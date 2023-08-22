https://sputniknews.com.tr/20230822/bakan-kocadan-canakkaledeki-orman-yanginina-iliskin-aciklama-4-kisi-dumandan-etkilendi-1074843769.html
Bakan Koca'dan Çanakkale'deki orman yangınına ilişkin açıklama: 4 kişi dumandan etkilendi
Bakan Koca'dan Çanakkale'deki orman yangınına ilişkin açıklama: 4 kişi dumandan etkilendi
Sağlık Bakanı Koca, Çanakkale'deki orman yangınında dumandan etkilenin 4 kişinin tedavisinin sürdüğünü, yangın nedeniyle 23 ambulans ve 4 Ulusal Medikal Arama... 22.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-22T22:17+0300
2023-08-22T22:17+0300
2023-08-22T22:17+0300
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fahrettin koca
çanakkale
orman
orman yangını
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Çanakkale'deki orman yangınına ilişkin açıklamada bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Orman yangınında 4 kişi dumandan etkilenmiş olup, tedavileri devam etmektedir" dedi.Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
https://sputniknews.com.tr/20230822/canakkalede-orman-yangini-nedeniyle-tahliye-edilen-yerlesim-yeri-sayisi-9a-yukseldi-1074840742.html
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fahrettin koca, çanakkale, orman, orman yangını
fahrettin koca, çanakkale, orman, orman yangını
Bakan Koca'dan Çanakkale'deki orman yangınına ilişkin açıklama: 4 kişi dumandan etkilendi
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Sağlık Bakanı Koca, Çanakkale'deki orman yangınında dumandan etkilenin 4 kişinin tedavisinin sürdüğünü, yangın nedeniyle 23 ambulans ve 4 Ulusal Medikal Arama Kurtarma Ekibinin (UMKE) yer aldığı 85 sağlık personelinin görevlendirildiğini bildirdi.
Çanakkale'deki orman yangınına ilişkin açıklamada bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Orman yangınında 4 kişi dumandan etkilenmiş olup, tedavileri devam etmektedir" dedi.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
"Bugün saat 12.54'te Çanakkale merkezde başlayan orman yangınında 4 kişi dumandan etkilenmiş olup, tedavileri devam etmektedir. Yangın sebebiyle 23 ambulans ve 4 UMKE timi ile toplam 85 sağlık personeli görevlendirmesi yapılmıştır. Çanakkale halkına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz."