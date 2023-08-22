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https://sputniknews.com.tr/20230822/bakan-fidan-iraki-ziyaret-edecek-1074824724.html
Bakan Fidan Irak'a gidiyor
Bakan Fidan Irak'a gidiyor
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak'ı ziyaret edecek. Bakan Fidan, 22-24 Ağustos tarihlerinde Irak'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. 22.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-22T10:29+0300
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dünya
hakan fidan
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 22-24 Ağustos tarihlerinde Irak'a resmi bir ziyarette bulunacak. Bakan Fidan, ziyaret kapsamında Bağdat’ta ve Erbil’de üst düzey temaslar gerçekleştirecek.Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ziyaret vesilesiyle, Irak’la iş birliğimizi olumlu bir gündem temelinde her alanda daha da ilerletmeye matuf imkanlar ele alınacak; güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır" denildi.
https://sputniknews.com.tr/20230821/rusyanin-ankara-buyukelcisi-yerhovdan-disisleri-bakani-hakan-fidana-ziyaret-1074807115.html
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hakan fidan, irak, ziyaret
hakan fidan, irak, ziyaret

Bakan Fidan Irak'a gidiyor

10:29 22.08.2023 (güncellendi: 10:33 22.08.2023)
© AA / Murat GökHakan Fidan
Hakan Fidan - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2023
© AA / Murat Gök
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak'ı ziyaret edecek. Bakan Fidan, 22-24 Ağustos tarihlerinde Irak'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 22-24 Ağustos tarihlerinde Irak'a resmi bir ziyarette bulunacak.
Bakan Fidan, ziyaret kapsamında Bağdat’ta ve Erbil’de üst düzey temaslar gerçekleştirecek.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ziyaret vesilesiyle, Irak’la iş birliğimizi olumlu bir gündem temelinde her alanda daha da ilerletmeye matuf imkanlar ele alınacak; güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır" denildi.
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Yerhov'dan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a ziyaret - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2023
POLİTİKA
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Yerhov'dan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a ziyaret
Dün, 16:43
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