https://sputniknews.com.tr/20230822/bakan-fidan-iraki-ziyaret-edecek-1074824724.html

Bakan Fidan Irak'a gidiyor

Bakan Fidan Irak'a gidiyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak'ı ziyaret edecek. Bakan Fidan, 22-24 Ağustos tarihlerinde Irak'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. 22.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-22T10:29+0300

2023-08-22T10:29+0300

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dünya

hakan fidan

irak

ziyaret

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 22-24 Ağustos tarihlerinde Irak'a resmi bir ziyarette bulunacak. Bakan Fidan, ziyaret kapsamında Bağdat’ta ve Erbil’de üst düzey temaslar gerçekleştirecek.Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ziyaret vesilesiyle, Irak’la iş birliğimizi olumlu bir gündem temelinde her alanda daha da ilerletmeye matuf imkanlar ele alınacak; güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır" denildi.

https://sputniknews.com.tr/20230821/rusyanin-ankara-buyukelcisi-yerhovdan-disisleri-bakani-hakan-fidana-ziyaret-1074807115.html

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