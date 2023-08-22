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Ankara’da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara’da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara Emniyet Müdürlüğü, bugün bir otelde düzenlenecek programdan dolayı ihtiyaç olması halinde bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu. 22.08.2023, Sputnik Türkiye
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türkiye
ankara
yol
kapalı
trafik
trafik kontrolü
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Ankara’da bugün bazı yolların trafiğe kapatılacağı açıklandı.Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, bugün saat 14.00’de bir otelde düzenlenecek program dolayısıyla emniyet tedbirleri alındı.İhtiyaç olması halinde sabah saat 10.00’dan program sona erene kadar Şehit Ömer Haluk Sipahioğlu Sokağı, Arjantin Caddesi ile Boğaz Sokak arasında kalan bölümün trafiğe kapatılacağı bildirildi.
https://sputniknews.com.tr/20230813/trafige-acik-yolda-gelin-ve-damadin-etrafindan-drift-attilar-1074606922.html
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ankara, yol, kapalı, trafik, trafik kontrolü
ankara, yol, kapalı, trafik, trafik kontrolü

Ankara’da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak

09:36 22.08.2023
© AAAnkara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2023
© AA
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Ankara Emniyet Müdürlüğü, bugün bir otelde düzenlenecek programdan dolayı ihtiyaç olması halinde bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.
Ankara’da bugün bazı yolların trafiğe kapatılacağı açıklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, bugün saat 14.00’de bir otelde düzenlenecek program dolayısıyla emniyet tedbirleri alındı.

İhtiyaç olması halinde sabah saat 10.00’dan program sona erene kadar Şehit Ömer Haluk Sipahioğlu Sokağı, Arjantin Caddesi ile Boğaz Sokak arasında kalan bölümün trafiğe kapatılacağı bildirildi.
Trafiğe açık yolda gelin ve damadın etrafından drift atan sürücü kameraya yansıdı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2023
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