ürünüydü.

Ekonomiyi toparlayacak tedbirleri ve mekanizmaları devreye aldık. Ekonomiyi toparlayacak tedbirleri ve mekanizmaları devreye aldık.