https://sputniknews.com.tr/20230822/cumhurbaskanligi-yetkilisi-turkiye-tahil-anlasmasiyla-ilgili-gizli-gorusmeler-yurutmuyor-1074828765.html

Cumhurbaşkanlığı yetkilisi: Türkiye, tahıl anlaşmasıyla ilgili gizli görüşmeler yürütmüyor

Cumhurbaşkanlığı yetkilisi: Türkiye, tahıl anlaşmasıyla ilgili gizli görüşmeler yürütmüyor

Türkiye'nin, Batı basınında öne sürüldüğü gibi, tahıl anlaşmasıyla ilgili gizli görüşmeler yürütmediği belirtildi. 22.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-22T13:02+0300

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Cumhurbaşkanlığı'ndan bir yetkili, Sputnik'e yaptığı açıklamada, Batı basınında yer alan, Türkiye'nin tahıl anlaşmasıyla ilgili gizli görüşmeler ve kulis faaliyetleri yürüttüğüne dair haberleri gördüklerini söyleyerek "Bu haberler yorumlanmaya değmez" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün akşam kabine toplantısından sonra Ankara'nın tüm tarafların beklentilerini gözeterek anlaşmanın yeniden devreye alınması yönünde çalışma yaptığını söylediğini anımsatan yetkili, "Girişimlerimiz, amaçlarımız son derece açık ve net; muhtaç ülkelerde gıda güvenliği tehdidine engel olunması. Türkiye'nin başka amacı yok, amaçlarımızı bilen tüm taraflarla açık, samimi bir diyalog yürütülüyor" ifadelerini kullandı.Yetkili, Batı basınında çıkan haberlerin Türkiye'nin çabalarını 'şeytanlaştırma' amacı güttüğünü vurguladı.

https://sputniknews.com.tr/20230821/bati-medyasi-ukraynadan-tahil-ve-yag-ihracati-son-bir-ayda-ucte-bir-oraninda-dustu-1074817161.html

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