Bakan Güler: Kıbrıslı kardeşlerimizin meşru çıkarlarını her koşulda desteklemeye devam edeceğiz

"Bakanlık olarak bizler de küresel ve bölgesel düzeyde önemli gelişmelerin yaşandığı bir dönemde artan risk, tehdit ve tehlikeler karşısında ülkemizin ve asil milletimizin güvenliğini sağlamak, hak ve menfaatlerimizi korumak için azim ve kararlılıkla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda Türk Silahlı Kuvvetlerimiz son bir asrın en kapsamlı, en yoğun ve en etkili faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. Kahraman ordumuz, bir yandan hudutlarımızın güvenliğini sağlarken terörle mücadelede de büyük başarılar elde etmektedir. Bu konuda verilen emeklerin, gösterilen çabaların en yakın şahidi Şırnaklı hemşerilerimdir. Buradan bir kez daha hatırlatmak isterim ki terör örgütlerinin bölgenin geleceğinde hiçbir yeri yoktur ve asla da olmayacaktır. Nasıl DEAŞ Müslümanları temsil etmiyorsa PKK terör örgütü de Kürt kardeşlerimizi temsil etmiyor ve edemez. Taşeron bir terör örgütü olarak da yok olmaya mahkumdur. Ezelden beri kardeş olan Türkler ve Kürtlerin birlikteliği ebediyete kadar sürecektir. Şurası muhakkaktır ki terörle mücadelemiz, son terörist de etkisiz hale getirilinceye kadar aynı azim ve kararlılıkla devam edecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın."