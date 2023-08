Bakan Güler: Kıbrıslı kardeşlerimizin meşru çıkarlarını her koşulda desteklemeye devam edeceğiz

"Terörle mücadelede elde ettiğimiz büyük başarıların yanı sıra mavi ve gök vatanımızdaki hak ve menfaatlerimiz de tavizsiz bir şekilde korunmaktadır. Her zaman ifade ettiğimiz gibi Kıbrıs da bizim milli meselemizdir. Bu nedenle Kıbrıs'ta meydana gelen son olaylarla ilgili KKTC makamlarının haklı tepkisini tamamıyla destekliyoruz. Ada'daki Birleşmiş Milletler Barış Gücü, her iki tarafa da eşit yaklaşarak anlaşmazlıklara çözüm bulmak maksadıyla kurulmuş olmasına rağmen öyle çalışmamaktadır. Tarafgir Birleşmiş Milletler, 2012 yılında Kıbrıslı Rumların Ara Bölge'de üniversite kampüsü kurmalarına ve 2020 yılında yine Ara Bölge'de açık hava sineması inşasına sessiz kalırken bugün, aynı Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün, Pile köyünde yaşayan yurttaşlarımız için insani ihtiyaçlarla yapımına başlanan yol inşasına yönelik engelleme girişimi ve tek taraflı tutumu asla kabul edilemez. Temennimiz, Barış Gücü'nün Ada'da bulunma misyonuna uygun hareket etmesi, KKTC'nin egemenlik haklarına saygı göstermesidir. Türkiye olarak Kıbrıslı kardeşlerimizin meşru çıkarlarını her koşulda desteklemeye devam edeceğiz. Türk Silahlı Kuvvetleri olarak Kıbrıs'ın yanı sıra Azerbaycan, Libya, Katar, Somali, Kosova, Bosna Hersek gibi kardeş, dost ve müttefik ülkelerin haklı davalarına da destek veriyor, bölgemizde ve dünyada barış ve istikrara katkı sağlıyoruz. Yerli ve milli savunma sanayimizin geliştirilmesine büyük bir gayretle devam ederken müşterek ve kapsamlı tatbikatların gerçekleştirilmesine kadar birçok görev de başarıyla icra ediyoruz."