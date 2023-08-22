https://sputniknews.com.tr/20230822/brics-icinde-olup-bitenler-g7-icinde-olanlardan-daha-onemli-1074818617.html

‘BRICS içinde olup bitenler, G7 içinde olanlardan daha önemli’

‘BRICS içinde olup bitenler, G7 içinde olanlardan daha önemli’

Arjantinli uzman Jorge Castro, BRICS’in şimdiden dünya ekonomisi için G7’den daha büyük öneme sahip olduğunu belirterek “ekonomide kalkınmakta olan ülkeler... 22.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-22T01:20+0300

2023-08-22T01:20+0300

2023-08-22T01:20+0300

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Arjantinli analiz uzmanı Jorge Castro, Sputnik’e açıklamasında, “BRICS artık alternatif bloktan çok daha büyük, zira son yıllarda dünya ekonomisinin büyümesine en büyük katkıda bulunan birkaç ülkeden oluşuyor” diye konuştu.Castro, “Dünya, her şeyde önce kalkınmakta olan ülkeler için, BRICS içinde oluş bitenler, G7 içinde olanlardan daha önemli ve aktüel” diye kaydetti.BRICS Bankası’nın (Yeni Kalkınma Bankası), blokun ekonomik potansiyeline yardımcı olduğuna dikkat çeken uzman, şimdiden 100 milyar doları aşan fona sahip bu mali kuruluşunun önemini vurgulayarak bu fonun bankaya “kredi dağıtma konusunda gerçekten olağanüstü fırsatlar sunduğunu” söyledi.BRICS Bankası’nın büyümesinin, şimdiden dünya sistemindeki temel eğilimini yansıttığını dile getiren Castro, “Dünya ekonomisinde, başta Asya olmak üzere kalkınmakta olan ülkeler yönünde kayma yaşanıyor” ifadesini kullandı.BRICS Bankası’nın, “IMF veya genel olarak uluslararası kuruluşlara alternatif olmadığı” görüşünü dile getiren Arjantinli uzman, yine de bankanın, birikimlerin başta ABD olmak üzere kalkınmış ülkelerden öncelikle Asya ve başta Çin olmak üzere kalkınmakta olan ülkelere aktarma sürecinin yaşandığı “dünya sisteminin geçirdiği yapısal değişikliklerin yansıması” olduğunu kaydetti.Jorge Castro, “Akılda tutulması gereken temel kural, dünyaya hakim olmanın hiçbir yolu olmadığı. Yapılması gereken, her tarihsel dönemde dünyanın temel eğilimlerine uyum sağlamak” diye ekledi.

arjantin

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