Bakan Güler: Kıbrıslı kardeşlerimizin meşru çıkarlarını her koşulda desteklemeye devam edeceğiz
22:04 22.08.2023 (güncellendi: 22:05 22.08.2023)
© MELİH YİĞİT - MİKAİL ŞAN- Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Şırnak'ta
© MELİH YİĞİT - MİKAİL ŞAN-
Milli Savunma Bakanı Güler, "Türkiye olarak Kıbrıslı kardeşlerimizin meşru çıkarlarını her koşulda desteklemeye devam edeceğiz" dedi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Şırnak'ta bir otelin konferans salonunda Şehir Buluşmaları programı kapsamında sivil toplum kuruluş temsilcilerinin yer aldığı toplantıya katıldı.
"Bölge terörden temizlendikçe, güvenlik ve huzur temin edildikçe Şırnak’a yapılan yatırımlar hız kazandı" diyen Güler, ilin gerçek potansiyelini ortaya çıkartmak için kapsamlı ve planlı bir şekilde ekonomik ve sosyal politikalar geliştirildiğini bildirdi.
2Bugün Gabar ve Kato dağları, terörle değil, petrolle anılıyor'
Devletin, tüm kurum ve kuruluşlarıyla daha müreffeh bir Şırnak için var gücüyle çalıştığını ifade eden Güler konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Bugün Gabar ve Kato Dağları, terörle değil, petrolle anılıyor. Yeni petrol sahaları keşfediliyor ve petrol üretimi artıyor. Şırnak, petrolün başkenti olma yolunda emin adımlarla hızla ilerliyor. Bu Şırnaklı evlatlarımıza yeni iş imkanı demek oluyor. Bunun yanı sıra Şırnak'ın dağlarında, yaylalarında artık kültür festivalleri düzenleniyor. Yerli ve uluslararası spor turnuvaları icra ediliyor. Artık Şırnak'ın güzelliklerle bezenmiş doğası gün yüzüne çıkıyor. Şehrin doğa ve kültür turizmi, yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor. Doğaseverler büyük bir heyecanla Şırnak'a geliyor ve tabiat harikası güzellikleri keşfediyor."
'Ezelden beri kardeş olan Türkler ve Kürtlerin birlikteliği ebediyete kadar sürecektir'
Bundan sonra da verilecek desteklerle Şırnak'ın her alanda sahip olduğu gerçek potansiyeli daha güçlü bir şekilde göstereceğini dile getiren Güler şöyle devam etti:
"Bakanlık olarak bizler de küresel ve bölgesel düzeyde önemli gelişmelerin yaşandığı bir dönemde artan risk, tehdit ve tehlikeler karşısında ülkemizin ve asil milletimizin güvenliğini sağlamak, hak ve menfaatlerimizi korumak için azim ve kararlılıkla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda Türk Silahlı Kuvvetlerimiz son bir asrın en kapsamlı, en yoğun ve en etkili faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. Kahraman ordumuz, bir yandan hudutlarımızın güvenliğini sağlarken terörle mücadelede de büyük başarılar elde etmektedir. Bu konuda verilen emeklerin, gösterilen çabaların en yakın şahidi Şırnaklı hemşerilerimdir. Buradan bir kez daha hatırlatmak isterim ki terör örgütlerinin bölgenin geleceğinde hiçbir yeri yoktur ve asla da olmayacaktır. Nasıl DEAŞ Müslümanları temsil etmiyorsa PKK terör örgütü de Kürt kardeşlerimizi temsil etmiyor ve edemez. Taşeron bir terör örgütü olarak da yok olmaya mahkumdur. Ezelden beri kardeş olan Türkler ve Kürtlerin birlikteliği ebediyete kadar sürecektir. Şurası muhakkaktır ki terörle mücadelemiz, son terörist de etkisiz hale getirilinceye kadar aynı azim ve kararlılıkla devam edecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın."
'Kıbrıs da bizim milli meselemizdir'
Yaşar Güler şunları kaydetti:
"Terörle mücadelede elde ettiğimiz büyük başarıların yanı sıra mavi ve gök vatanımızdaki hak ve menfaatlerimiz de tavizsiz bir şekilde korunmaktadır. Her zaman ifade ettiğimiz gibi Kıbrıs da bizim milli meselemizdir. Bu nedenle Kıbrıs'ta meydana gelen son olaylarla ilgili KKTC makamlarının haklı tepkisini tamamıyla destekliyoruz. Ada'daki Birleşmiş Milletler Barış Gücü, her iki tarafa da eşit yaklaşarak anlaşmazlıklara çözüm bulmak maksadıyla kurulmuş olmasına rağmen öyle çalışmamaktadır. Tarafgir Birleşmiş Milletler, 2012 yılında Kıbrıslı Rumların Ara Bölge'de üniversite kampüsü kurmalarına ve 2020 yılında yine Ara Bölge'de açık hava sineması inşasına sessiz kalırken bugün, aynı Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün, Pile köyünde yaşayan yurttaşlarımız için insani ihtiyaçlarla yapımına başlanan yol inşasına yönelik engelleme girişimi ve tek taraflı tutumu asla kabul edilemez. Temennimiz, Barış Gücü'nün Ada'da bulunma misyonuna uygun hareket etmesi, KKTC'nin egemenlik haklarına saygı göstermesidir. Türkiye olarak Kıbrıslı kardeşlerimizin meşru çıkarlarını her koşulda desteklemeye devam edeceğiz. Türk Silahlı Kuvvetleri olarak Kıbrıs'ın yanı sıra Azerbaycan, Libya, Katar, Somali, Kosova, Bosna Hersek gibi kardeş, dost ve müttefik ülkelerin haklı davalarına da destek veriyor, bölgemizde ve dünyada barış ve istikrara katkı sağlıyoruz. Yerli ve milli savunma sanayimizin geliştirilmesine büyük bir gayretle devam ederken müşterek ve kapsamlı tatbikatların gerçekleştirilmesine kadar birçok görev de başarıyla icra ediyoruz."