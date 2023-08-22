https://sputniknews.com.tr/20230822/bakan-fidan-iraki-ziyaret-edecek-1074824724.html
Bakan Fidan Irak'a gidiyor
Bakan Fidan Irak'a gidiyor
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak'ı ziyaret edecek. Bakan Fidan, 22-24 Ağustos tarihlerinde Irak'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. 22.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-22T10:29+0300
2023-08-22T10:29+0300
2023-08-22T10:33+0300
dünya
hakan fidan
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ziyaret
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 22-24 Ağustos tarihlerinde Irak'a resmi bir ziyarette bulunacak. Bakan Fidan, ziyaret kapsamında Bağdat’ta ve Erbil’de üst düzey temaslar gerçekleştirecek.Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ziyaret vesilesiyle, Irak’la iş birliğimizi olumlu bir gündem temelinde her alanda daha da ilerletmeye matuf imkanlar ele alınacak; güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır" denildi.
https://sputniknews.com.tr/20230821/rusyanin-ankara-buyukelcisi-yerhovdan-disisleri-bakani-hakan-fidana-ziyaret-1074807115.html
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hakan fidan, irak, ziyaret
hakan fidan, irak, ziyaret
Bakan Fidan Irak'a gidiyor
10:29 22.08.2023 (güncellendi: 10:33 22.08.2023) Abone ol
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak'ı ziyaret edecek. Bakan Fidan, 22-24 Ağustos tarihlerinde Irak'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 22-24 Ağustos tarihlerinde Irak'a resmi bir ziyarette bulunacak.
Bakan Fidan, ziyaret kapsamında Bağdat’ta ve Erbil’de üst düzey temaslar gerçekleştirecek.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ziyaret vesilesiyle, Irak’la iş birliğimizi olumlu bir gündem temelinde her alanda daha da ilerletmeye matuf imkanlar ele alınacak; güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır" denildi.