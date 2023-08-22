https://sputniknews.com.tr/20230822/brics-batiya-karsi-koyacak-gucte-olan-tek-kutup-1074817788.html

‘BRICS, Batı’ya karşı koyacak güçte olan tek kutup’

‘BRICS, Batı’ya karşı koyacak güçte olan tek kutup’

İranlı siyaset uzmanı Roivaran, BRICS’in Batı yaptırımlarına maruz kalan tüm ülkeler için bir sığınak haline geleceğini belirtti. Mısırlı uzman Ahmed de... 22.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-22T00:36+0300

2023-08-22T00:36+0300

2023-08-22T00:36+0300

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ortadoğu

hüseyin roivaran

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Tahran Üniversitesi öğretim görevlisi, Ortadoğu ve Arap ülkeleri uzmanı Hüseyin Roivaran, Sputnik’e açıklamasında, İran’ın BRICS’e katılma olasılığını ve örgütün gelişme beklentilerini değerlendirdi:Sadece İran değil, şu veya bu şekilde Rusya ve Çin de yaptırım altında olduğunu anımsatan Roivaran, örgüt içindeki ticari ve ekonomik ilişkilerin tüm üye ülkeler için önemli olduğunu kaydetti.Mısırlı siyaset uzmanı Muhammed Seyid Ahmed, BRICS’e olan ilgiyi de şu şekilde tarif etti:Ahmed, “BRICS’in Yeni Kalkınma Bankası, Dünya Bankası ve IMF’nin tam rakibi oldu. Bu bankayla işbirliği yapmak daha güvenli, çünkü ülkeleri dolara bağımlı köle haline getiren krediler vermiyor. Bunun farkına varan kalkınmakta olan ülkelerin sayısı ne kadar çok olursa BRICS Bankası’nın popülaritesi o kadar yüksek olur, bu net” diye ekledi.

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brics, brics, ortadoğu, hüseyin roivaran