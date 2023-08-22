https://sputniknews.com.tr/20230822/disisleri-bakani-fidan-iraktan-pkkyi-resmen-teror-orgutu-olarak-tanimalarini-bekliyoruz-1074843883.html
Dışişleri Bakanı Fidan: Irak'tan PKK’yı resmen terör örgütü olarak tanımalarını bekliyoruz
Dışişleri Bakanı Fidan: Irak'tan PKK’yı resmen terör örgütü olarak tanımalarını bekliyoruz
Dışişleri Bakanı Fidan, "(Irak'tan) dostluk ve kardeşlik gereği PKK’yı resmen terör örgütü olarak tanımalarını bekliyoruz" dedi. 22.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-22T22:27+0300
2023-08-22T22:27+0300
2023-08-22T22:27+0300
dünya
fuad hüseyin
irak
türkiye
hakan fidan
pkk
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile Bağdat'ta Dışişleri Bakanlığındaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.Iraklı mevkidaşıyla yaptıkları görüşmede çok kapsamlı konuları ele aldıklarını belirten Fidan, bunların başında da terörle mücadelenin geldiğini aktardı.Fidan, PKK'nın Irak'ın egemenliğine meydan okumasına kayıtsız kalamayacaklarını vurgu yaparak, "(Irak'la) Ortak düşmanız olan PKK terör örgütünün, ikili ilişkilerimizi zehirlemesine izin vermemeliyiz" dedi.'PKK'nın Sincar, Mahmur, Kandil ve Süleymaniye'nin yanı sıra birçok Irak köyünü işgal ettiğini' söyleyen Fidan, PKK Suriye ve Irak arasında sınırları yok sayarak kurduğu 'terör koridoruyla 'bu iki bölgeyi birleştirme arayışı içinde olduğuna ifade etti.Bakan Fidan, Türkiye'nin terörle mücadelede Irak ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:
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fuad hüseyin, irak, türkiye, hakan fidan, pkk
fuad hüseyin, irak, türkiye, hakan fidan, pkk
Dışişleri Bakanı Fidan: Irak'tan PKK’yı resmen terör örgütü olarak tanımalarını bekliyoruz
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Dışişleri Bakanı Fidan, "(Irak'tan) dostluk ve kardeşlik gereği PKK’yı resmen terör örgütü olarak tanımalarını bekliyoruz" dedi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile Bağdat'ta Dışişleri Bakanlığındaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.
Iraklı mevkidaşıyla yaptıkları görüşmede çok kapsamlı konuları ele aldıklarını belirten Fidan, bunların başında da terörle mücadelenin geldiğini aktardı.
Fidan, PKK'nın Irak'ın egemenliğine meydan okumasına kayıtsız kalamayacaklarını vurgu yaparak, "(Irak'la) Ortak düşmanız olan PKK terör örgütünün, ikili ilişkilerimizi zehirlemesine izin vermemeliyiz" dedi.
'PKK'nın Sincar, Mahmur, Kandil ve Süleymaniye'nin yanı sıra birçok Irak köyünü işgal ettiğini' söyleyen Fidan, PKK Suriye ve Irak arasında sınırları yok sayarak kurduğu 'terör koridoruyla 'bu iki bölgeyi birleştirme arayışı içinde olduğuna ifade etti.
Bakan Fidan, Türkiye'nin terörle mücadelede Irak ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Emperyal güçlerin maşası haline gelmiş olan PKK terör örgütüne karşı Iraklı kardeşlerimizin mücadelesini her seviyede destekliyoruz. Ayrıca kendilerinden (Irak'tan) dostluk ve kardeşlik gereği PKK’yı resmen terör örgütü olarak tanımalarını bekliyoruz. Biz, ismi ne olursa olsun ister PKK, ister DEAŞ, Irak'ın toprak bütünlüğüne, siyasi birliğine kasteden, Iraklı kardeşlerimizin istikrar ve refahına göz diken, insanlık suçu işleyen her türlü terör örgütüne karşı mücadelede Irak ile birlikte çalışmaya hazırız."