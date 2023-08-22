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Erdoğan: Türkiye'yi faiz, kur ve enflasyon cenderesinde tutmak isteyenlerle boğuşarak bugüne geldik
Erdoğan: Türkiye'yi faiz, kur ve enflasyon cenderesinde tutmak isteyenlerle boğuşarak bugüne geldik
Türkiye Müteahhitler Birliği Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Başarı Ödülleri Töreni’nde ekonomiye ilişkin mesajlar veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan... 22.08.2023, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara’da Türkiye Müteahhitler Birliği Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Başarı Ödülleri Töreni’nde konuştu.Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
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recep tayyip erdoğan, müteahhit, cumhurbaşkanı
recep tayyip erdoğan, müteahhit, cumhurbaşkanı

Erdoğan: Türkiye'yi faiz, kur ve enflasyon cenderesinde tutmak isteyenlerle boğuşarak bugüne geldik

14:38 22.08.2023 (güncellendi: 15:28 22.08.2023)
© AA / Mustafa KamacıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2023
© AA / Mustafa Kamacı
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Türkiye Müteahhitler Birliği Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Başarı Ödülleri Töreni’nde ekonomiye ilişkin mesajlar veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''Milletimizn hayat pahalılığı sorununu çözmek için yoğun gayret gösteriyoruz. Kısa sürede bu konuda da netice almaya başlayacağımıza inanıyorum'' dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara’da Türkiye Müteahhitler Birliği Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Başarı Ödülleri Töreni’nde konuştu.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Türkiye'nin geleceğine dair vizyonu olmayanlar mücadeleyi anlayamazlar.
Dünyanın en büyük ekonomisi olma hedefinde olan bizler için 2053 ve 2071 yılı hedefleri hayal değil.
Türkiye'yi faiz ve enflasyon cenderesinde tutmak isteyenlerle boğuşarak bugüne geldik. Ekonomide yaşadığımız sıkıntıların çok önemli kısmı iktisadi değil, siyasi saikle hayata geçirilen oyunların ürünüydü.
Ekonomiyi toparlayacak tedbirleri ve mekanizmaları devreye aldık.
Yatırım istihdam yolu ile makro ekonomi programlarını hayata geçiriyoruz. Vatandaşlarımızın yastık altında tuttukları kaynakları harekete geçirdikleri görülüyor. İnşallah çok yakında kamu borçlanmasından kredilere kadar her alanda bunun müspet etkilerini göreceğiz.
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