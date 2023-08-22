https://sputniknews.com.tr/20230822/brics-batiya-karsi-koyacak-gucte-olan-tek-kutup-1074817788.html
‘BRICS, Batı’ya karşı koyacak güçte olan tek kutup’
‘BRICS, Batı’ya karşı koyacak güçte olan tek kutup’
İranlı siyaset uzmanı Roivaran, BRICS’in Batı yaptırımlarına maruz kalan tüm ülkeler için bir sığınak haline geleceğini belirtti. Mısırlı uzman Ahmed de... 22.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-22T00:36+0300
2023-08-22T00:36+0300
2023-08-22T00:36+0300
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ortadoğu
hüseyin roivaran
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Tahran Üniversitesi öğretim görevlisi, Ortadoğu ve Arap ülkeleri uzmanı Hüseyin Roivaran, Sputnik’e açıklamasında, İran’ın BRICS’e katılma olasılığını ve örgütün gelişme beklentilerini değerlendirdi:Sadece İran değil, şu veya bu şekilde Rusya ve Çin de yaptırım altında olduğunu anımsatan Roivaran, örgüt içindeki ticari ve ekonomik ilişkilerin tüm üye ülkeler için önemli olduğunu kaydetti.Mısırlı siyaset uzmanı Muhammed Seyid Ahmed, BRICS’e olan ilgiyi de şu şekilde tarif etti:Ahmed, “BRICS’in Yeni Kalkınma Bankası, Dünya Bankası ve IMF’nin tam rakibi oldu. Bu bankayla işbirliği yapmak daha güvenli, çünkü ülkeleri dolara bağımlı köle haline getiren krediler vermiyor. Bunun farkına varan kalkınmakta olan ülkelerin sayısı ne kadar çok olursa BRICS Bankası’nın popülaritesi o kadar yüksek olur, bu net” diye ekledi.
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brics, brics, ortadoğu, hüseyin roivaran
brics, brics, ortadoğu, hüseyin roivaran
‘BRICS, Batı’ya karşı koyacak güçte olan tek kutup’
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İranlı siyaset uzmanı Roivaran, BRICS’in Batı yaptırımlarına maruz kalan tüm ülkeler için bir sığınak haline geleceğini belirtti. Mısırlı uzman Ahmed de BRICS’in, Batı’ya karşı koyacak tek kutup olduğunu kaydetti.
Tahran Üniversitesi öğretim görevlisi, Ortadoğu ve Arap ülkeleri uzmanı Hüseyin Roivaran, Sputnik’e açıklamasında, İran’ın BRICS’e katılma olasılığını ve örgütün gelişme beklentilerini değerlendirdi:
“Hiç şüphesiz, Batı blokunun acımasız yaptırımlarına maruz kalan İran, BRICS’e katılarak Batı’nın baskısını ve Tahran’ı izole etme çabalarını yan geçebilir ve birlik içinde kendini koruyabilir. Bu husus, en etkin siyasi araçlarından biri. Yaptırımlar etkisiz hale getirilecek. Üye ülkeler arasındaki ticaret sayesinde bu grubun başarıya ulaşması BRICS’i, Batı yaptırımlarına maruz kalan tüm ülkeler için bir sığınak haline getirecek.”
Sadece İran değil, şu veya bu şekilde Rusya ve Çin de yaptırım altında olduğunu anımsatan Roivaran, örgüt içindeki ticari ve ekonomik ilişkilerin tüm üye ülkeler için önemli olduğunu kaydetti.
Mısırlı siyaset uzmanı Muhammed Seyid Ahmed, BRICS’e olan ilgiyi de şu şekilde tarif etti:
“Küresel mali ve ekonomik kriz, BRICS grubuna olan ilginin artmasına neden oldu, zira BRICS, Batı’ya ekonomik olarak da dahil karşı koyacak güçte olan tek kutup. Grup, Batı’nın tüm engellerine rağmen büyük başarılar elde etti ve bu, Küresel Güney’in ilgisini çekiyor.”
Ahmed, “BRICS’in Yeni Kalkınma Bankası, Dünya Bankası ve IMF’nin tam rakibi oldu. Bu bankayla işbirliği yapmak daha güvenli, çünkü ülkeleri dolara bağımlı köle haline getiren krediler vermiyor. Bunun farkına varan kalkınmakta olan ülkelerin sayısı ne kadar çok olursa BRICS Bankası’nın popülaritesi o kadar yüksek olur, bu net” diye ekledi.