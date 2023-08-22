https://sputniknews.com.tr/20230822/disisleri-bakani-fidan-iraktan-pkkyi-resmen-teror-orgutu-olarak-tanimalarini-bekliyoruz-1074843883.html

Dışişleri Bakanı Fidan: Irak'tan PKK’yı resmen terör örgütü olarak tanımalarını bekliyoruz

Dışişleri Bakanı Fidan: Irak'tan PKK’yı resmen terör örgütü olarak tanımalarını bekliyoruz

Dışişleri Bakanı Fidan, "(Irak'tan) dostluk ve kardeşlik gereği PKK’yı resmen terör örgütü olarak tanımalarını bekliyoruz" dedi. 22.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-22T22:27+0300

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile Bağdat'ta Dışişleri Bakanlığındaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.Iraklı mevkidaşıyla yaptıkları görüşmede çok kapsamlı konuları ele aldıklarını belirten Fidan, bunların başında da terörle mücadelenin geldiğini aktardı.Fidan, PKK'nın Irak'ın egemenliğine meydan okumasına kayıtsız kalamayacaklarını vurgu yaparak, "(Irak'la) Ortak düşmanız olan PKK terör örgütünün, ikili ilişkilerimizi zehirlemesine izin vermemeliyiz" dedi.'PKK'nın Sincar, Mahmur, Kandil ve Süleymaniye'nin yanı sıra birçok Irak köyünü işgal ettiğini' söyleyen Fidan, PKK Suriye ve Irak arasında sınırları yok sayarak kurduğu 'terör koridoruyla 'bu iki bölgeyi birleştirme arayışı içinde olduğuna ifade etti.Bakan Fidan, Türkiye'nin terörle mücadelede Irak ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

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fuad hüseyin, irak, türkiye, hakan fidan, pkk