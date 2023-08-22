Cumhurbaşkanlığı yetkilisi: Türkiye, tahıl anlaşmasıyla ilgili gizli görüşmeler yürütmüyor

Türkiye
SON DAKİKA | Kayseri'de deprem
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD Temsilciler Meclisi üyesi: Rusya zenginleşirken ABD fakirleşti
12:31
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy'e böyle seslendi: Uyuşturucu tedavisi görmelisin
13:31
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
SESLİ HABER
Fransa, Afrika’dan kovuldu, yeni ortak Türkiye ve Rusya olabilir
15:00
1 dk
SESLİ HABER
Biden, ABD medyasını kızdırdı: Hawaii yanarken, o plajda tatil yaptı
16:00
2 dk
SESLİ HABER
Eski Fransa Cumhurbaşkanı: Kiev vazgeçmeli
17:00
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li askeri uzman açıkladı: ABD neden korkuyor?
18:00
2 dk
SESLİ HABER
Cumhuriyetçi başkan adayı Ramaswamy: Rusya ve Çin'le savaşırsak, ABD yok olur
19:00
1 dk
SESLİ HABER
Sputnik’ten BRICS haber ajansları için ortak platform geliştirme önerisi
20:00
3 dk
SESLİ HABER
ABD'li gazeteci Hersh: CIA, Blinken'ı Kiev ile ilgili uyardı
21:00
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
SESLİ HABER
Macaristan’dan Türkiye önerisi
13:31
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
SESLİ HABER
Rusya’dan Google’a para cezası
14:31
1 dk
SESLİ HABER
Rusya ve Çin’den BRICS açıklamaları
15:00
4 dk
SESLİ HABER
ABD’de bazı kongre üyeleri, Kiev’e yardıma karşı çıktı
16:00
2 dk
SESLİ HABER
ABD Temsilciler Meclisi üyesi Harris: Ukrayna’nın zafer şansı yok
17:00
1 dk
SESLİ HABER
Güney Afrika lideri: BRICS’ten en az 5 milyar dolar aldık
18:00
1 dk
SESLİ HABER
İngiliz bürokratlara yasak geldi: O sözü kullanmayın
19:00
2 dk
SESLİ HABER
ABD Temsilciler Meclisi üyesi Greene: Dünya savaşına doğru atılan bir adım
20:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230822/cumhurbaskanligi-yetkilisi-turkiye-tahil-anlasmasiyla-ilgili-gizli-gorusmeler-yurutmuyor-1074828765.html
Cumhurbaşkanlığı yetkilisi: Türkiye, tahıl anlaşmasıyla ilgili gizli görüşmeler yürütmüyor
Cumhurbaşkanlığı yetkilisi: Türkiye, tahıl anlaşmasıyla ilgili gizli görüşmeler yürütmüyor
Türkiye'nin, Batı basınında öne sürüldüğü gibi, tahıl anlaşmasıyla ilgili gizli görüşmeler yürütmediği belirtildi. 22.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-22T13:02+0300
2023-08-22T13:02+0300
dünya
tahıl
batı
rusya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/16/1074828831_0:50:954:587_1920x0_80_0_0_06303fd6c45b5f6c79fb698e3955fc55.jpg
Cumhurbaşkanlığı'ndan bir yetkili, Sputnik'e yaptığı açıklamada, Batı basınında yer alan, Türkiye'nin tahıl anlaşmasıyla ilgili gizli görüşmeler ve kulis faaliyetleri yürüttüğüne dair haberleri gördüklerini söyleyerek "Bu haberler yorumlanmaya değmez" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün akşam kabine toplantısından sonra Ankara'nın tüm tarafların beklentilerini gözeterek anlaşmanın yeniden devreye alınması yönünde çalışma yaptığını söylediğini anımsatan yetkili, "Girişimlerimiz, amaçlarımız son derece açık ve net; muhtaç ülkelerde gıda güvenliği tehdidine engel olunması. Türkiye'nin başka amacı yok, amaçlarımızı bilen tüm taraflarla açık, samimi bir diyalog yürütülüyor" ifadelerini kullandı.Yetkili, Batı basınında çıkan haberlerin Türkiye'nin çabalarını 'şeytanlaştırma' amacı güttüğünü vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20230821/bati-medyasi-ukraynadan-tahil-ve-yag-ihracati-son-bir-ayda-ucte-bir-oraninda-dustu-1074817161.html
batı
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/16/1074828831_53:0:901:636_1920x0_80_0_0_286a2194448e81e17100fca57f3d002e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
tahıl, batı, rusya
tahıl, batı, rusya

Cumhurbaşkanlığı yetkilisi: Türkiye, tahıl anlaşmasıyla ilgili gizli görüşmeler yürütmüyor

13:02 22.08.2023
© AACumhurbaşkanlığı
Cumhurbaşkanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2023
© AA
Abone olTelegram
Türkiye'nin, Batı basınında öne sürüldüğü gibi, tahıl anlaşmasıyla ilgili gizli görüşmeler yürütmediği belirtildi.
Cumhurbaşkanlığı'ndan bir yetkili, Sputnik'e yaptığı açıklamada, Batı basınında yer alan, Türkiye'nin tahıl anlaşmasıyla ilgili gizli görüşmeler ve kulis faaliyetleri yürüttüğüne dair haberleri gördüklerini söyleyerek "Bu haberler yorumlanmaya değmez" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün akşam kabine toplantısından sonra Ankara'nın tüm tarafların beklentilerini gözeterek anlaşmanın yeniden devreye alınması yönünde çalışma yaptığını söylediğini anımsatan yetkili, "Girişimlerimiz, amaçlarımız son derece açık ve net; muhtaç ülkelerde gıda güvenliği tehdidine engel olunması. Türkiye'nin başka amacı yok, amaçlarımızı bilen tüm taraflarla açık, samimi bir diyalog yürütülüyor" ifadelerini kullandı.

Yetkili, Batı basınında çıkan haberlerin Türkiye'nin çabalarını 'şeytanlaştırma' amacı güttüğünü vurguladı.
Tahıl - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2023
Ukrayna krizi
Batı medyası: Ukrayna'dan tahıl ve yağ ihracatı son bir ayda üçte bir oranında düştü
Dün, 23:32
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала