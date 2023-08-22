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Erdoğan: Teröristler ya Türk adaletine teslim olacak ya da devletimizin demir yumruğuyla yüzleşecek
Erdoğan: Teröristler ya Türk adaletine teslim olacak ya da devletimizin demir yumruğuyla yüzleşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Teröristler ya nedamet duyup Türk adaletine teslim olacak ya da devletimizin demir yumruğuyla yüzleşeceklerdir. Bunun dışında önlerinde... 22.08.2023, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreni'nde açıklamalarda bulundu.Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:
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recep tayyip erdoğan

Erdoğan: Teröristler ya Türk adaletine teslim olacak ya da devletimizin demir yumruğuyla yüzleşecek

20:50 22.08.2023 (güncellendi: 21:26 22.08.2023)
© AA / Mustafa KamacıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2023
© AA / Mustafa Kamacı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Teröristler ya nedamet duyup Türk adaletine teslim olacak ya da devletimizin demir yumruğuyla yüzleşeceklerdir. Bunun dışında önlerinde başka yol yoktur" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreni'nde açıklamalarda bulundu.
Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:
Mezun olanları tebrik ediyorum. 791'i subay, 319 kadın astsubay öğrencimizi mezun etmenin sevincini yaşıyoruz. Toplam 3 bin 810 evladımızı akademiden mezun etmiş oluyoruz.
Orduya yeni genç yetenekler ekliyoruz. Jandarma ve Sahil Güvenlik teşkilatlatımız daha da güçlenecektir. 253 vatan evladını şehit verdiğimiz darbe girişiminden sdonra kritik kurumlarımızı yeniden yapılandırdık. Atamalardan müfredata kadar önemli değişikliklere gittik. Pek çok alanda olumlu gelişmeleri görüyoruz.
Terörle mücadele başta olmak üzere asayiş ve emniyet hizmetlerinde daha tesirli hizmetler alıyoruz. Dağa kaçırılan gençlerin sayısı günden güne azalıyor. Diyarbakır Annelerinin cesur direnişi bölücü örgütün gerçek yüzünün görülmesini sağladı. Türkiye terör belasından muhakkak kurtulacaktır. Ne TIR'lar dolusu silahlar, ne de ağababalarından görülen destekler acı akıbetin önüne geçemeyecektir.
Teröristler ya nedamet duyup Türk adaletine teslim olacak ya da devletimizin demir yumruğuyla yüzleşeceklerdir. Bunun dışında önlerinde başka yol yoktur.
Sadece terör örgütleriyle değil, düzensiz göç ve zehir tacirleriyle mücadelemiz güçlenerek devam ediyor. Vatandaşımızın huzuruna kast eden kim varsa hepsinin tepelerine biniyoruz. Türkiye'yi mülteci akını ile sıkıştırma senaryolarını boşa çıkarıyoruz. Kaçak olarak ülkede bulunan ve suça bulaşanları süratle sınır dışı ediyoruz. Ege'de 700'e yakın umut yolcusunun ölüme terk edildiği bir ortamda biz tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Birileri bu insanları ölüme mahkum ederken biz sahil güvenlik güçlerimizle o dalgaların arasından kurtarıyoruz. Bu, Türk'ün merhamet duygusudur.
İnsan kaçakçılarına karşı alınan tedbirleri içeride ve sınır hattında artırdık. Yılbaşından bu yana 143 bin düzensiz göçmenin ülkemize girişini engelledik. Kaçak olarak ülkede bulunan veya suça bulaşanları tespit ediyor ve süratle sınır dışı ediyoruz.
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