https://sputniknews.com.tr/20230822/ankarada-bugun-bazi-yollar-trafige-kapatilacak-1074823671.html

Ankara’da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara’da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara Emniyet Müdürlüğü, bugün bir otelde düzenlenecek programdan dolayı ihtiyaç olması halinde bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu. 22.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-22T09:36+0300

2023-08-22T09:36+0300

2023-08-22T09:36+0300

türkiye

ankara

yol

kapalı

trafik

trafik kontrolü

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Ankara’da bugün bazı yolların trafiğe kapatılacağı açıklandı.Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, bugün saat 14.00’de bir otelde düzenlenecek program dolayısıyla emniyet tedbirleri alındı.İhtiyaç olması halinde sabah saat 10.00’dan program sona erene kadar Şehit Ömer Haluk Sipahioğlu Sokağı, Arjantin Caddesi ile Boğaz Sokak arasında kalan bölümün trafiğe kapatılacağı bildirildi.

https://sputniknews.com.tr/20230813/trafige-acik-yolda-gelin-ve-damadin-etrafindan-drift-attilar-1074606922.html

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ankara, yol, kapalı, trafik, trafik kontrolü